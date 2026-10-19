Lại thêm điện thoại giống Blackberry: Chạy Android nhưng không có Google, tập trung bảo mật, có khe thẻ nhớ, giá đặt sớm gần 12 triệu

Brax Wink kết hợp màn hình OLED 4 inch với bàn phím cảm ứng tháo rời, công tắc riêng tư và hệ điều hành có nhiều tùy chọn tự xóa dữ liệu.

Brax Technologies, công ty từng giới thiệu điện thoại BraX3 không tích hợp dịch vụ Google và máy tính bảng Brax Open_Slate, vừa công bố smartphone mới mang tên Wink. Thiết bị được định hướng phục vụ nhu cầu liên lạc và bảo vệ quyền riêng tư, sử dụng thiết kế mô-đun cùng hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Android.

Màn hình 4 inch, bàn phím tháo rời có cảm ứng

Brax Wink trang bị màn hình cảm ứng OLED 4 inch, nhưng hãng chưa công bố độ phân giải cụ thể. Bảng thông số hiện chỉ mô tả đây là màn hình có độ phân giải cao.

Máy sử dụng bộ xử lý MediaTek MT8875 sản xuất trên tiến trình 4nm, gồm bốn nhân CPU Arm C1-Pro, bốn nhân Arm C1-Nano và GPU Mali-G625 MC2. Thiết bị có một cấu hình với RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, hỗ trợ thẻ microSD để bổ sung tối đa 1TB dung lượng lưu trữ.

Điểm khác biệt của Wink nằm ở bàn phím QWERTY vật lý có thể tháo rời, cho phép sử dụng điện thoại độc lập mà không cần gắn bàn phím. Bề mặt phím còn hỗ trợ cảm ứng, giúp người dùng cuộn và vuốt bằng cách di chuyển ngón tay trên các phím.

Video giới thiệu sản phẩm cho thấy phần bàn phím có thể được thay bằng mô-đun pin lớn hơn. Tuy nhiên, Brax chưa công bố dung lượng pin tiêu chuẩn cũng như thông số của mô-đun này.

Mặt sau máy có một camera 50MP, trong khi phía trước không được trang bị camera. Thiết bị hỗ trợ hai SIM thông qua một SIM vật lý và một eSIM, với khay SIM có tai kéo để tháo bằng tay, không cần que chọc SIM.

Brax cho biết Wink hỗ trợ các băng tần LTE và 5G phục vụ nhiều thị trường, đồng thời cung cấp công cụ kiểm tra khả năng tương thích với nhà mạng trên website. Các kết nối khác gồm Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, cổng USB-C chuẩn USB 3.2 Gen 1, giắc tai nghe và loa kép, còn NFC chưa được đề cập.

BraxOS có nhiều tùy chọn tự xóa dữ liệu

Brax Wink chạy BraxOS, phiên bản Android đã loại bỏ các dịch vụ Google tích hợp sẵn. Hãng tuyên bố hệ điều hành không cài trình theo dõi của nhà cung cấp, không có quảng cáo và không theo dõi cách người dùng sử dụng thiết bị, đồng thời cam kết cập nhật phần mềm đến năm 2032.

Ở cạnh trên, máy có công tắc riêng tư để tắt micro và camera. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh những chức năng bị vô hiệu hóa khi kích hoạt công tắc này.

BraxOS cung cấp tùy chọn đặt một mật khẩu đặc biệt để xóa dữ liệu khi người dùng bị ép mở khóa máy, cùng chế độ tự xóa sau nhiều lần mở khóa sai liên tiếp. Một tùy chọn khác cho phép xóa dữ liệu nếu thiết bị ở trạng thái tắt nguồn lâu hơn khoảng thời gian đã thiết lập.

Hệ điều hành còn có chế độ xóa dữ liệu sau mỗi lần khởi động lại, kể cả trường hợp máy hết pin hoặc vô tình bị khởi động lại. Đây là tùy chọn cần được cân nhắc kỹ trước khi bật vì có thể khiến dữ liệu bị xóa trong quá trình sử dụng thông thường.

Về liên lạc, BraxOS hỗ trợ mã hóa đầu cuối cho cuộc gọi và tin nhắn giữa những người dùng Brax. Phần mềm cũng có tùy chọn thay đổi IMEI, đồng thời cho phép hạn chế cuộc gọi và SMS thông thường.

Người dùng có thể giới hạn cổng USB-C chỉ phục vụ sạc, hoặc tắt các cảm biến như gia tốc kế, la bàn, con quay hồi chuyển, cảm biến ánh sáng và cảm biến tiệm cận. Chế độ tập trung chỉ giữ lại những công cụ thiết yếu, không cho truy cập các ứng dụng được cài từ kho bên thứ ba.

Nhận đặt trước, dự kiến giao hàng từ tháng 7/2027

Brax Wink hiện mở đặt trước theo hai đợt, với mức giá niêm yết đầy đủ là 700 USD (khoảng 18,48 triệu đồng). Người mua đợt đầu thanh toán ngay 449 USD (khoảng 11,85 triệu đồng), dự kiến được giao máy từ tháng 7/2027.

Ở đợt thứ hai, khách hàng đặt cọc trước 30 USD (khoảng 792.000đ), sau đó thanh toán thêm 520 USD (khoảng 13,73 triệu đồng) vào tháng 7/2027. Tổng số tiền của phương án này là 550 USD (khoảng 14,52 triệu đồng), với lịch giao hàng dự kiến vào tháng 9/2027.

Bộ sản phẩm đi kèm bàn phím QWERTY, cáp USB-C và ốp lưng trong mờ. Như vậy, dù đã được công bố và nhận đặt trước, Brax Wink vẫn cần thêm nhiều tháng trước khi đến tay người mua.