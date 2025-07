Theo đó, kinh tế Singapore trong quý 2/2025 ghi nhận tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng 4,1% ghi nhận trong quý 1/2025. Tính chung nửa đầu năm 2025, tăng trưởng GDP của Singapore đạt trung bình 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu điều chỉnh theo mùa theo quý, nền kinh tế đã tăng trưởng 1,4%, đảo ngược so với mức giảm 0,5% trong quý đầu tiên của năm 2025.

"Trong tương lai, nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn và rủi ro suy giảm trong nửa cuối năm 2025 do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ chưa rõ ràng", MTI cho biết trong một thông cáo.

Xét theo từng lĩnh vực cụ thể, MTI cho hay, ngành sản xuất tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2/2025, cao hơn mức tăng trưởng 4,4% của quý trước. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự mở rộng sản lượng trên tất cả các cụm, ngoại trừ cụm hóa chất và cụm sản xuất nói chung.

Ngành xây dựng tăng trưởng 4,9% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2, giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 5,1% của quý trước.

Trong số các ngành dịch vụ, ngành bán buôn và bán lẻ, cũng như ngành vận tải và kho bãi, đã tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ. Con số này thấp hơn mức tăng trưởng 4,6% của quý trước. Tất cả các ngành trong nhóm đều tăng trưởng trong quý.

Sự tăng trưởng trong lĩnh vực vận tải và kho bãi chủ yếu được thúc đẩy bởi phân khúc vận tải đường thủy, trong khi sự tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại bán buôn được dẫn dắt bởi phân khúc máy móc, thiết bị và vật tư.

Cả hai phân khúc đều được thúc đẩy bởi các công ty đẩy nhanh hoạt động mua hàng và giao hàng trước khi kết thúc thời gian tạm dừng áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Ngành bán lẻ mở rộng nhờ khối lượng bán hàng cao hơn ở cả phân khúc xe cơ giới và xe không cơ giới. Các ngành thông tin và truyền thông, tài chính và bảo hiểm cũng như dịch vụ chuyên nghiệp đã tăng trưởng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2, sau mức tăng trưởng 3,7% trong quý trước.

Sự tăng trưởng trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm chủ yếu được thúc đẩy bởi các hoạt động ngân hàng cũng như các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài chính.

Trước đó, theo Cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2/2025 của Việt Nam tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 7,96% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 8,56% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2025.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,89%, đóng góp 5,19% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,97%, đóng góp 43,63%; khu vực dịch vụ tăng 8,46%, đóng góp 51,18%.

GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của sáu tháng đầu năm trong giai đoạn 2011-2025 . Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,84%, đóng góp 5,59%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,33%, đóng góp 42,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,14%, đóng góp 52,21%.

Về cơ cấu nền kinh tế sáu tháng đầu năm 2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,28%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,96%; khu vực dịch vụ chiếm 43,40%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,36% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2024 là 11,49%; 37,0%; 42,98%; 8,53%).

Về sử dụng GDP sáu tháng đầu năm 2025, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,95% so với cùng kỳ năm 2024, đóng góp 84,20% vào tốc độ tăng chung của toàn nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 7,98%, đóng góp 40,18%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 14,17%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,01%.