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Lãi suất ngân hàng 12/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mạnh Đức
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Lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 12/9 tiếp tục phân hóa rõ rệt. ACB niêm yết mức cao nhất 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi Sacombank áp dụng 7,5%/năm. Có 9 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn này.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân tại 35 ngân hàng, các ngân hàng áp dụng lãi suất cao chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu với lãi suất 7,8%/năm. Ngân hàng này cũng niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Đứng ngay sau ACB là Sacombank, với lãi suất 7,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

LPBank và Saigonbank cùng áp dụng mức 7,2%/năm. Trong đó, LPBank niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, còn Saigonbank áp dụng 6,9%/năm.

Tiếp theo là Bac A Bank với 7,1%/năm.

Các ngân hàng MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, có tổng cộng 9 ngân hàng đang áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn này.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất tương đồng.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại nhóm Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất của ACB.

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, BVBANK và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. MSB áp dụng 6,8%/năm, trong khi Nam A Bank niêm yết 6,6%/năm.

SCB niêm yết lãi suất thấp nhất

Ở chiều ngược lại, SCB có mức lãi suất thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng, ở mức 3,7%/năm. Một điểm đáng chú ý trong biểu lãi suất là SCB đang áp dụng mức 8,7%/năm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng. Mức này cao hơn đáng kể so với lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng khác.

Một số ngân hàng khác có lãi suất dưới 6%/năm tại kỳ hạn này gồm Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm; KienlongBank 5,15%/năm; GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng cao nhất 4,75%/năm

Ở kỳ hạn 3 tháng, phần lớn ngân hàng niêm yết lãi suất 4,75%/năm. Mức này được áp dụng tại Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, ACB, Bac A Bank, BaovietBank, BVBANK, MBV, MSB, NCB, OCB, PGBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, VCBNeo và Viet A Bank.

Một số ngân hàng có mức thấp hơn gồm ABBANK với 4%/năm, GPBank 3,7%/năm và SCB 1,9%/năm.

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 12/9 chưa có sự thay đổi đáng kể. Lãi suất cao vẫn tập trung tại một số ngân hàng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì mức niêm yết ổn định.

Lưu ý: Đây là biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo số liệu cung cấp và cập nhật đến ngày 12/9/2026. Lãi suất thực tế có thể khác tùy theo sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn, số tiền gửi, phương thức lĩnh lãi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.

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