Lai Châu có tân Giám đốc Công an tỉnh

Thái Thịnh
|

Sáng 22/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu: Đại tá Bùi Quyết Toán nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh Lai Châu đối với Đại tá Bùi Quyết Toán

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đồng chí Đại tá Bùi Quyết Toán, sinh năm 1975, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu .

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu: Đại tá Bùi Quyết Toán nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 2.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc công an tỉnh Lai Châu

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Minh Tuyến nhận định, Đại tá Bùi Quyết Toán là người trưởng thành từ cơ sở, có 8 năm lãnh đạo cấp phòng, 8 năm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định (cũ), sau sáp nhập là Phó Giám đốc công an tỉnh Ninh Bình. Thứ trưởng Lê Minh Tuyến yêu cầu, ngay sau buổi lễ hôm nay, Đại tá Bùi Quyết Toán thực hiện công tác bàn giao và nhận nhiệm vụ giám đốc công an tỉnh Lai Châu; bắt tay ngay vào công việc phối hợp với chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh Lai Châu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời phân công, duy trì nghiêm túc quy chế làm việc của tập thể Đảng uỷ công an tỉnh, xây dựng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Đồng chí Thứ trưởng Lê Minh Tuyến mong muốn Tỉnh uỷ Lai Châu quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất và tạo các điều kiện để tiếp tục giúp đỡ Công an tỉnh Lai Châu trong thực hiện nhiệm vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu: Đại tá Bùi Quyết Toán nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 3.

Đại tá Bùi Quyết Toán, tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quyết Toán, tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cảm ơn Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới và xin hứa cùng tập thể Ban thường vụ công an tỉnh Lai Châu lãnh đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng công an tỉnh Lai Châu chính quy, tinh nhuệ và hiện đại góp phần cùng sự phát triển chung của tỉnh Lai Châu.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu: Đại tá Bùi Quyết Toán nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 4.

Bí thư tỉnh uỷ Lai Châu Lê Minh Ngân tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kể từ ngày 22/5/2026. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng quyết định chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhiệm kỳ 2025 – 2030.

