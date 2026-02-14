Lái xe về quê xa ăn Tết theo phong trào: Xăng xe tốn hơn vé máy bay

Cứ mỗi dịp giáp Tết, mạng xã hội lại xuất hiện một “mùa thành tích” mới, thành tích… ngồi sau vô lăng. Người thì 20 tiếng, người 25 tiếng, có người còn khoe 30 tiếng “chỉ nghỉ vài chặp đổ xăng”. Ảnh đăng lên mạng là hình vô lăng, cao tốc, bảng km lùi dần, mặt mũi phờ phạc kèm thêm caption kiểu " Vất vả mấy cũng đáng vì được về nhà”.

Nghe thì đầy cảm hứng đấy, nhưng thực tế phía sau không phải màu hồng.

Tôi có ông bạn quê Nghệ An, làm việc ở TP.HCM, năm nay quyết định tự lái xe 4 chỗ từ TP.HCM về quê ăn Tết, một mình. Chưa có vợ con nên anh không phải chở theo cả núi đồ đạc. Lý do tự lái ô tô về quê ăn Tết nghe khá hợp lý: “Vừa tiết kiệm lại chủ động thời gian, đỡ phải chen chúc sân bay" .

Nhưng đây là bảng tính sau chuyến đi của cậu ấy: Xăng: 2,5 triệu đồng; phí cầu đường: 1,3 triệu đồng; ăn uống dọc đường: 2 triệu đồng. Tổng mỗi chiều gần 6 triệu, cả hai chiều xấp xỉ 12 triệu đồng.

Mười hai triệu cho một hành trình gần 25 tiếng liên tục sau tay lái. Lưng đau, cổ cứng, mắt cay xè, đầu ong ong vì cà phê và thiếu ngủ. Trong khi đó, nếu chịu khó săn vé sớm, vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Vinh dịp Tết hoàn toàn có thể ở mức khoảng 8 triệu đồng, bay chưa tới 2 tiếng.

(Hình minh hoạ được tạo bằng AI)

Nói chủ động ư! Chủ động gì khi ra đến cao tốc là dính kẹt xe dài hàng chục cây số, và khi phía trước có va chạm, xe bạn phải nằm im giữa đường 3 - 4 tiếng, và khi trời mưa, sương mù dày, xe container phóng ầm ầm bên cạnh?

Cái gọi là “chủ động” nhiều khi chỉ là cảm giác mình đang cầm vô lăng nên tưởng mình kiểm soát được mọi thứ. Thực tế, bạn chỉ đang đặt mình vào môi trường không ít rủi ro so với đi máy bay, trong tình trạng cơ thể ngày càng mệt mỏi.

Trong khi đó, ngồi trên máy bay, bạn giao việc lái cho những người được đào tạo chuyên nghiệp, có quy trình an toàn nghiêm ngặt. Bạn có thể chợp mắt, nghe nhạc, giữ sức. Chủ động thực sự phải là chọn phương án thông minh, chứ không phải phương án khiến mình trông có vẻ “ngầu”.

Phương án ông bạn tôi và nhiều người khác chọn - tự lái ô tô về quê xa ăn Tết - đắt hơn, mệt hơn, nguy hiểm hơn, nhưng không ít người sau đó kể lại như một chiến tích, như mọi thứ rất dễ dàng, thoải mái. Nhưng tôi cho rằng, tiêu nhiều tiền hơn để tự hành xác không phải là thành tựu.

Cái lý lẽ “ Vất vả mấy cũng được, miễn là về với gia đình” nghe qua thì rất tình cảm. Nhưng gia đình đâu có được lợi gì khi bạn chọn cách thức mệt mỏi như vậy. Thật ra, người thân sẽ càng yên tâm nếu bạn chọn cách về an toàn nhất, đỡ kiệt sức nhất, chứ không phải cách khiến bạn về tới nơi trong trạng thái như vừa đi bộ xuyên Việt, sau đó ngủ bù mất 2 ngày, cáu bẳn vì thiếu ngủ...

Có lẽ, cái tôi của bạn phần nào được vuốt ve khi chuyện tự lái xe hàng nghìn cây số về quê ăn Tết được trầm trồ, kiểu như: “Con nhà ông A đi làm trong Nam, Tết lái hẳn ô tô về kìa"; “Ghê ha, chạy xe từ trong đó về luôn hả?”. Nghe khá sướng tai, nhưng nỗi vất vả, tốn kém, rủi ro đường trường, chỉ bạn mới thấm.

Điều đáng sợ nhất là sự lãng mạn hóa việc lái xe xuyên đêm. “Buồn ngủ quá mà vẫn ráng chạy thêm chút", "Suýt tông xe phía trước vì lơ đãng", "May quá kịp tấp vào lề chợp mắt 15 phút"..., những pha hú vía như phim hành động được kể lại như để tăng sức hấp dẫn cho bài đăng. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống chính là: Chỉ cần một lần “không may” cũng đủ để đổi bằng sự an toàn và thậm chí cả mạng người.

Mệt, buồn ngủ, phản xạ chậm đi, bạn không chỉ đặt mình vào nguy hiểm mà còn đẩy rủi ro, tai họa sang những người xa lạ đang đi đúng phần đường của họ. Nguy cơ này khiến cho tôi thấy lạnh sống lưng khi ai đó khoe: “Anh chạy một lèo từ sáng hôm qua tới giờ đó".

Dĩ nhiên mỗi người một hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh có những lựa chọn riêng hợp lý. Với những gia đình đông người, nhiều hành lý, tự lái xe là lựa chọn tốt hơn khi cần tiết kiệm kinh phí. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ một mình và quãng đường rất xa, nên cân nhắc và so sánh kỹ lợi - hại đối với mỗi yếu tố thời gian, sức khỏe, kinh phí, an toàn, độ tiện lợi... chứ đừng tự lái ô tô về quê ăn Tết theo phong trào chì vì điều đó nghe thật phong cách, thật "ngầu".