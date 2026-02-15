Lãi suất cho vay mua nhà tháng 2/2026 biến động thế nào?

Đầu tháng 2, nhiều ngân hàng thương mại có vốn nhà nước đồng loạt điều chỉnh lãi suất cho vay bất động sản lên mức cao, vượt xa mặt bằng lãi suất cho vay tiêu dùng hoặc sản xuất - kinh doanh.

Cụ thể, BIDV vừa công bố biểu lãi suất mới cho vay bất động sản với mức 6 tháng đầu tối thiểu 9,7%/năm, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 8,2%/năm cho các khoản vay thông thường. Lãi suất kỳ 12 tháng được nâng lên 10,1%/năm, còn 18 tháng có thể lên tới 13,5%/năm.

Vietcombank cũng điều chỉnh tăng lãi suất cho vay mua nhà, căn hộ và nhà phố, với mức 9,6%/năm trong 6 tháng đầu, 9,9%/năm trong 12 tháng và 13,6%/năm trong 18 tháng. Đáng chú ý, với các khoản vay kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tại Vietcombank có thể chạm 13,9%/năm.

Các ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng điều chỉnh tăng 1-2% so với trước đó. ShinhanBank đang áp dụng lãi suất cho vay 7,95%/năm cố định trong 12 tháng, 8%/năm trong 24 tháng và 8,1%/năm trong 36 tháng.

MB công bố lãi suất ưu đãi mua nhà năm đầu tiên 8,5%/năm; 18 tháng là 9%/năm; 24 tháng lên tới 9,5%/năm. Lãi suất sau thời gian ưu đãi cộng thêm biên độ từ 1,5-3,5%/năm.

Tại ACB, lãi suất cho vay mua nhà ở đang được ngân hàng này áp dụng là 8,3%/năm ưu đãi trong 12 tháng đầu và 8,8%/năm ưu đãi trong 24 tháng đầu…

Lãi suất cho vay mua nhà tăng cao khiến nhiều người phải điều chỉnh kế hoạch mua nhà

Theo khảo sát của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), tới 61% người được hỏi đã lùi kế hoạch mua nhà từ 6 tháng đến 1 năm do lo ngại áp lực tài chính. Phần lớn cho rằng giá nhà đã vượt xa mức “vừa túi tiền”, trong khi thu nhập không theo kịp đà tăng giá.

Lý giải về mức lãi suất tăng này, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, cho rằng bất động sản không phải là lĩnh vực ưu tiên hoàn toàn mà nguồn vốn cần được phân bổ cho nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Do đó, lãi suất cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản đương nhiên sẽ phải chịu mức cao hơn.

Lãi suất cho vay mua nhà tháng 2/2026 tiếp tục có xu hướng đi lên. (Ảnh minh hoạ).

Năm 2025, tăng trưởng tín dụng địa ốc ở mức cao hơn 20%, đặc biệt là cho vay kinh doanh bất động sản tăng tới 28%. Năm nay, cơ quan quản lý bắt đầu siết chặt các quy định để đảm bảo an toàn hệ thống.

Các ngân hàng đang chịu “áp lực kép”. Một mặt, phải tuân thủ room tín dụng chung dự kiến khoảng 15% trong năm nay. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản không được phép cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của chính ngân hàng đó.

Giảm khả năng tiếp cận nhà ở của người dân

Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam - nhìn nhận, nếu mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ làm giảm khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, đồng thời gây khó cho doanh nghiệp trong triển khai dự án, khiến nguồn cung tiếp tục bị co hẹp.

Ngược lại, việc duy trì lãi suất thấp kéo dài cũng tiềm ẩn nguy cơ kích hoạt làn sóng đầu cơ mới, đẩy giá nhà tăng nhanh. Vì thế, vấn đề cốt lõi không nằm ở “nới hay siết”, mà là điều tiết tín dụng linh hoạt, có chọn lọc, bảo đảm dòng vốn đi đúng mục tiêu.

Chính sách tín dụng cần được phân hóa rõ hơn, ưu tiên dòng vốn cho nhà ở giá phù hợp, người mua nhà lần đầu và nhu cầu ở thực, trong khi kiểm soát chặt hoạt động đầu cơ, sử dụng đòn bẩy cao.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, việc kiểm soát tín dụng bất động sản cần được thực hiện theo hướng thận trọng, có chọn lọc, nhằm hạn chế rủi ro cho hệ thống nhưng không gây sốc cho thị trường và dòng vốn phát triển. Bởi nếu mặt bằng lãi suất quá cao, không chỉ thị trường bất động sản mà cả nền kinh tế nói chung đều có nguy cơ chịu tác động tiêu cực.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng cho rằng, lãi suất cao sẽ không hấp dẫn các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt là các nhà đầu cơ, mua để lướt sóng.

Bên cạnh đó, các nhà phát triển bất động sản, chủ đầu tư dự án đang thực hiện chính sách hỗ trợ lãi vay cố định cho người mua nhà cũng chịu áp lực lớn.

Thời gian qua, để tăng thanh khoản, nhiều chủ đầu tư đã cam kết hỗ trợ lãi suất cố định cho người mua nhà trong 2 năm đầu. Có chủ đầu tư còn cam kết lãi vay 0% cho người mua.

Với các nhà đầu tư bất động sản, khi hết thời gian ân hạn, phải trả nợ cũng rất lo ngại khi khoản lãi hằng tháng có thể trở thành gánh nặng.

Còn với người mua nhà để ở, ông Khánh nhận định nếu phải vay ngân hàng để mua nhà thì họ sẽ không dám xuống tiền khi chi phí lãi vay hằng tháng tăng cao nhưng thu nhập không tăng.