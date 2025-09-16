Lada Iskra - Sedan Nga dễ thế chỗ Granta đang có ở Việt Nam với thiết kế nịnh mắt hơn, giá quy đổi từ 400 triệu đồng, cạnh tranh Vios, Slavia

Phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam đang ngày càng sôi động. Skoda đã nhập cuộc với mẫu Slavia lắp ráp trong nước. Toyota Vios - mẫu xe chủ lực trong phân khúc - có thể đổi sang thế hệ mới trong tương lai gần. Trong khi đó, thương hiệu Nga Lada mới chỉ hiện diện bằng dòng Granta mà chưa chính thức mở bán.

Lada Iskra nếu về Việt Nam có thể dễ bán hơn Granta. Ảnh: AvtoVAZ

Ở quê nhà, AvtoVAZ đã giới thiệu Lada Iskra, mẫu sedan hạng B thế hệ mới, định vị thay thế Granta. So với “người tiền nhiệm”, Iskra mang ngoại hình hiện đại hơn, nội thất gọn gàng và công nghệ tiệm cận các đối thủ Nhật, Hàn. Đây có thể coi là lựa chọn hợp lý nếu Lada muốn mở rộng thị phần tại Việt Nam.

AvtoVAZ công bố giá bán Iskra sedan từ 1,25 triệu ruble (khoảng 400 triệu đồng theo tỷ giá ngân hàng hiện tại). Phiên bản cao hơn có giá 1,58 triệu ruble (~520 triệu đồng), còn cấu hình đầy đủ nhất đạt 1,70 triệu ruble (~560 triệu đồng). Với mức giá này, Iskra nếu về Việt Nam sẽ trực diện cạnh tranh Toyota Vios, Mitsubishi Attrage hay Skoda Slavia.

Iskra phát triển dựa trên nền tảng CMF-B của Renault, nhưng đã được bản địa hóa với hơn 400 chi tiết. Dáng sedan ba khoang truyền thống, phần đầu vuông vức nhưng tinh giản, mang lại cảm giác “nịnh mắt” hơn Granta.

Thiết kế Iskra có phần hiện đại hơn hẳn so với Granta đang xuất hiện ở Việt Nam. Ảnh: S/T

Thông số cơ bản của Iskra sedan gồm: dài 4.333 mm, rộng 1.777 mm, cao 1.517 mm, trục cơ sở 2.603 mm. Khoảng sáng gầm ~170 mm, ngang với nhiều mẫu sedan phổ thông. Thể tích khoang hành lý đạt khoảng 500 lít, khá rộng rãi trong phân khúc.

Trang bị tiêu chuẩn gồm hai túi khí trước, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Các bản cao hơn có camera lùi, cảm biến đỗ xe, sưởi ghế, sưởi vô lăng, cùng kính chắn gió và vòi rửa kính có chức năng sưởi - tiện ích phù hợp khí hậu lạnh.

Trang bị nội thất xe khá cơ bản nếu so với xe Nhật, Hàn Quốc. Ảnh: S/T

Iskra sử dụng động cơ xăng 1.6L hút khí tự nhiên, với hai mức công suất 90 và 106 mã lực, mô-men xoắn lần lượt 143 và 148 Nm. Xe có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp, sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động.

Dù AvtoVAZ tuyên bố mở bán Iskra từ ngày 20/7/2025, lượng xe đến tay khách cá nhân rất hạn chế. Theo số liệu đăng ký, chỉ vài chục xe xuất hiện trong tháng đầu, chủ yếu phục vụ trưng bày hoặc đăng ký cho công ty. Do thiếu hụt linh kiện, đặc biệt là chip điện tử, kế hoạch sản xuất hàng loạt được lùi tới tháng 3-4/2026.

Iskra được xem là bước tiến quan trọng của Lada trong việc làm mới hình ảnh ở phân khúc sedan hạng B. Nếu xuất hiện tại Việt Nam, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ thay thế Granta, vừa có giá cạnh tranh, vừa có thiết kế và trang bị đủ sức hút để đối đầu trực tiếp với Toyota Vios và Skoda Slavia.