Là ngọc nữ Vbiz visual vạn người mê, Tăng Thanh Hà vẫn e ngại một điều

Vào ngày 12/5, Tăng Thanh Hà đã đăng tải hình ảnh mới trên story trang cá nhân. Người đẹp sinh năm 1986 chia sẻ khoảnh khắc chung khung hình bên 2 người bạn thân thiết khi đi tụ tập trò chuyện vui vẻ. Phu nhân hào môn mặc trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.

Đáng chú ý, bà xã Louis Nguyễn còn tiết lộ điều lo lắng của cô khi chụp hình cùng những người bạn thân chính là để lộ gương mặt to vì đảm nhận việc cầm điện thoại. "Bạn mình cứ mỗi lần chụp selfie là sẽ đưa máy cho mình và đứng nép thật xa sau lưng mình. Mặt ai nhỏ thì cầm máy đi. Ok fine mặt tui nhỏ tui chịu. Và tấm hình selfie nào mặt mình cũng to như cái mâm", Hà Tăng cho hay. Dù sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có những lúc e ngại, lo lắng khi để lộ "góc chết".

Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh tụ họp bên bạn bè. Nữ diễn viên sinh năm 1986 tiết lộ nỗi e sợ lo lắng khi là người cầm điện thoại mỗi lần chụp hình

Bà xã Louis Nguyễn ghi điểm vì phong cách thời trang đơn giản và kiểu trang điểm nhẹ nhàng

Những năm 2000, Tăng Thanh Hà là một trong những cái tên nổi tiếng nhất nhì trong showbiz Việt nhờ nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tự nhiên. Người đẹp gốc Tiền Giang ghi dấu ấn nhờ tham gia vào các bộ phim như Hàn Mặc Tử (năm 2004), Hương phù sa (năm 2005), Bỗng dưng muốn khóc (năm 2008), Cánh đồng bất tận (năm 2010), Mỹ nhân kế (năm 2012)...

Tăng Thanh Hà được ưu ái gọi với cái tên ngọc nữ Vbiz

Năm 2009, Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà chính thức công khai tình cảm và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Đến tháng 11/2012, cả hai chính thức kết hôn tại thánh đường ở Manila (Philippines) - quê hương Louis Nguyễn. Chồng cô là doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của tỷ phú "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.

Sau khi làm dâu gia đình hào môn, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi giới giải trí Việt. Người đẹp tập trung cho việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô đã gây dựng được chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại TP.HCM. Thời gian qua, người đẹp 8x vẫn chia sẻ khoảnh khắc thường ngày trên mạng xã hội. Hiện tại, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn đã có 3 nhóc tỳ đáng yêu là Richard, Chloe và Mason.

Năm 2012, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Tăng Thanh Hà bất ngờ kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn

Ngọc nữ Vbiz từng chia sẻ về chuyện tình cảm với Louis Nguyễn: "Chúng tôi không thể kể tên được những việc cùng làm, vì tình yêu thì không tính toán theo cách đó được. Chỉ biết rằng anh ấy đã chỉ cho tôi rất nhiều điều và ngược lại, tôi cũng luôn hỗ trợ anh ấy khi cần thiết".

Kể từ khi kết hôn, Tăng Thanh Hà chọn cuộc sống kín tiếng