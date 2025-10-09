Là vựa sầu riêng lớn nhất Đông Nam Á, đối thủ của Việt Nam cho biết chỉ nhận về 10% giá trị vì trung gian qua Thái Lan, sắp xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc

Ảnh minh họa

Indonesia đang đẩy mạnh nỗ lực mở rộng thị phần sầu riêng tại Trung Quốc thông qua kế hoạch thiết lập tuyến xuất khẩu trực tiếp, nhằm giảm phụ thuộc vào các nước trung gian như Thái Lan và Malaysia, đồng thời tăng lợi nhuận cho nông dân và doanh nghiệp trong nước.

Động thái này có thể mở ra một thị trường mới béo bở với ngành công nghiệp sầu riêng rất lớn của Indonesia và nhu cầu dường như vô hạn của Trung Quốc đối với loại trái cây có hương vị đặc biệt, được mệnh danh là "Vua của các loại trái cây" này.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia, ông Sudaryono, cho biết nước này đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác sau các cuộc thảo luận gần đây với giới chức Trung Quốc. “Cho đến nay, sầu riêng của chúng tôi chủ yếu được xuất sang Thái Lan rồi mới tái xuất sang Trung Quốc, khiến Indonesia chỉ thu về khoảng 10% giá trị. Nếu xuất khẩu trực tiếp, lợi nhuận có thể tăng lên tới 30%,” ông nói sau phiên họp toàn thể của Hiệp hội Nông dân Indonesia (HKTI) tại Jakarta ngày 3/10, theo Antaranews.

Số liệu từ Cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) cho thấy, năm 2024 nước này đã xuất khẩu khoảng 600 tấn sầu riêng, trị giá 1,8 triệu USD (tương đương 29,7 tỷ rupiah). Các thị trường chính hiện nay là Thái Lan và Hồng Kông. Trong khi đó, Cơ quan Hải quan Trung Quốc ghi nhận lượng nhập khẩu sầu riêng đạt 1,56 triệu tấn trong năm 2024, tăng 9,4% so với năm trước, với tổng giá trị gần 7 tỷ USD.

Ông Sudaryono cho rằng Indonesia có tiềm năng cạnh tranh nhờ lợi thế về độ tươi và chất lượng của sản phẩm. “Chúng tôi tự tin tham gia thị trường bằng các thực hành nông nghiệp tốt và sầu riêng mới thu hoạch,” ông nói.

Việc phát triển tuyến xuất khẩu trực tiếp được kỳ vọng sẽ giúp Indonesia nâng cao thị phần doanh thu, đồng thời tăng sức cạnh tranh của ngành sầu riêng trước các đối thủ lớn trong khu vực như Thái Lan và Malaysia.

Indonesia được xếp hạng là quốc gia sản xuất sầu riêng lớn nhất Đông Nam Á, với sản lượng khoảng 2 triệu tấn mỗi năm. Nhưng phần lớn sầu riêng mọc tự nhiên, không có tiêu chuẩn chất lượng đồng nhất mà một quốc gia nhập khẩu có thể kỳ vọng, Mohamad Reza Tirtawinata - giám đốc Quỹ Sầu riêng Nusantara (Indonesia) cho biết.

Chuyên gia Reza cho biết, gần 90% sầu riêng của Indonesia được bán trong nước và quốc gia này cũng nhập khẩu sầu riêng từ khắp Đông Nam Á để đáp ứng nhu cầu của 283 triệu dân.

Về tình hình xuất khẩu của Việt Nam, riêng tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt 800 – 900 triệu USD – mức cao nhất trong lịch sử. Tính chung 9 tháng, mặt hàng này đem về khoảng 2,5–2,6 tỷ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ yếu, chiếm gần 90% kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước ta.

