Lái Pagani Huayra trăm tỷ mà vi phạm thì cũng bị cảnh sát tịch thu xe như thường, tiền nộp phạt 'chuộc' xe có thể bằng mua siêu xe mới

Siêu xe trăm tỷ bị cảnh sát bắt

Một vụ tịch thu siêu xe đang rất gây chú ý, bởi chiếc xe bị tịch thu là Pagani Huayra Codalunga - mẫu hypercar chỉ được sản xuất giới hạn 5 chiếc trên toàn thế giới, với giá bán ra 7,3 triệu USD, quy đổi khoảng 180 tỷ đồng.

Một video ngắn lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai cảnh sát Thụy Sĩ đang kiểm tra chiếc Pagani Huayra Codalunga và trò chuyện với chủ sở hữu về các thủ tục giấy tờ.

Pagani Huayra Codalunga trị giá 7,3 triệu USD bị cảnh sát Thụy Sĩ tịch thu - Video: tfjj/Instagram

Người quay video là phóng viên ảnh ô tô Freddie Atkins, người tình cờ có mặt tại hiện trường. Dù được yêu cầu không chụp ảnh, nhưng camera tác nghiệp vẫn hoạt động. Nhờ đó, Atkins có đoạn video đắt giá để chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong video, chiếc Pagani Huayra Codalunga đang dừng lại bên lề con đường lên núi phủ đầy tuyết. Xung quanh là cảnh sát đang kiểm tra giấy tờ. Có vẻ việc dừng đỗ kiểm tra gây cản trở giao thông, nên chiếc Pagani nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác với sự hộ tống của Toyota Corolla Touring Sports màu bạc. Toyota Corolla có thể là chiếc xe hỗ trợ không phù hiệu của đội cảnh sát.

Siêu phẩm "thần gió" của nhà sản xuất Pagani bị dừng lại không rõ lý do, được Toyota Corolla "hộ tống" sang vị trí mới - Ảnh: tfjj/Instagram

Đáng chú ý, có vẻ chiếc Pagani không đi một mình, mà đi cùng một chiếc siêu xe khác là Ferrari Testarossa với ván trượt trên nóc. Song đến cuối video, chiếc Ferrari đã đi thẳng, để lại Pagani làm việc cùng cảnh sát.

Video dường như đã được cắt ghép để không bị quá dài khi chia sẻ lên mạng, do đó mối quan hệ giữa chủ xe Pagani và Ferrari không được làm rõ. Nhưng có thể hai người đang trên đường đến khu trượt tuyết.

Chiếc Ferrari phóng đi trước. Cách Freddie Atkins quay trông như cảnh "người ra đi bỏ lại em một mình" thường thấy trong những bộ phim tình cảm càng khiến mọi người tò mò về mối quan hệ giữa hai chủ siêu xe - Ảnh: tfjj/Instagram



Đi tìm nguyên nhân siêu xe bị bắt

Do không có lời giải thích chính thức, những người bình luận đã sôi nổi suy đoán về lý do cảnh sát chặn và tịch thu chiếc siêu xe. Một số cho rằng chiếc Pagani thiếu lốp mùa đông và xích chống tuyết. Một số nước có quy định bắt buộc về việc sử dụng các trang bị đặc biệt cho mùa đông nhằm đảm bảo an toàn. Mặc dù vậy, có vẻ đây không phải quy định bắt buộc ở Thụy Sĩ.

Một số cho rằng vấn đề nằm ở biển số phía trước của Huayra Codalunga không đủ rõ ràng để nhận diện một cách dễ dàng. Đây cũng là lỗi dễ gặp phải.

Được mệnh danh là "thần gió", Huayra sở hữu một tốc độ đáng kinh ngạc. Chiếc xe được trang bị động cơ V12 sản sinh công suất 840 mã lực và mô-men xoắn 1.100 Nm, truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua hộp số tự động Xtrac bảy cấp. Do đó, rất có thể chủ xe đã quá hưng phấn dẫn đến vi phạm quy định về tốc độ.

Cảnh sát Thụy Sĩ nổi tiếng với việc thực thi nghiêm ngặt các giới hạn tốc độ. Theo chính quyền địa phương, "việc chạy quá tốc độ có thể bị phạt nặng và phạt tù từ một đến bốn năm".

Một vài hình ảnh khác của "thần gió nước Ý". Ảnh: Pagani

Pagani Huayra Codalunga là phiên bản đặc biệt của chiếc hypercar Ý ra mắt vào năm 2022 với thiết kế đuôi dài đặc biệt và số lượng sản xuất giới hạn 5 chiếc. Mẫu xe trong video có thể là mẫu xe đầu tiên được sản xuất và đi kèm biển số xe của Ý. Thông tin chủ sở hữu Pagani Huayra Codalunga không được tiết lộ đầy đủ. Nhưng người sáng lập Pagani được cho là sở hữu chiếc sản xuất đầu tiên. Do đó, có người đã mạnh dạn đoán tài xế chính là doanh nhân nổi tiếng này.

Tiền phạt có thể đủ mua siêu xe

Vụ tịch thu gây chú ý không chỉ bởi giá trị đặc biệt của chiếc xe, mà còn bởi quy định ở Thụy Sĩ. Mức phạt ở quốc gia châu Âu này không cố định theo khung hình phạt mà sẽ tăng nặng theo thu nhập của tài xế. Đã từng có nhiều tài xế được ghi nhận phải nộp mức phạt đủ mua cả ô tô mới, thậm chí là loại siêu sang hoặc siêu xe.