Lạ lùng iPhone 17

Cuối tuần trước, Apple ra báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2025 với tổng doanh số từ iPhone đạt 85,3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, theo báo cáo của Omdia, Apple đã bán 240,6 triệu iPhone trong năm 2025 – con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, đóng góp lớn nhất chính là doanh số quý IV và hãng cũng ghi nhận tăng trưởng 26% tại thị trường Trung Quốc nhờ nhu cầu mạnh mẽ của dòng iPhone 17.

Đây là điều “vừa lạ vừa quen” khi vài tháng trước, hình ảnh render và rò rỉ về thiết kế lại của iPhone 17 Pro và Pro Max đã xuất hiện và lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng những người đam mê công nghệ trên internet. Hầu hết mọi người đều nhất trí: iPhone 17 Pro trông rất tệ và Apple nên xấu hổ vì đã sao chép điện thoại Google Pixel.

Nhiều người gọi đây là những chiếc điện thoại xấu xí và nói rằng nó trông thật lố bịch. Người hâm mộ Apple trên các diễn đàn trực tuyến lắc đầu và tự hỏi điều gì đã khiến công ty nghĩ rằng đây là một thiết kế đẹp. Những người khác nói rằng iPhone 17 Pro chắc chắn sẽ thất bại.

Kết quả là iPhone 17 Pro đã gặt hái thành công vang dội trên toàn thế giới và Apple đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể cũng như giành lại thị phần ở những khu vực khó khăn như Trung Quốc. Tại sao? Điều gì đã xảy ra? Chẳng phải mọi người đã ghét thiết kế lại chỉ vài ngày trước khi nó được công bố sao?

Hiệu ứng Apple

Bạn có thể hỏi, điều gì đã xảy ra? Nhiều người gọi tên hiện tượng này là "hiệu ứng Apple". Nói một cách đơn giản, người hâm mộ Apple và toàn bộ ngành công nghiệp điện thoại thông minh rất khó để ghét Apple trong thời gian dài. Mọi thứ mà công ty này làm cuối cùng đều được chấp nhận và, trong một số trường hợp, trở thành tiêu chuẩn.

Nếu bạn tích cực tham gia các diễn đàn công nghệ sau khi iPhone 17 Pro ra mắt, bạn sẽ gặp ngày càng nhiều người nói rằng họ dần thích thiết kế mới. Theo thời gian, mọi người gần như hoàn toàn ngừng ghét nó, và ngay cả khung nhôm yếu hơn - rất dễ bị móp và trầy xước - giờ cũng được chấp nhận. Thay vào đó, những người làm rơi và làm hỏng iPhone 17 của mình được khuyên nên cẩn thận hơn và sử dụng ốp lưng.

Tương tự, khi Apple loại bỏ jack cắm tai nghe và giới thiệu phần tai thỏ - hai điều mà nhiều người còn ước chưa từng xảy ra - toàn bộ ngành công nghiệp đã làm theo. Việc loại bỏ cục sạc khỏi hộp điện thoại cũng bị chế giễu lúc đầu, trước khi các nhà sản xuất điện thoại khác cũng áp dụng chính sách này.

Đó được gọi là hiệu ứng Apple. Tuy nhiên, cũng phải thành thật với nhau rằng có những lý do chính đáng cho sự phổ biến của iPhone 17.

iPhone 17 thực sự đã được cải thiện ở một số khía cạnh

Toàn bộ dòng iPhone 17 thực sự khá tốt, bất chấp một số vấn đề mà các điện thoại này gặp phải.

Đúng vậy, iPhone 17 Pro gặp vấn đề về vùng phủ sóng di động khi ra mắt, mặc dù ăng-ten được thiết kế lại bao quanh cụm camera sau lớn hơn nhiều. Và đúng vậy, các mẫu Pro rất dễ bị hư hại do rơi nhẹ.

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro có khả năng tản nhiệt tốt hơn nhiều so với các phiên bản tiền nhiệm bằng titan nhờ khung máy mới và buồng hơi, dẫn đến hiệu năng ít bị giảm sút hơn khi sử dụng trong thời gian dài. Tất nhiên, chip mới và nhanh hơn cũng là một điểm cộng đáng kể, cũng như màn hình sáng hơn và RAM được tăng cường. Khả năng chụp ảnh và quay video cũng đã được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, iPhone 17 bản thường có lẽ là mẫu iPhone tiêu chuẩn tốt nhất mà Apple đã ra mắt trong một thời gian dài, và nó bán rất chạy nhờ lý do đó. Giờ đây, màn hình ProMotion - màn hình LTPO 120 Hz - đã trở thành tiêu chuẩn trên tất cả các dòng máy.

Tuy nhiên, với nhiều người lý do lớn nhất khiến dòng iPhone 17 được ưa chuộng đến vậy là vì nó mang đến sự khác biệt sau nhiều thế hệ thiết kế trì trệ. Chắc chắn, đã có Dynamic Island, nhưng iPhone trông phần lớn giống nhau trong nhiều năm. iPhone 17 Pro đã thay đổi điều đó.

Và đó là tất cả những gì cần thiết đối với hầu hết mọi người. Ban đầu họ có thể không thích thiết kế mới, nhưng chắc chắn họ sẽ mua iPhone mới bất kể thế nào, bởi vì Apple vẫn đang đi một con đường mà chưa nhà sản xuất nào có thể bắt kịp.