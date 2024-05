Lại hủy phiên đấu thầu vàng miếng

NHNN vừa gửi đi thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 3/5 do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu. Lý do hủy thầu lần này tương tự như lý do hủy phiên thầu hôm 25/4.

Đây là lần thứ ba NHNN hủy đấu thầu vàng miếng. Trước đó, ngày 22/4, NHNN đã hủy lịch đấu thầu vàng miếng lần thứ nhất do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định.

Lần hủy thứ hai là vào ngày 25/4 với lý do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Phiên đấu thầu thành công duy nhất ngày 23/4 có 2 thành viên trúng thầu. Tổng khối lượng trúng thầu là 34 lô (tương đương 3.400 lượng vàng). Giá trúng thầu cao nhất: 81,33 triệu đồng/lượng. Giá trúng thầu thấp nhất: 81,32 triệu đồng/lượng.

NHNN tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng. (Ảnh minh họa)

Trong phiên sáng nay 3/5, tổng khối lượng vàng miếng dự kiến được đấu thầu là 16.800 lượng vàng miếng SJC.

Đơn vị tham gia được yêu cầu đặt cọc 10%, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 82,9 triệu đồng/lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu mỗi thành viên được phép mua là 14 lô (tương đương 1.400 lượng), khối lượng đặt thầu tối đa là 20 lô (tương đương 2.000 lượng).

Bước giá dự thầu 10.000 đồng/lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô (100 lượng). Như vậy, quy định về đấu thầu vàng vẫn không có gì thay đổi so với 3 phiên trước đó.

Nhiều ý kiến cho rằng, do NHNN vẫn giữ nguyên những điều kiện để mời thầu nên rất có thể phiên giao dịch hôm nay tiếp tục "ế ẩm", vì các quy định khiến doanh nghiệp và tổ chức tín dụng e ngại.

Theo ông Đinh Nho Bảng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng, có quá ít hoặc không có đơn vị nhận thầu vàng chứng tỏ quy định đấu thầu vàng vẫn còn những điều kiện chưa hợp lý, chưa đảm bảo được việc hạn chế rủi ro cho các tổ chức tham gia.

Nếu các điều kiện đấu thầu được NHNN sửa lại cho đủ hấp dẫn, doanh nghiệp có thể cân đối được rủi ro thì sẽ có nhiều tổ chức tham gia đấu thầu vàng hơn.

Các chuyên gia cho rằng, hiện tại, nguồn vốn đang là vấn đề khó khăn với nhiều doanh nghiệp, phần nào tác động đến quyết định tham gia đấu thầu của họ khi phải thực hiện mua vàng với khối lượng lớn. Trong khi đó, NHNN đang quy định số lô vàng trúng thầu tối thiểu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng.

Chuyên gia Trần Duy Phương phân tích, cung vàng tại các doanh nghiệp là có thiếu, nhưng không thiếu nhiều. Vì thế, các doanh nghiệp, tổ chức tham gia đấu thầu chỉ nhằm mua số lượng vàng cần thiết, đúng nhu cầu kinh doanh.

“ Ví dụ tuần trước họ bán âm khoảng 1.000 lượng thì họ cần mua vào 1.000 lượng để bù lại trạng thái đã bán và mua vào dư một chút để bán lẻ hoặc phục vụ các nhu cầu khác. Lúc này họ sẽ tham gia đấu thầu.

Nhưng nếu trước đó họ chỉ bán ra khoảng 500 lượng, mà quy định đấu thầu lại yêu cầu phải mua ít nhất 1.400 lượng thì cung lại vượt cầu. Do đó, điều kiện này đang cản trở các doanh nghiệp tham gia đấu thầu ", ông nói.

Đồng thời, vị chuyên gia cũng cho rằng thời điểm hiện tại, giá vàng biến động khó lường và đầy rủi ro, chắc chắn không có doanh nghiệp nào mua vàng để đầu cơ. Vì thế, nhu cầu càng không quá cao.

Họ chỉ có nhu cầu mua vào một lượng vừa đủ với số vàng đã bán hoặc là dư đôi chút. “ Chẳng hạn họ đang âm 1.000 lượng vàng thì họ sẽ mua vào khoảng 1.200 - 1.400 lượng. Nhưng họ chỉ âm khoảng 500 lượng mà bắt họ phải mua vào 1.400 lượng thì rất khó.

Nếu NHNN sửa điều kiện, cho mua vàng ở mức chỉ 400 - 500 lượng chẳng hạn thì chắc chắn sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia hơn ", chuyên gia nêu quan điểm.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh thì cho rằng NHNN nên xem lại mức giá tham chiếu. Việc đặt cọc 10% khi đấu thầu trong khi giá tham chiếu để đặt cọc cao cũng là vấn đề khiến các doanh nghiệp, ngân hàng cân nhắc, tính toán trước khi tham gia đấu thầu.

"Bỏ ra một số tiền lớn tham gia đấu thầu thì doanh nghiệp phải tính đến chuyện làm sao để kinh doanh có lãi. Do đó, muốn những phiên đấu thầu vàng tiếp theo hiệu quả hơn, NHNN cần xác định mức giá đấu thầu hợp lý, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, mới dễ dàng thu hút họ ", ông Thịnh nói.