Làm điều này suốt 2 tháng, một nữ sinh khiến thầy giáo ám ảnh, phải nhắc: Em nên thay cái áo khác!

Sau bậc đại học, nhiều nữ sinh khi bước vào môi trường cao học thường trở nên tinh tế và trưởng thành hơn. Họ biết quan sát thái độ thầy cô, biết giữ khoảng cách phù hợp, đặc biệt khi làm việc với giảng viên nam lớn tuổi, để tránh hiểu lầm và giữ hình ảnh cho cả đôi bên. Thậm chí có người bình thường ăn mặc rất thời trang, nhưng mỗi lần gặp thầy lại cố ý chọn những bộ quần áo giản dị hoặc xuề xòa hơn để tránh gây điều tiếng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp “vượt quá giới hạn của sự giản dị”, điển hình như câu chuyện dở khóc dở cười về một nữ nghiên cứu sinh ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang được lan truyền gần đây.

Khi thầy giáo phải nhắc khéo nữ sinh nên thay áo!

Vì thời tiết mùa đông Tứ Xuyên lạnh ẩm kéo dài, nhiều sinh viên chọn áo nỉ lông cừu để giữ ấm. Nữ sinh này cũng vậy, nhưng điều đáng nói là cô đã mặc đúng một chiếc áo nỉ màu xanh nhạt suốt hai tháng liên tiếp, từ họp nhóm, trao đổi nghiên cứu đến gặp thầy hướng dẫn. Không thay đổi trang phục, không trang điểm, thậm chí cũng không cố gắng chỉnh lại cho gọn gàng hơn, tất cả chỉ vì mải mê với việc làm luận văn và gần như bỏ mặc hoàn toàn hình ảnh của bản thân. Ban đầu, thầy hướng dẫn nghĩ rằng cô bận rộn nên không để ý, nhưng đến khi chiếc áo đã bạc màu, vón lông, trông nửa mới nửa cũ và thậm chí dân mạng còn đùa rằng “nhìn ảnh thôi cũng như ngửi thấy mùi rồi”, thầy cuối cùng mới nhẹ nhàng góp ý.

Chiếc áo khoác cáu bẩn của nữ sinh

Trong một buổi họp nhóm, với giọng điệu khách sáo nhưng đầy kiên nhẫn, thầy nói: “Lần sau em thử mặc bộ nào đẹp hơn một chút nhé.” Câu nói tưởng như vô tình nhưng lại hàm chứa sự bất lực đã kéo dài suốt nhiều tuần. Mạng xã hội cũng phản ứng rôm rả, người thì trêu thầy “chịu đựng giỏi thật”, người lại khuyên cô gái “đứng cạnh người mặc áo trắng xem có giật mình không, vì thầy chắc chẳng biết áo gốc màu gì”.

Câu chuyện tuy hài hước nhưng cũng là lời nhắc nhở nghiêm túc dành cho sinh viên nói chung và nghiên cứu sinh nói riêng: việc học có thể căng thẳng, nhưng sự chỉn chu trong trang phục là điều tối thiểu. Không ai yêu cầu phải thời trang hay cầu kỳ, nhưng sạch sẽ, gọn gàng và không phản cảm là phép lịch sự cơ bản trong môi trường học thuật. Thầy cô không bao giờ lên lớp với bộ đồ cũ nát hay bẩn thỉu, đó là cách họ tôn trọng sinh viên; và sinh viên cũng nên giữ hình ảnh tương xứng khi gặp giảng viên. Dù bận rộn đến đâu, đừng để sự xuề xòa quá mức trở thành rào cản trong giao tiếp và làm việc. Hình ảnh cá nhân là một phần của thái độ học tập, và chỉ cần giữ gìn một chút thôi, mọi thứ sẽ trở nên chuyên nghiệp và dễ chịu hơn rất nhiều.