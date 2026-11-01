Lại nhập tịch ồ ạt, tuyển Indonesia sẽ trở thành "ông trùm" Đông Nam Á?

Indonesia đang liên tục bổ sung những cầu thủ trưởng thành ở nước ngoài vào các cấp độ đội tuyển, tạo ra sức ép đáng kể lên các đối thủ trong đó có tuyển Việt Nam.

Từ những ngôi sao châu Âu đến tài năng trẻ, Indonesia vẫn chưa muốn dừng lại

Trong vài năm qua, Indonesia đã trở thành một trong những đội tuyển tích cực nhất Đông Nam Á trong việc bổ sung cầu thủ nhập tịch. Những cái tên như Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Maarten Paes, Emil Audero, Justin Hubner, Thom Haye và Ole Romeny… đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo đội tuyển quốc gia.

Đây đều là những cầu thủ trưởng thành trong môi trường bóng đá nước ngoài, có nền tảng đào tạo và kinh nghiệm thi đấu đáng chú ý. Một số người từng chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu châu Âu, mang đến cho Indonesia chất lượng chuyên môn mà trước đây họ khó có thể sở hữu đồng đều ở nhiều vị trí.

Điều đáng chú ý là PSSI vẫn chưa có ý định dừng lại. Theo tin mới được Liputan6 đăng tải, Bộ Tư pháp Indonesia đang tiến hành xác minh hồ sơ của một cầu thủ được dự kiến nhập tịch để phục vụ đội tuyển quốc gia. Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Tư pháp, Noor Korompot, xác nhận quá trình kiểm tra đang được thực hiện, dù danh tính cầu thủ chưa được công bố và hồ sơ chính thức từ PSSI chưa được gửi tới.

PSSI được cho là đang lên kế hoạch nhập tịch cầu thủ từ Arsenal, Demiane Agustien.

Trước đó, truyền thông Indonesia cũng nhắc tới Demiane Agustien, cầu thủ trẻ thuộc hệ thống Arsenal, có bà ngoại sinh tại Jakarta. PSSI được cho là đang nghiên cứu khả năng đưa tiền vệ tấn công này về khoác áo đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, hồ sơ của Agustien còn có những vấn đề về tư cách thi đấu quốc tế do anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ Curaçao và Hà Lan.

Một trường hợp khác đáng chú ý là Joshua Baker, em trai Mitchell Baker. Tiền vệ sinh năm 2009 này đã nhập tịch Indonesia và được HLV Nova Arianto đưa vào diện thử nghiệm ở đội U20. Joshua từng xuất hiện trong chuyến tập huấn của U20 Indonesia tại Trung Quốc hồi cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Ngày 30/10, HLV Nova Arianto tiếp tục xác nhận ông đang đánh giá năng lực của cầu thủ trẻ này để xem liệu anh có xứng đáng được lựa chọn hay không.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Indonesia còn hướng tới Taisei Marukawa, tiền vệ người Nhật Bản hiện khoác áo Dewa United. Sau khoảng 5 năm thi đấu tại Indonesia, Marukawa đã nộp hồ sơ xin nhập tịch và bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia. Nếu hoàn tất các thủ tục pháp lý và đáp ứng quy định của FIFA, anh có thể trở thành một lựa chọn mới cho hàng công Indonesia.

Những trường hợp trên cho thấy PSSI đang mở rộng phạm vi tìm kiếm cầu thủ theo nhiều hướng: từ những tài năng trẻ có gốc gác Indonesia tại châu Âu đến các ngoại binh đã có thời gian dài thi đấu ở giải quốc nội.

Taisei Marukawa khả năng cũng sẽ khoác áo tuyển Indonesia trong thời gian tới.

Indonesia có thể trở thành "ông trùm" Đông Nam Á, tuyển Việt Nam phải dè chừng

Mức độ thay đổi của đội tuyển Indonesia được thể hiện rất rõ tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong trận gặp Singapore ngày 25/9, HLV John Herdman đã sử dụng đội hình xuất phát gồm 11 cầu thủ đều sinh ra ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Indonesia có một đội hình xuất phát không có cầu thủ nào sinh ra tại quốc gia này.

Những cái tên như Maarten Paes, Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Dean James, Luke Vickery, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen và Ole Romeny đều góp mặt. Indonesia sau đó giành chiến thắng 2-0. Khi được hỏi về quyết định sử dụng đội hình đặc biệt này, HLV Herdman khẳng định ông không phân biệt cầu thủ bản địa với cầu thủ từ nước ngoài, bởi tất cả đều là người Indonesia và cùng đại diện cho màu cờ sắc áo quốc gia.

Đội hình ấy là minh chứng rõ ràng cho việc Indonesia đã thay đổi cách xây dựng lực lượng. Họ không còn chỉ dựa vào những cầu thủ trưởng thành từ giải quốc nội mà sẵn sàng khai thác nguồn nhân lực từ khắp nơi trên thế giới.

Điều đáng sợ nhất với các đối thủ Đông Nam Á không chỉ nằm ở chất lượng của những cầu thủ đã nhập tịch, mà còn ở chiều sâu đội hình. Khi một vị trí có nhiều lựa chọn chất lượng, Indonesia có thể duy trì sự cạnh tranh ngay cả khi một số trụ cột chấn thương hoặc không đạt phong độ tốt nhất.

Tuyển Indonesia từng dùng toàn bộ đội hình xuất phát là cầu thủ nhập tịch ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngoài ra, việc bổ sung những cầu thủ trẻ như Joshua Baker còn mở ra triển vọng dài hạn. Indonesia không chỉ muốn tăng sức mạnh cho đội tuyển hiện tại mà còn tìm cách duy trì nguồn cầu thủ chất lượng cho các cấp độ U20, U23 trong tương lai.

Với tuyển Việt Nam, đây chắc chắn là xu hướng không thể xem nhẹ. Những năm gần đây, Indonesia đã trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành vị thế hàng đầu Đông Nam Á. Việc họ liên tục nâng cấp lực lượng khiến khoảng cách về chất lượng đội hình có thể thay đổi nhanh chóng.

Tuy nhiên, nhập tịch không đồng nghĩa với việc tự động trở thành đội bóng mạnh nhất. Indonesia vẫn cần thời gian để xây dựng sự gắn kết, duy trì tính ổn định và tìm ra cách sử dụng hiệu quả những cầu thủ đến từ nhiều môi trường bóng đá khác nhau.

Với tuyển Việt Nam, chúng ta cũng không nhất thiết phải chạy đua nhập tịch bằng mọi giá. Sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên cho thấy bóng đá Việt Nam đã bắt đầu tận dụng tốt hơn nguồn cầu thủ nhập tịch. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm tài năng Việt kiều và nâng cao chất lượng đào tạo trẻ vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

Indonesia đang cho thấy tham vọng trở thành thế lực số một Đông Nam Á bằng một chiến lược bổ sung lực lượng rất mạnh mẽ. Nếu tiếp tục duy trì hướng đi này và kết hợp tốt với công tác huấn luyện, họ hoàn toàn có thể tạo ra một đội tuyển đáng gờm trong nhiều năm tới. Đó cũng là lời cảnh báo để bóng đá Việt Nam phải chủ động thay đổi, thay vì chỉ chờ đến khi đối thủ vượt lên mới tìm cách bắt kịp.