Lâm Chí Linh bất ngờ bị xóa sổ

Sina đưa tin Lâm Chí Linh ít hoạt động nghệ thuật hơn sau khi kết hôn và sinh con. Gần đây, có thông tin cô đảm nhận vai trò khách mời trong bộ phim Hoa ngọc lan nở, người lại đến do Dương Tử và Âu Hào đóng chính. Khán giả đã chụp được hình ảnh Lâm Chí Linh trên phim trường, tuy nhiên khi dự án chính thức giới thiệu với công chúng thì tên Lâm Chí Linh đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

Tạo hình của Lâm Chí Linh trong Hoa ngọc lan nở, người lại đến. Nhưng vai diễn của cô đã bị xóa bỏ khỏi phần giới thiệu phim.

Lâm Chí Linh cũng đã ghi hình cho chương trình giải trí nổi tiếng Mao Tuyết Uông (do Mao Bất Dịch và Lý Tuyết Cầm làm MC chính), nhưng show này bất ngờ ra thông báo thay đổi lịch phát sóng vào phút chót. Trong trailer giới thiệu tập mới, Lâm Chí Linh xuất hiện với phân đoạn chia sẻ cuộc sống sau hôn nhân và chuyện chăm con, chia sẻ những bí kíp để vun vén cuộc sống, nhưng hiện tại tập phim có sự tham gia của siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan (Trung Quốc) không được lên sóng. Thay vào đó, ê-kíp đổi sang chiếu tập có Đàm Tùng Vận và Đổng Tình tham gia. Đoạn trailer về Lâm Chí Linh cũng bị xóa bỏ.

Hàng loạt hành động xóa sạch dấu vết của Lâm Chí Linh như vậy khiến công chúng hoang mang. Trước đó, chỉ có những ngôi sao vướng bê bối nặng nề, vi phạm pháp luật bị cấm hoạt động nghệ thuật mới bị đối xử như vậy.

Theo Sina, nguyên nhân Lâm Chí Linh vướng tranh cãi có thể vì cô từng tham gia một tổ chức mang tên Thành viên Hội đồng quản trị của Viện Nội dung Sáng tạo Đài Loan (TAICCA) và không phù hợp về quan điểm chính trị với Trung Quốc đại lục. Dù sau đó Lâm Chí Linh đã nhanh chóng từ chức, sự việc vẫn để lại ảnh hưởng cho nữ nghệ sĩ.

Các hoạt động nghệ thuật của Lâm Chí Linh bị hạn chế.

Theo Sohu , Lâm Chí Linh từng là người mẫu được săn đón và trả cát-xê cao nhất Đài Loan, Trung Quốc một thời. Cô cũng hoạt động tích cực ở thị trường Đại lục. Trước khi kết hôn, Lâm Chí Linh là "nữ thần quốc dân" được săn đón.

Việc Lâm Chí Linh kết hôn với nam ca sĩ Nhật Bản Akira vào năm 2018 không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Từ đó, danh tiếng nữ nghệ sĩ giảm sút. Thêm vào đó, vợ chồng cô gặp khó khăn trong quá trình mang thai, sinh con. Lâm Chí Linh từng đông lạnh trứng, nhưng cô phải trải qua nhiều lần thụ tinh ống nghiệm mới thành công. Nữ người mẫu sinh con trai vào đầu năm 2022.

Từ khi có con, Lâm Chí Linh nghỉ hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết hiện tại cô dành hết thời gian để chăm sóc con trai nhỏ tuổi và mẹ đang ốm nặng. Mẹ của Lâm Chí Linh hiện tại không thể nhớ được cô. Ông xã Akira cũng đã tới Đài Loan để cùng Lâm Chí Linh chăm sóc mẹ. Hiện tại, Lâm Chí Linh thỉnh thoảng tham gia các sự kiện với tư cách người mẫu quảng cáo.