Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì dự án Đại Ninh

Trước đó, ngày 2-1, Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, khám xét nhà riêng đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ông Hiệp bị bắt khi đương nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan điều tra sau đó cũng khám xét nhà ông Hiệp.

Đến ngày 24-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận khi đang đương nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sai phạm của ông Trần Văn Hiệp và ông Trần Đức Quận đều có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư.