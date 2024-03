Theo biểu lãi suất mới nhất của Ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn nhận lãi cuối kỳ đang dao động trong khoảng 3 – 5,2%/năm.

Trong đó, kỳ hạn 1 tháng có lãi suất huy động là 3%/năm; 2 – 3 tháng là 3,5%/năm; 4 – 5 tháng là 3,6%/năm; 6 – 11 tháng là 4,5%/năm; 12 – 15 tháng là 4,8%/năm; 18 tháng là 4,9%/năm; Các kỳ hạn 24 – 36 tháng được áp dụng lãi suất cao nhất ở mức 5,2%/năm.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhận lãi cuối kỳ Ngân hàng số Cake by VPBank tháng 3/2024

Nguồn: Cake by VPBank

Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kỳ, Cake by VPBank cũng triển khai hai hình thức trả lãi khác là nhận lãi theo tháng và nhận lãi theo quý.

Đối với hình thức nhận lãi hàng tháng, Cake by VPBank chỉ áp dụng cho tiền gửi từ 3 tháng trở lên và có lãi suất dao động trong khoảng 3 – 4,4%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất 3%/năm; kỳ hạn 6 – 9 tháng có lãi suất 4%/năm; kỳ hạn 12 – 18 tháng có lãi suất là 4,2%/năm; kỳ hạn 24 tháng đang được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 4,4%/năm; trong khi kỳ hạn 36 tháng có lãi suất huy động là 4,3%/năm.

Đối với hình thức nhận lãi hàng quý, Cake by VPBank chỉ áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn tư 6 tháng trở lên và có lãi suất dao động trong khoảng 3 – 4,5%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 6 – 9 tháng có lãi suất 4,1%/năm; kỳ hạn 12 – 18 tháng có lãi suất là 4,3%/năm; kỳ hạn 24 tháng đang được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 4,5%/năm; trong khi kỳ hạn 36 tháng có lãi suất huy động là 4,4%/năm.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm nhận lãi linh hoạt Ngân hàng số Cake by VPBank tháng 3/2024

Nguồn: Cake by VPBank

Ngân hàng số Cake by VPBank là một sản phẩm hợp tác giữa Be Group - ứng dụng gọi xe công nghệ hàng đầu Việt Nam - và VPBank. Cake by VPBank được định hình ngay từ đầu là một ứng dụng ngân hàng số "đơn giản, thuận tiện, và đáng tin cậy" nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính toàn diện của người dân Việt Nam.

Cake by VPBank cung cấp những dịch vụ cơ bản của một ngân hàng truyền thống như mở tài khoản thanh toán, chuyển/nhận tiền, phát hành thẻ ATM. Khách hàng của Cake đa phần là giới trẻ thuộc thế hệ Y và Z theo phong cách hiện đại, tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Cake by VPBank một trong những mô hình ngân hàng số không chi nhánh, phòng giao dịch có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Tính đến tháng 12/2023, Cake đã phục vụ trên 4,1 triệu người dùng. Ngân hàng số này cũng cho biết đã nhận gần 6.000 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của các khách hàng cá nhân.