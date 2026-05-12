Lada Niva chưa kịp ra mắt Việt Nam đã lộ đời mới chất chơi hơn hẳn: Dáng bớt khối hộp, đèn LED, tay nắm ẩn, dễ cạnh tranh cả Jimny

Lada Niva từ lâu đã được coi là một biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô Nga. Những hình ảnh bằng sáng chế mới nhất vừa được công bố cho thấy một phiên bản hoàn toàn mới của dòng xe này có thể sắp ra mắt.

Theo đó, chiếc Niva hiện đại sở hữu vẻ ngoài vuông vức, hầm hố, mang nhiều nét tương đồng với dòng xe Dacia, và sự giống nhau này hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.

Niva mới xuất hiện trong tài liệu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Ảnh: FIPS

Hồ sơ bằng sáng chế này đã được nộp lên Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Nga (FIPS) vào tháng 12 năm 2025 nhưng chỉ vừa mới được công khai rộng rãi. Thiết kế của mẫu SUV mới nhất quán với bản phác thảo chính thức từng được công bố vào năm 2021, đồng thời cũng tương đồng với các mẫu xe thử nghiệm kích thước thực xuất hiện tại các cơ sở sản xuất của Lada.

Mặc dù Avtovaz vẫn giữ kín thông tin về ngày ra mắt cụ thể, giới quan sát nhận định mẫu xe thương mại này có khả năng sẽ xuất hiện trên thị trường trong khoảng hai năm tới.

Thiết kế xe lột xác so với thế hệ hiện tại. Ảnh: FIPS

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt sơn đen và cụm đèn xi-nhan màu cam đặt phía trên. Đèn chiếu sáng chính được tích hợp dải đèn định vị ban ngày hình tròn, nằm đối xứng hai bên lưới tản nhiệt. So với bản thiết kế concept ban đầu, cản trước đã được tinh chỉnh đôi chút để trở nên dày dặn và phù hợp hơn với phong cách cứng cáp của một chiếc SUV địa hình.

Nhìn từ thân xe, những điểm nhấn đáng chú ý bao gồm ốp vòm bánh xe màu đen nhô cao và giá nóc nổi bật. Tay nắm cửa sau được đặt ẩn trên cột C một cách tinh tế. Ở phía sau, xe trang bị cản va phối màu tương phản cùng cụm đèn hậu LED có đồ họa đơn giản nhưng vẫn tạo nên nét cá tính riêng.

Có thể thấy, thiết kế của Niva đã lột xác rõ rệt. Thế hệ hiện tại có mặt tại Việt Nam vẫn mang dáng cổ điển và có phần lạc hậu.

Chiếc Lada Niva xuất hiện ở Việt Nam. Ảnh: Vinh Nguyễn

Sự tương đồng về ngoại hình với mẫu Dacia Duster xuất phát từ nguồn gốc lịch sử của dự án. Dự án mang mã hiệu T-134 này được khởi động khi Lada vẫn còn nằm dưới sự quản lý của tập đoàn Renault. Quá trình phát triển vẫn tiếp tục được duy trì sau khi mối quan hệ hợp tác này chấm dứt do những biến động địa chính trị liên quan đến Ukraine.

Tương tự như mẫu sedan Iskra, mẫu SUV mới ban đầu được dự kiến xây dựng trên nền tảng khung gầm CMF-B của liên minh Renault-Dacia đã qua nội địa hóa. Tuy nhiên, một số báo cáo gần đây cho rằng xe có thể sẽ chuyển sang sử dụng cấu trúc khung gầm cũ hơn từ dòng Vesta. Về truyền động, nhiều khả năng Lada vẫn sẽ tin dùng các khối động cơ 1.6L và 1.8L quen thuộc của hãng.

Khung gầm xe sẽ được làm mới hoàn toàn. Ảnh dựng đồ họa: AP

Hiện tại, danh mục SUV của Lada bao gồm dòng Niva Legend cổ điển vốn không thay đổi nhiều kể từ năm 1977, cùng dòng Niva Travel hiện đại hơn có lịch sử từ năm 1998 và vừa trải qua đợt nâng cấp mới nhất vào năm 2025.

Dự kiến cuối năm nay, mẫu Lada Azimut hoàn toàn mới phát triển trên nền tảng của sedan Vesta cũng sẽ gia nhập thị trường. Đối với thế hệ Niva hoàn toàn mới này, dù từng có kế hoạch ra mắt vào năm 2028, nhưng quá trình phát triển đã nhiều lần phải tạm dừng và tái khởi động trong suốt những năm qua do các rào cản về kỹ thuật và chuỗi cung ứng.