Làm clip bán váy, "thần tiên tỷ tỷ" hút gần 8 triệu view, tin nhắn đặt hàng quá tải

Thế Anh |

Một clip diện váy kim sa thu gần 8 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, đồng thời khiến hệ thống tin nhắn đặt hàng rơi vào tình trạng "quá tải" là một hiện tượng đáng kinh ngạc.

Không cần những kịch bản drama cầu kỳ hay âm thanh giật gân, clip bán váy khởi đầu bằng hình ảnh cực cuốn hút. Cô gái xuất hiện với một diện mạo thanh khiết, đôi mắt có hồn và thần thái sang trọng. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã dành tặng cho cô danh hiệu "thần tiên tỷ tỷ".

Làm clip bán váy, "thần tiên tỷ tỷ" hút gần 8 triệu view, tin nhắn đặt hàng quá tải - Ảnh 1.

Nhân vật có tài khoản là Mai Linh, một cô gái với nhan sắc hài hòa giữa nét dịu dàng Á Đông và phong cách hiện đại, thanh lịch. Chính gương mặt "không góc chết" này đã níu người xem ở lại ngay từ giây đầu tiên, tạo nên tỷ lệ giữ chân cực cao.

Thiết kế váy kim sa lấp lánh, ôm sát lấy đường cong cơ thể Linh nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, không hề phô phang. Dưới ánh đèn, từng hạt cườm, từng sợi kim sa bắt sáng tạo nên hiệu ứng "bling bling" cực kỳ mãn nhãn.

Làm clip bán váy, "thần tiên tỷ tỷ" hút gần 8 triệu view, tin nhắn đặt hàng quá tải - Ảnh 2.
Làm clip bán váy, "thần tiên tỷ tỷ" hút gần 8 triệu view, tin nhắn đặt hàng quá tải - Ảnh 3.

Chiếc váy tôn lên hoàn hảo vóc dáng của người mặc. Sự kết hợp giữa chất liệu bắt sáng và đường cắt xẻ táo bạo nhưng sang trọng đã đánh đúng vào tâm lý của phái đẹp: Ai cũng muốn mình được tỏa sáng như một nàng công chúa trong những buổi tiệc đêm. Khoảnh khắc cô gái xoay mình hay chỉnh nhẹ tà váy đã tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khiến người xem ngay lập tức muốn sở hữu món đồ này.

Làm clip bán váy, "thần tiên tỷ tỷ" hút gần 8 triệu view, tin nhắn đặt hàng quá tải - Ảnh 4.
Làm clip bán váy, "thần tiên tỷ tỷ" hút gần 8 triệu view, tin nhắn đặt hàng quá tải - Ảnh 5.

Không chèo kéo, cô gái chỉ đơn giản là diện nó, yêu chiều nó trước gương. Trong bối cảnh người tiêu dùng năm đã quá mệt mỏi với những livestream gào thét hay những kịch bản bán hàng giả tạo, thì video của Mai Linh mang tính thẩm mỹ cao, truyền cảm hứng về cái đẹp. Thành thật mà nói, trong 8 triệu view đó, người ta xem không chỉ để mua váy, mà xem để chiêm ngưỡng, ngắm nhìn nàng thơ kỹ hơn.

Ngay sau khi clip trở thành "hiện tượng", hệ thống tin nhắn của shop váy đã thông báo quá tải. Tình trạng này là minh chứng rõ nhất cho việc, nội dung chất lượng có thể mang lại hiệu quả kinh doanh bằng cả một chiến dịch quảng cáo hàng tỷ đồng.

Làm clip bán váy, "thần tiên tỷ tỷ" hút gần 8 triệu view, tin nhắn đặt hàng quá tải - Ảnh 6.
Làm clip bán váy, "thần tiên tỷ tỷ" hút gần 8 triệu view, tin nhắn đặt hàng quá tải - Ảnh 7.

Cái kết của clip 8 triệu view không chỉ là con số doanh thu khổng lồ, mà là sự công nhận của cộng đồng dành cho ekip gái xinh này.

Làm clip bán váy, "thần tiên tỷ tỷ" hút gần 8 triệu view, tin nhắn đặt hàng quá tải - Ảnh 8.
