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Lái ô tô gây tai nạn rồi luồn qua ngõ nhỏ để né camera

Đức Anh
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Sau vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, tài xế ô tô không ở lại hiện trường mà điều khiển xe qua nhiều tuyến đường nhỏ, ngõ ngách nhằm tránh camera. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 24 giờ, danh tính người điều khiển và chiếc xe liên quan đã được lực lượng Công an Phú Thọ làm rõ.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin, rạng sáng 3/10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tổ dân phố Hà Thạch, phường Phong Châu, giữa một xe mô tô và phương tiện nghi là ô tô. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô bị thương nặng. Sau va chạm, người điều khiển phương tiện còn lại rời khỏi hiện trường.

Lực lượng Công an xác định Lê Quang Kh. là người điều khiển ô tô BKS 19A-740.xx liên quan đến vụ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các tổ công tác xác minh, truy tìm phương tiện liên quan.

Theo Công an, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng, không có nhân chứng trực tiếp, trong khi hệ thống camera tại khu vực còn hạn chế, khiến quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 1h ngày 4/10, lực lượng Công an xác định Lê Quang Kh. (SN 1985, trú phường Phong Châu) là người điều khiển ô tô BKS 19A-740.xx liên quan đến vụ tai nạn.

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an đến nơi cư trú, Kh. đã rời địa bàn và đưa phương tiện đến phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang để sửa chữa.

Lê Quang Kh. Làm việc với cơ quan công an

Tiếp tục truy tìm, đến tối 4/10, lực lượng Công an xác định được vị trí của Kh. cùng phương tiện liên quan.

Tại cơ quan Công an, Kh. thừa nhận là người điều khiển ô tô liên quan đến vụ tai nạn và đã rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra va chạm.

Kh. khai sau khi gây tai nạn đã điều khiển ô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường nhỏ, ngõ ngách nhằm tránh sự ghi nhận của hệ thống camera.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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