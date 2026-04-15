Làm cách nào để biết bạn không bị khóa thuê bao sau ngày 15/4?

Hai nhóm khách hàng không phải xác thực thông tin thuê bao

Từ hôm nay (15/4), các thuê bao di động phải thực hiện xác thực thông tin thuê bao với 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt; bảo đảm trùng khớp với dữ liệu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước đã được xác thực chính xác, do cơ quan Công an cấp.

Tuy nhiên, không phải mọi thuê bao đều phải xác thực lại thông tin, với các khách hàng đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 và các khách hàng đã đăng ký thông tin thuê bao bằng các phương thức như quét chip CCCD/Căn cước sẽ không phải xác thực lại. Tuy nhiên, với nhóm thuê bao này, nếu thay đổi điện thoại sẽ phải thực hiện lại xác thực thông tin thuê bao.

Đại diện Viettel – nhà mạng có số người dùng lớn nhất cho biết, nhà mạng này đã chủ động gửi tin nhắn thông báo tới nhóm khách hàng này để xác nhận số thuê bao đã được xác thực theo quy định. Nhóm khách hàng này không cần thực hiện thêm thao tác nào và có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường. Các khách hàng còn lại sẽ cần thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định.

Khách hàng sử dụng số thuê bao thứ hai, khách hàng thay điện thoại, khách hàng chưa dùng số thuê bao để đăng ký VNeID cấp độ 2, khách hàng chưa đăng ký thông tin thuê bao bằng căn cước công dân gắn chíp, khách hàng gốc Việt chưa xác định quốc tịch....sẽ phải xác thực thông tin thuê bao từ hôm nay, 15/4.

Nhiều phương thức xác thực thông tin thuê bao

Việc xác thực thông tin thuê bao sẽ được thực hiện một trong bốn hình thức gồm trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID, trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng, trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng hoặc điểm giao dịch do nhà mạng uỷ quyền, riêng với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ xác thực thông tin thuê bao trực tiếp tại điểm giao dịch.

Với thuê bao của Viettel, trên ứng dụng My Viettel, nhà mạng này tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trực tuyến, giúp khách hàng có thể tự thao tác ngay tại nhà.

Khách hàng chỉ cần chọn tính năng “Xác thực thông tin thuê bao” hoặc “Chuẩn hóa thông tin”, sau đó thực hiện lần lượt các bước: chụp ảnh mặt trước, mặt sau CCCD gắn chip, chụp ảnh chân dung, quét NFC trên thẻ CCCD, kiểm tra lại thông tin và ký xác nhận.

Công tác hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao cũng được Viettel triển khai tại hệ thống siêu thị, cửa hàng trực tiếp, cửa hàng ủy quyền của Viettel trên toàn quốc.

Viettel cũng phối hợp với các chuỗi bán lẻ được ủy quyền như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS... mở rộng thêm các điểm tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ tại nơi gần nhất.

Từ ngày 12/4, Viettel bố trí các điểm hỗ trợ lưu động tại khu dân cư xa cửa hàng, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, qua đó đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc thao tác công nghệ.

Video hướng dẫn thông tin về xác thực thông tin thuê bao di động của VinaPhone.

Với thuê bao VinaPhone , khách hàng có thể thực hiện xác thực sinh trắc học ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến các điểm giao dịch VinaPhone trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp bằng căn cước công dân gắn chip.

Để xác thực thông tin thuê bao, khách hàng cần phải có tài khoản VneID định danh mức 2 hoặc CCCD gắn CHIP, sau đó lựa chọn 1 trong 3 cách gồm: Một là, truy cập ứng dụng VneID trên điện thoại di động, khách hàng nhấn “Truy cập chức năng” tại màn hình trang chủ, nhập passcode rồi chọn mục “Số điện thoại”. Hai là, truy cập ứng dụng MyVNPT và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng. Chi tiết xem tại: https://digishop.vnpt.vn/tin-tuc-km/tu-van/huong-dan-xac-thuc-thong-tin-thue-bao-vinaphone-qua-vneid-va-cccd-gan-chip-theo-quy-dinh-moi-2026.

Ba là, đến các Điểm Giao dịch gần nhất của VinaPhone mang theo CCCD gắn chip hoặc có tài khoản VNeID mức 2 để được nhân viên nhà mạng hỗ trợ.

VinaPhone cũng có chương trình hỗ trợ khách hàng đặc thù, trong đó khách hàng VinaPhone đang ở nước ngoài có thể xác thực thông tin thuê bao từ xa qua ứng dụng MyVNPT kết hợp căn cước công dân gắn Chip.

Với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, VinaPhone sẽ phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.

VinaPhone khuyến nghị khách hàng chủ động tải, truy cập ứng dụng MyVNPT, kiểm tra trên ứng dụng VneID, thực hiện xác thực thông tin thuê bao sớm để bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường số và bảo đảm sử dụng dịch vụ liên tục, an toàn.

Với khách hàng MobiFone có thể lựa chọn xác thực thông tin qua các kênh trực tuyến như ứng dụng My MobiFone hoặc thực hiện trực tiếp tại hệ thống cửa hàng MobiFone trên toàn quốc.

Với các khách hàng đặc thù, MobiFone sẽ chủ động nhắn tin thông báo, tăng cường truyền thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng, đồng thời tổ chức lực lượng hỗ trợ trực tiếp khi cần thiết.

Khi nào thuê bao bị khoá sim?

Trường hợp người dùng không phải là chính chủ của thuê bao di động , chưa đăng ký thông tin thuê bao, người dùng xác nhận thông tin không phải chính chủ trên ứng dụng VneID. Sau đó, Nhà mạng có nghĩa vụ thông báo liên tục trong vòng 05 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được thông tin qua Ứng dụng VNeID về việc cá nhân trực tiếp xác nhận bản thân không đăng ký, không sử dụng.

Mỗi ngày ít nhất một lần, nhà mạng có trách nhiệm yêu cầu cá nhân đang sử dụng số thuê bao di động thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao.

Trường hợp cá nhân đang sử dụng số thuê bao không thực hiện theo yêu cầu, doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi gọi thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, doanh nghiệp viễn thông phải hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao.

Sau thời điểm này, đối với các thuê bao không hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.

Sau 5 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện xác thực thông tin thuê bao sẽ thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông.

Ngoài nhóm khách hàng gốc Việt chưa rõ quốc tịch, các nhóm khách hàng còn lại đều có thể xác thực thông tin thuê bao trực tuyến.

Đối với các thuê bao còn lại chưa xác thực thông tin, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp viễn thông gửi thông báo đề nghị thuê bao cập nhật, chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác) và gửi thông báo đề nghị thuê bao cập nhật, chuẩn hóa thông tin.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, doanh nghiệp viễn thông phải hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao;

Sau thời điểm này, đối với các thuê bao không hoàn thành việc cập nhật thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.

Người dùng từ hai sim trở lên, thay đổi điện thoại thì làm thế nào?

Với số thuê bao thứ hai trở lên, khi đăng ký, kích hoạt, người dùng phải xác thực thông qua mã xác thực một lần (mã OTP) gửi đến SIM đăng ký, kích hoạt trước đó.

Với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối (điện thoại), thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác), đồng thời thông báo yêu cầu thuê bao thực hiện lại xác thực sinh trắc học.