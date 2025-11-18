Lái Subaru Forester hết Sapa: ‘Lái hay, không đắt nhưng xin đừng cực đoan nữa…’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 198 phát sóng ngày 18/11 trên HTV9.

Subaru Forester thế hệ mới chính thức ra mắt trường Việt Nam với 2 phiên bản, bao gồm phiên bản 2.5i-L EyeSight giá 1,299 tỷ đồng và 2.5i-S EyeSight giá 1,399 tỷ đồng.

Và sau đây là những chia sẻ của giới chuyên môn Việt Nam về mẫu xe này sau hành trình trải nghiệm từ Hà Nội lên Sapa

Điều ấn tượng trên Subaru Forester

Anh Khánh Phan - Autodaily: Tôi đánh giá cao khả năng vận hành của Forester thế hệ mới, đặc biệt là độ êm và khả năng cách âm. Khi chạy cao tốc, gần như không nghe tiếng máy, tiếng lốp hay tiếng gầm vọng vào cabin; chỉ còn chút tiếng gió rất nhỏ quanh gương chiếu hậu. Anh Khánh Phan đánh giá cao khả năng vận hành của xe. Ảnh: FBNV

Anh Hoàng Vũ - Xe Hay Trên chiếc Subaru Forester thế hệ mới, điểm tôi thích nhất là khả năng cách âm được cải thiện rất rõ. Đặc biệt, hệ thống treo của Subaru Forester mới rất tốt.

Anh Nhật Nguyên - Xe đời sống Điểm tôi thích nhất trên Subaru Forester thế hệ mới là thiết kế trẻ trung và hiện đại hơn rõ rệt. Bên cạnh đó, động cơ dung tích lớn hơn và công suất mạnh hơn cũng mang lại cảm giác tốt hơn, không còn tiếng gào như thế hệ trước.

Anh Đăng Khoa - Vlog Xe Trên Forester 2026, tôi đánh giá cao ba điểm. Đầu tiên là động cơ mới. Trước đây động cơ Boxer 2.0L của đời cũ khá yếu, nhưng sang thế hệ mới với Boxer 2.5L, công suất 183 mã lực và mô-men xoắn 247Nm đã cải thiện rõ rệt. Tôi đã chạy nhiều điều kiện đường từ cao tốc đến đèo dốc, và thấy động cơ mới đủ lực để vượt xe tự tin hơn. Điểm thứ hai là khả năng cách âm. Subaru cho biết kính lái đã tăng độ dày thêm 25% và tôi cảm nhận điều đó khi chạy tốc độ cao – tiếng gió và tạp âm giảm đáng kể. Ngồi trong xe khá yên tĩnh, tạo cảm giác thư giãn, không bị mệt khi đi hành trình dài. Subaru Forester thế hệ mới sử dụng động cơ 2.5L Cuối cùng là khung gầm – một điểm mạnh đặc trưng của Subaru. Forester 2026 cho cảm giác đầm, êm theo kiểu vững chắc giống xe châu Âu, chứ không phải êm kiểu bồng bềnh. Vì vậy đi xa rất thoải mái và đó là giá trị “khó diễn tả” mà không phải ai cũng hiểu khi nói về Subaru.

Anh Lê Thượng Tiến - XeVuiVietNam Điểm mình thích nhất là thiết kế mới hiện đại và hợp thị hiếu hơn. Diện mạo Forester đời cũ đã lỗi thời và không còn phù hợp với nhu cầu hiện nay. Ở thế hệ mới, Subaru cho thấy họ hoàn toàn có thể thiết kế một chiếc xe trẻ trung, hiện đại chứ không hề mang cảm giác cũ kỹ như nhiều người từng nghĩ.

Anh Dương Quang - Chuyên gia thử nghiệm xe Rõ ràng Forester thế hệ mới đã thay đổi hẳn nhận thức của tôi. Với tôi, Forester cũ giống một chiếc crossover đô thị hơi nhỏ, còn phiên bản mới dài, trường xe và tăng kích thước rõ rệt. Chỉ cần nhìn ngoại hình đã thấy không gian rộng rãi, bề thế và mang lại giá trị sử dụng tốt hơn, giống cảm giác đang từ bát phở 40.000 lên 60.000 vậy. Khi chạy khoảng 40–50 km trên cao tốc, tôi cảm nhận độ êm và cách âm tốt hơn hẳn đời cũ. Không gian trong xe rộng bất ngờ, đặc biệt là phần kính phía cột D hiếm thấy ở SUV, mang lại sự thoáng đãng cho người ngồi sau trên hành trình dài. Subaru Forester thế hệ mới có không gian rộng rãi. Một chi tiết tôi đánh giá rất cao là cách Subaru tối ưu vị trí để chân hàng ghế sau: phần cạnh ghế được vát chéo giúp đùi thoải mái, và sàn bên cạnh cửa có thêm bệ để gác chân – rất dễ chịu trên những hành trình dài. Về vận hành, khi chạy gần 40 km đường đèo lên Sa Pa, chiếc xe cho cảm giác chắc chắn như một mẫu sedan thể thao gầm thấp. Động cơ 2.5L mới cùng dẫn động bốn bánh cho khả năng thoát cua và leo dốc liền mạch, không bị hụt lực giữa cua, vòng tua giữ đều và mượt. Nhờ đó, việc liên tục ôm cua trên đường đèo đem đến cảm giác tự tin và an toàn.

Anh Trần Giáp - Vietnam Road Trip Nếu nói điểm tôi thích nhất thì đó là hệ thống khung gầm của Subaru Forester. Khi chạy qua đường xấu, ổ gà, đá sỏi hay mặt đường mấp mô, xe cho cảm giác rất chắc, như thân xe và 4 bánh liền khối. Tôi có thể băng qua đoạn xấu đầy tự tin, nghe hệ thống treo xử lý và dập tắt dao động nhanh, tạo cảm giác “phập phập” rất đã và yên tâm.

Những góp ý từ giới chuyên môn

Anh Khánh Phan - Autodaily Có lẽ phần tôi mong muốn cải thiện nhất là nội thất. Tôi hy vọng Forester bản mới sẽ được làm sang trọng, hiện đại và bắt mắt hơn. Thực sự, giống nhiều mẫu xe Nhật, thiết kế nội thất hiện tại vẫn hơi hướng già nua.

Anh Hoàng Vũ - Xe Hay Điểm tôi chưa thích trên Forester thế hệ mới vẫn nằm ở yếu tố thiết kế. Không chỉ ngoại thất mà nội thất cũng chưa thực sự hấp dẫn, cảm giác Subaru khá “tiết chế” trong tạo hình. Vì vậy dù là xe nhập Nhật, chất lượng tốt nhưng phong cách thiết kế như vậy sẽ khá kén khách.

Anh Nhật Nguyên - Xe đời sống Điểm tôi chưa thích liên quan đến động cơ. Vì tôi là người thích lái nhanh nên vẫn muốn chiếc xe mạnh thêm một chút nữa. Khi chạy tốc độ cao và đưa xe vào giới hạn, đặc biệt lúc ôm cua nhanh, tôi cảm nhận khung gầm hơi lắc nhẹ. Tuy không nhiều, nhưng với người thích cảm giác lái như tôi thì đó là điều tôi mong muốn được cải thiện. Anh Nhật Nguyên trong hành trình thử nghiệm Subaru Forester. Ảnh: FBNV

Anh Đăng Khoa - Vlog Xe Thú thật với Forester 2026, xe đã hoàn thiện hơn nhiều so với trước nên tìm điểm để chê khá khó. Tuy nhiên, tôi chưa hài lòng với tính năng cảnh báo mất tập trung. Thuật toán phản ứng hơi gắt, tôi chỉ cần cúi nhìn cụm đồng hồ khoảng 2–3 giây là hệ thống đã cảnh báo, khiến trải nghiệm lái chưa thật sự thoải mái và thư giãn.

Anh Lê Thượng Tiến - XeVuiVietNam Điểm tôi chưa thích trên mẫu xe này nằm ở màn hình trung tâm. Thiết kế và giao diện vẫn còn hơi giống thế hệ cũ, font chữ và bố cục chưa thật sự tối ưu. Tôi nghĩ nếu được làm mới và hiện đại hơn thì sẽ phù hợp với nhiều người dùng hơn.

Anh Dương Quang - Chuyên gia thử nghiệm xe Điểm tôi chưa ưng ý vẫn giống Forester cũ và một số mẫu Subaru khác, đó là hãng nên tiết chế bớt những nét thiết kế quá đặc trưng. Tôi hiểu mỗi hãng cần bản sắc riêng, nhưng Subaru có phần hơi cực đoan, khiến sản phẩm chưa thật sự “quần chúng” và khó hợp mắt số đông, nhất là khi xe bán trên nhiều thị trường chứ không chỉ riêng Nhật. Tôi cũng đã xem Forester All New ở nước ngoài và nhận thấy bản châu Âu có mặt ca-lăng đẹp, sang và “đắt tiền” hơn. Trong khi bản tại Việt Nam phần mặt trước hơi thiếu điểm nhấn, nên tôi tiếc là không mang đúng bản quốc tế về. Subaru Forester bị chê có thiết kế không đẹp.

Anh Trần Giáp - Vietnam Road Trip Có một điểm tôi muốn nhà sản xuất bổ sung cho Forester mới, đó là hệ thống sưởi và làm mát ở hàng ghế trước. Đặc biệt, tính năng làm mát sẽ rất phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Nhận định về giá bán

Anh Khánh Phan - Autodaily Với mức giá 1,299 và 1,399 tỷ cho Subaru Forester nhập khẩu Nhật, theo tôi hãng đã rất nỗ lực để đưa ra mức giá này và điều đó cũng nằm trong dự đoán. So với các đối thủ, người mua hoàn toàn có nhiều lựa chọn khác. Tuy nhiên, với những ai đã hiểu và yêu thích Subaru, họ vẫn có thể chọn Forester vì những giá trị riêng của thương hiệu.

Anh Hoàng Vũ - Xe Hay Thực ra về giá, như tôi dự đoán ban đầu khoảng 1,3–1,4 tỷ thì mức hiện tại không lệch nhiều. Đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật và động cơ nâng lên 2.5L nên biểu thuế khác là điều dễ hiểu. Với tôi, mức giá này không gọi là cao, nhưng sẽ phù hợp hơn với nhóm khách hàng đặc thù; còn xét tổng thể, nó vẫn là mức hợp lý.

Anh Nhật Nguyên - Xe đời sống Về giá bán, tôi thấy Forester mới đang ở mức hợp lý nếu so với những giá trị mà xe mang lại: nhập Nhật, động cơ dung tích lớn hơn và đặc biệt là khung gầm đã cải thiện rõ rệt. Khung gầm thế hệ mới cứng vững, yên tĩnh hơn Forester cũ nên theo tôi mức giá hiện tại là phù hợp.

Anh Đăng Khoa - Vlog Xe Về giá Forester 2026, tôi hay nói vui “có tiền nhận xe, không tiền nhận xét”. Với những ai hiểu giá trị Subaru và xe nhập Nhật, mức 1,3–1,4 tỷ theo tôi không phải đắt, thậm chí còn hợp lý. Ngược lại, những người chưa từng trải nghiệm xe Subaru, đặc biệt là Forester 2026, có thể sẽ khó cảm nhận và đánh giá được cơ sở của mức giá này.

Anh Lê Thượng Tiến - XeVuiVietNam Về mức giá, tôi thấy một mẫu xe Nhật nhập khẩu từ Nhật mà chỉ cao hơn xe nhập Thái khoảng 100 triệu là con số đáng cân nhắc. Chất lượng xe nhập Nhật thì ai cũng hiểu rõ sự khác biệt. Nếu cần một chiếc xe đồng hành dài hạn khoảng 5–10 năm, tôi cho rằng Subaru Forester là lựa chọn đáng xem xét. Anh Lê Thượng Tiến cho rằng Subaru Forester là mẫu xe phù hợp cho nhu cầu sử dụng 5-10 năm.

Anh Dương Quang - Chuyên gia thử nghiệm xe Mức giá bán của mẫu xe này theo tôi là hợp lý, dù có thể nhiều người không đồng tình khi cho rằng 1,3–1,4 tỷ là quá cao. Nhưng nếu nhìn vào mức giá tầm 1,3 tỷ hiện nay, gần như không có mẫu xe nào sở hữu nhiều tính năng và chất lượng vận hành như Forester All New. Santa Fe, Tucson, CX-5 hay CR-V đều tốt nhưng khó so với Forester về chất lái và nền tảng cơ khí. Với tôi, ở mức 1,3 tỷ chiếc xe này gần như không có đối thủ nếu xét giá trị tổng thể từ thiết kế, tiện nghi đến khả năng vận hành. Còn nếu muốn cảm giác tương tự, người mua chỉ có thể lựa chọn SUV máy dầu, mà câu chuyện giữa máy dầu và máy xăng lại rất khác. Vấn đề duy nhất là người mua có sẵn 1,3 tỷ hay không mà thôi.

Anh Trần Giáp - Vietnam Road Trip Với cá nhân tôi, mức giá hiện tại là phù hợp và xứng đáng. Không thể đòi hỏi “ngon – bổ – rẻ” với một chiếc xe sản xuất tại Nhật, tiêu chuẩn Nhật và được trang bị tốt về tiện nghi, vận hành cũng như hệ thống khung gầm như Forester. Việc giá cao hơn so với trước phần lớn đến từ thay đổi thuế khi chuyển từ nhập Thái sang nhập Nhật. Theo tôi, Forester không dành cho số đông mà phù hợp với những người thực sự yêu Subaru, thích cảm giác lái, đề cao sự phóng khoáng và muốn một chiếc xe có thể đồng hành linh hoạt trên nhiều địa hình.