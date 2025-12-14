Lại xảy ra tai nạn chết người trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, TP.HCM

Đến 22h30 ngày 13/12, Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 20h30 cùng ngày, 2 người đàn ông chở nhau trên xe máy, chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (hướng An Phú đi Thủ Dầu Một). Khi đến đoạn qua phường Thuận Giao, người cầm lái phát hiện có ô tô gặp sự cố dừng phía trước nên đánh lái qua trái để tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên, đúng lúc này, một xe container chạy cùng chiều phía sau tiến tới, không kịp xử lý nên xảy ra va chạm với xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến người đàn ông ngồi sau ngã xuống đường, bị xe container cán tử vong tại chỗ.

Công an TP.HCM và Đội CSGT Bình Triệu đến hiện trường ngay sau đó để điều tiết giao thông, xử lý vụ tai nạn.

Đây không phải lần đầu xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Theo người dân, tuyến đường này được mệnh danh là “tử thần” do lượng xe container và xe tải lớn lưu thông đông, chỉ vài hôm lại xảy ra tai nạn.

Cụ thể, trước đó, sáng 8/11, tại giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ba người trong gia đình tử vong.

Thông tin vụ việc, khoảng 8h30, xe container biển số 61H-145.xx chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đến khu vực giao với Quốc lộ 1K, tài xế cho xe rẽ phải thì va chạm với xe máy do một người đàn ông cầm lái, chở theo vợ và cháu ngoại.

Cú va chạm mạnh khiến cả ba người ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua. Người bà và cháu ngoại tử vong tại chỗ, còn người ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.

Hay trưa 4/12, vụ tai nạn xe máy và xe tải xảy ra trưa tại ngã tư đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Trần Ngọc Lên khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Một vụ tai nạn khác vào chiều 12/12, cũng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, giữa xe container và xe máy khiến một cô gái nguy kịch.