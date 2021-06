Lá 'Rồng Trắng Mắt Xanh' siêu hiếm vừa được đấu giá, đã có người trả giá gần 310 tỷ đồng

Bên cạnh bộ sưu tập bài ma thuật Yugioh, các tài sản khác được bán đấu giá bao gồm một chiếc PlayStation 4 được trang trí bằng vàng và kim cương, cùng hàng loạt máy chơi game cầm tay Nintendo Switch và các thiết bị điện tử khác của Sony và Apple.

Được biết, số tài sản nói trên thuộc về Zhang Yujie, người đã bị kết án tù chung thân vào năm 2020 sau khi bị kết tội biển thủ gần 70 triệu nhân dân tệ (10,8 triệu USD) từ quỹ chính phủ do anh ta quản lý. Tài sản của Zhang đã được bán đấu giá với giá khởi điểm là 80 nhân dân tệ (12 USD). Buổi đấu giá được tổ chức bởi tòa án Chu Châu ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc vào thứ Hai trên một nền tảng đấu giá trực tuyến do Tập đoàn Alibaba tạo ra.

Trong số các tài sản của Zhang Yujie, bộ sưu tập thẻ bài ma thuật trong trò Yugioh (thường được biết đến qua bộ manga có tên gọi Vua Trò Chơi tại Việt Nam – NV) được dân mạng Trung Quốc quan tâm hơn cả.

Lá bài Rồng Trắng Mắt Xanh siêu quý hiếm này được dân mạng Trung Quốc trả giá cực cao

Cụ thể, bộ sưu tập này bao gồm lá bài Rồng Trắng Mắt Xanh (thuộc về nhân vật Kaiba trong truyện Vua trò chơi) cực kỳ quá hiếm, là một trong 500 lá bài được phát hành giới hạn vào năm 2019. Một số dân chơi Yugioh đã định giá lá bài này thông thường có giá trị từ 200.000 đến 300.000 nhân dân tệ (31.000 USD đến 46.000 USD).

Tuy nhiên, không rõ lá bài Rồng Trắng Mắt Xanh của Zhang Yujie có phải là hàng ‘xịn’ hay không, do không có bất kỳ giấy chứng nhận nào được đưa ra. Thông thường, khi các lá bài dùng sưu tập đạt đến một giá trị nhất định, chúng sẽ được chứng thực bởi một công ty thuộc bên thứ ba để đảm bảo quyền lợi của người mua.

Mặc dù vậy, cuộc đấu giá lá Rồng Trắng Mắt Xanh vẫn thu hút được sự chú ý của dân mạng Trung Quốc, với hơn 18 nghìn người tham gia đấu giá, cùng 2 triệu người theo dõi trực tuyến.

Đáng chú ý, giá trị của lá bài này nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, với mức giá đấu thầu tăng hơn 500.000 nhân dân tệ (tương đương 77.000 USD) trong vòng vài phút, cao hơn nhiều so với mức giá 31.000 USD trên thị trường. Trong vòng nửa giờ, mức giá đấu thầu đã lên tới hơn 87 triệu nhân dân tệ (13,4 triệu USD), buộc tòa án tỉnh An Huy phải dừng cuộc đấu giá.

"Cuộc đấu giá này đã bị đình chỉ," một thông báo từ nền tảng đấu giá trực tuyến thuộc Alibaba cho biết. Theo đó, BTC cho rằng mức giá đấu thầu lên tới 13,4 triệu USD là không thực tế, quá cao so với giá bán của lá Rồng Trắng Mắt Xanh trên thị trường.

Ban tổ chức cuộc đấu giá cũng nghi ngờ một số người đã cố ý đấu giá ở mức cao với ý đồ xấu, thay vì thực tâm muốn sở hữu lá bài trên. Nền tảng đấu giá thuộc Alibaba cũng cảnh báo người dùng về hậu quả đối với hành vi đặt giá thầu ác ý trong một cuộc đấu giá tư pháp, chẳng hạn như phạt tiền hoặc giam giữ.

Các lá bài ma thuật có độ hiếm thường được những người sưu tập trả giá rất cao

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu tòa án có khởi kiện các những ng ười tham gia đấu giá hay không không. Vào chiều thứ Ba, tòa án đã buộc phải đình chỉ một cuộc đấu giá tài sản của Zhang Yujie. Theo đó, chiếc USB do Zhang sở hữu được định giá khởi điểm giá là 50 nhân dân tệ (7 USD) đã được trả giá tới 500.000 nhân dân tệ (77.000 đô la Mỹ). Chính các tin đồn về việc chiếc USB này có thể chứa thông tin quan trọng về số Bitcoin mà Zhang sở hữu đã đẩy giá thầu lên cao chóng mặt.

Việc đấu giá tài sản bị đóng băng trong các vụ án hình sự là tương đối phổ biến ở Trung Quốc. Thông thường, các cuộc đấu giá tư pháp đến từ các vụ án tham nhũng, mang đến cơ hội cho công chúng mua những món đồ độc đáo hoặc có giá trị. Vào năm 2018, một con chó Shiba Inu đã được một tòa án ở Bắc Kinh bán đấu giá để giúp thanh toán các hóa đơn chưa thanh toán của khách sạn thú cưng sau khi bị đơn biến mất.