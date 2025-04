Lãi gần 1 tỷ mỗi ngày từ bán há cảo, 1 trong những DN xuất khẩu đồ ăn có lợi nhuận lớn nhất trên sàn có 5 phiên kịch trần 15%, P/E ở mức 5 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (Agrex) ghi nhận doanh thu kỷ lục là khoảng 1.790 tỷ đồng, thực hiện so với kế hoạch 177%, và tăng 70,9% so với kết quả năm 2023. Tổng tài sản đạt hơn 1.201 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 345 tỷ đồng, tăng 147% so với năm 2023. Như vậy, trung bình mỗi ngày, công ty có lãi đến gần 1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 31.900 đồng, tăng 153.72% so với năm 2023. Đây là con số “vượt trội” so với nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm, thủy sản trong ngành.

Mức lợi nhuận này đưa Agrex vào top những công ty chuyên xuất khẩu thực phẩm có lợi nhuận cao nhất sàn chứng khoán.

Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được thành lập năm 1976, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu các sản phẩm như há cảo, xíu mại, sủi cảo, hoành thánh, bánh mỳ mè, chả giò...

Tính đến ngày 31/12/2024, Agrex có tỷ lệ vốn góp của các cổ đông như sau: Công ty TNHH Phát triển VF (24,54%), Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại An Long (23,05%), Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Sài Gòn (19,09%), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (18,33%). Còn lại là các cổ đông khác.

Báo cáo cũng cho biết, trong năm 2024, hoạt động kinh doanh chế biến thực phẩm của Công ty đã tận dụng được những cơ hội thuận lợi để gia tăng các đơn hàng gia công xuất khẩu khi nền tăng trưởng bị chững lại do tác động của lạm phát và suy thoái kinh tế.

Đồng thời, trang thiết bị được đầu tư đúng đắn phù hợp với xu hướng của tập thể lãnh đạo và nguồn lao động đã mang lại kết quả về doanh thu và lợi nhuận đạt mức tăng trưởng cao nhất trong suốt quá trình hoạt động cho đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng cũng được duy trì ổn định.

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu 1.727 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so với kết quả đạt được năm 2024. Tuy nhiên, mục tiêu về lợi nhuận sau thuế giảm 99 tỷ đồng so với năm 2024, dự kiến là 246 tỷ đồng.

Về kế hoạch hành động năm 2025 mảng chế biến thực phẩm, để duy trì và phát huy mức tăng trưởng tích cực đã đạt được trong năm 2024, đồng thời phù hợp với những thách thức dự báo trong hoạt động thương mại toàn cầu năm 2025, Ban Điều hành chú trọng cơ chính sách giữ khách hàng hiện hữu và tìm kiếm, mở rộng thị trường.

Đồng thời, theo dõi và cập nhật kịp thời những thay đổi trong chính sách thương mại của các thị trường khách hàng để có các phương án phù hợp ứng phó với các biến động và cơ hội mới.

Bên cạnh đó, Công ty quan tâm đến việc đẩy nhanh tiến độ cải tạo mở rộng cơ sở hạ tầng, trang bị bổ sung máy móc thiết bị sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong phiên giao dịch ngày 3/4/2025, dù các cổ phiếu xuất khẩu nói riêng cũng như toàn thị trường bị phản ứng tiêu cực, cổ phiếu AGX của Agrex vẫn tăng trần lên mức 149.700 đồng/1cp. Phiên cuối tuần, AGX chốt tại 172.000 đồng - thấp hơn giá trần 100 đồng.

Dù tăng mạnh nhưng chỉ số P/E của AGX mới chỉ khoảng 5,5 lần - mức khá thấp so với mặt bằng thị trường nói chung.