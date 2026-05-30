Làm dâu như MC Huyền Trang Mù Tạt thế mà hay: Muốn ăn gì chỉ cần nhắn mẹ chồng ở quê đóng cả thùng gửi lên

Cuộc sống làm dâu nhà các ngôi sao sân cỏ luôn là đề tài thu hút sự tò mò từ phía công chúng. Khác với những định kiến thông thường, MC Huyền Trang Mù Tạt - bà xã tuyển thủ Phạm Đức Huy - mới đây đã chứng minh cô đang có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và nhận được sự yêu thương tuyệt đối từ gia đình chồng. Chỉ cần đọc đoạn tin nhắn giữa nữ MC và mẹ chồng - mẹ tiền vệ Đức Huy - được chính chủ chia sẻ, hội chị em độc thân cũng phải kéo vào "xin vía" được mẹ chồng cưng.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một cơn "thèm ăn" bất chợt vào lúc nửa đêm của nàng dâu nổi tiếng. Vì lỡ xem một video ẩm thực trên mạng xã hội, nàng WAG Huyền Trang Mù Tạt liền nhắn tin cho mẹ chồng vào lúc rạng sáng để thủ thỉ rằng bản thân đang rất thèm món cà pháo nén muối vại. Cứ ngỡ lời nói đùa vui lúc nửa đêm sẽ dễ bị trôi đi, nhưng phản ứng của mẹ chồng mới là điều khiến dân tình "bật ngửa". Ngay khi vừa thức dậy vào buổi sớm, bà Nhâm - mẹ tuyển thủ Đức Huy, đã phản hồi đầy ngắn gọn nhưng cực kỳ "quyền lực": "Có ngay. Trưa mẹ gửi lên nhé".

Mẹ Đức Huy cực kì cưng chiều nàng dâu MC Huyền Trang Mù Tạt

Không chỉ nói suông, sự chiều chuộng của mẹ chồng Hải Phòng còn được hiện thực hóa bằng một hành động thiết thực. Đúng giờ trưa, bà Nhâm đã chụp ảnh gửi cho con dâu một chiếc thùng xốp cỡ lớn được đóng gói cẩn thận. Bên trong thùng không chỉ có món cà pháo muối vại mà con dâu ao ước, mà còn chứa đầy các loại rau củ, quà quê tươi ngon do chính tay mẹ chuẩn bị để gửi lên thành phố. Sự chu đáo và tốc độ "ship" đồ ăn thần tốc của mẹ chồng khiến MC Huyền Trang cũng phải kinh ngạc thốt lên: "Sao thùng to thế mẹ".

Đáng chú ý, sự lo lắng và sốt sắng chuẩn bị quà quê cho con dâu của bà Nhâm khiến cư dân mạng nửa đùa nửa thật rằng, mẹ chồng chăm MC Mù Tạt còn khéo và ngọt ngào hơn cả chăm con trai ruột. Đây không phải lần đầu tiên mẹ của tiền vệ Đức Huy khiến hội chị em phải "xin vía" gấp vì tư duy làm mẹ chồng quá đỗi hiện đại và tâm lý.

Trước đó, bà từng gây xúc động mạnh khi thẳng thắn dặn dò con dâu mới ngay trên sóng truyền hình: "Đừng bao giờ con nghĩ mẹ chồng - nàng dâu bởi vì mẹ không có con gái. Con dâu hay con trai mẹ đều coi như nhau. Bây giờ thời hiện đại rồi, mẹ không nghĩ chuyện đó nữa". Có một "người mẹ chồng quốc dân" luôn thấu hiểu và dang rộng vòng tay yêu thương như vậy, bảo sao MC Huyền Trang không ngày càng nhuận sắc và thoải mái tận hưởng cuộc sống làm dâu "lên tận nóc".

Mù Tạt hạnh phúc khi về làm dâu nhà Đức Huy

Đoạn hội thoại ngắn nhưng đong đầy tình cảm này sau khi được chia sẻ đã ngay lập tức nhận về "bão" tương tác từ cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi sự khéo léo của MC Mù Tạt khi rất biết cách thân thiết và làm nũng, chia sẻ với mẹ chồng. Đồng thời, hội chị em cũng không tiếc lời xin bí kíp làm dâu để được mẹ chồng chiều chuộng như con gái ruột giống như cách mà mẹ của tuyển thủ Phạm Đức Huy đang dành cho cô con dâu xinh đẹp của mình.