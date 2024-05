Lạ lùng 1 tài tử chăm lo "con gái màn ảnh" hết lòng, nhưng con gái ruột lại bỏ rơi không đoái hoài

Tom Cruise được biết đến là quý ông lịch lãm, hào phóng của Hollywood. Tuy nhiên hình tượng của nam diễn viên không bao giờ có thể trở nên hoàn hảo vì "phốt" bỏ rơi con ruột Suri Cruise. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Tom Cruise lại đối xử với 1 cô "con gái màn ảnh" vô cùng tốt, khác xa thái độ lạnh nhạt tài tử dành cho con ruột Suri Cruise.

Đối xử với "con gái màn ảnh" tốt hết lòng...

Tom Cruise và Dakota Fanning vào vai cha con trong phim War Of The Worlds (2005). Lúc này, Dakota Fanning mới là sao nhí 11 tuổi còn con gái ruột Suri của Tom Cruise còn chưa chào đời. Lúc này, cặp cha con màn ảnh cách nhau 32 tuổi đã nảy sinh tình bạn đặc biệt kéo dài đến tận ngày nay.

Trên chương trình của "nữ hoàng truyền hình" Oprah, Tom Cruise chia sẻ rằng: "Lần đầu tiên tôi gặp Dakota trên phim trường, cô bé mới khoảng 10 hoặc 11 tuổi. Dakota vô cùng tươi sáng và tôi cảm thấy muốn bảo vệ cô bé. Mọi người biết không, tôi đã nói với cô bé rằng cháu là 1 nữ diễn viên tuyệt vời. Nếu cháu cần bất cứ điều gì thì chú luôn ở đây để giúp đỡ cháu".

Tom Cruise và Dakota Fanning vào vai cha con trong phim War Of The Worlds (2005)

Về phía Dakota Fanning, sao nhí này cũng rất cảm kích trước tấm lòng của Tom Cruise. Cô cho biết cảm thấy bản thân mình như phụ tá tuyệt vời cho "người cha màn ảnh". Ngay trong chương trình của Oprah, Dakota Fanning cũng gửi ngay 1 đoạn video và nói: "Cháu chỉ muốn chú biết rằng 'con ngỗng' của chú đang cư xử như 1 quý cô thực thụ. Chú sẽ tự hào về cô ấy". Dakota tự gọi mình là "ngỗng" theo nhân vật của cô trong vở kịch đóng chung với Tom Cruise mang tên Maverick and Goose. Điều này cho thấy rằng giữa Tom Cruise và sao nhí sinh năm 1994 rất thân thiết, hoàn toàn không có khoảng cách.

Dakota Fanning cũng rất yêu quý Tom Cruise

Đặc biệt, Tom Cruise còn là người tặng chiếc điện thoại đầu tiên trong đời cho Dakota Fanning. Vào sinh nhật 11 tuổi của Dakota năm 2005, tài tử đình đám đã gửi cho cô bé chiếc điện thoại hot nhất bấy giờ là Motorola Razr. Sao nhí chia sẻ rằng món quà này khiến cô "sung sướng phát điên", dù lúc đó cô không có số của ai để gọi điện hay nhắn tin.

Đáng kinh ngạc hơn là Tom Cruise vẫn duy trì truyền thống tặng quà sinh nhật cho Dakota Fanning cho đến tận ngày nay. Dakota Fanning chia sẻ rằng cô từng nghĩ truyền thống này sẽ kết thúc khi cô 18 hoặc 21 tuổi, nhưng đến nay cô vẫn nhận được quà của Tom Cruise. "Nó thường là những đôi giày, và chúng rất đẹp" - ngôi sao sinh năm 1994 hào hứng nói trong 1 cuộc phỏng vấn.

Tom Cruise duy trì truyền thống tặng quà sinh nhật cho "con gái màn ảnh" Dakota Fanning đến tận bây giờ

... nhưng lại bỏ rơi con gái ruột Suri Cruise

Mối quan hệ giữa 2 cha con Tom - Suri Cruise từ lâu đã luôn là chủ đề bàn tán tại Hollywood. Vừa mới chào đời, Suri Cruise đã trở thành "công chúa Hollywood", được bố mẹ vô cùng cưng chiều. Cô bé sống trong nhung lụa xa hoa, diện toàn đồ hiệu, có vệ sĩ riêng, dự sự kiện lớn với bố mẹ và được đưa đón bằng trực thăng.

Suri Cruise là "công chúa Hollywood" trong 6 năm đầu đời

Nhưng khi bố mẹ ly hôn vào năm 2012, Suri Cruise đã phải từ bỏ cuộc sống nhung lụa và tập làm quen với cuộc sống bình dân cùng mẹ. Lúc mới bắt đầu cuộc sống mới, Suri bị sốc tinh thần vì sự thay đổi quá lớn. Nhưng mẹ đã luôn ở bên và bảo vệ cô bé khỏi cánh paparazzi. Katie Holmes cho biết cô chưa bao giờ muốn con gái sống trong ánh hào quang quá sớm và bị ảo tưởng về bản thân. Việc để con gái trở thành "công chúa Hollywood" hoàn toàn là chủ ý của Tom Cruise. Nữ diễn viên mong con gái lớn lên như những đứa trẻ bình thường, có tuổi thơ và có bạn bè.

Giờ đây, Suri thoải mái diện quần áo bình dân, tự làm mọi việc, di chuyển bằng phương tiện công cộng, học tại trường tư thục bình thường và hòa nhập với bạn bè ở tầng lớp bình dân. Cuộc sống bình dân đã rèn luyện cho Suri tính cách rất tự lập. Cô bé thậm chí không cần sự giúp đỡ của mẹ trong chuyện học tập, đồng thời còn làm việc part-time để kiếm thu nhập riêng cho bản thân.

Suri Cruise sống cuộc sống bình dân bên mẹ ở New York, Mỹ

Được mẹ yêu thương hết lòng nhưng Suri Cruise lại khuyết thiếu đi tình yêu thương của bố. Tài tử đình đám chỉ yêu thương 2 con nuôi, xa lánh mẹ con Katie Holmes - Suri Cruise do họ không chịu gia nhập giáo phái Scientology. Quá trình trưởng thành của Suri Cruise hoàn toàn vắng bóng vai trò người cha. Tài tử chỉ chu cấp tiền nuôi chứ hoàn toàn không liên lạc hay duy trì, vun đắp tình cảm với con gái.

Theo thỏa thuận ly hôn, Tom Cruise đồng ý chu cấp 400.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng) mỗi năm cho đến khi Suri tròn 18 tuổi, kèm theo các chi phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục, đại học và các khoản ngoại khóa khác. Thỏa thuận này đã kết thúc vào ngày 18/4/2024 vừa qua - sinh nhật Suri Cruise tròn 18 tuổi. Tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con Katie Holmes, vì nữ diễn viên khẳng định rằng trong những năm qua, họ sống độc lập và không phụ thuộc vào tài chính của Tom Cruise.

Ở tuổi 18, Suri Cruise đã trở thành thiếu nữ trưởng thành và xinh đẹp, toàn quyền quyết định tương lai. Theo một số nguồn tin, con gái Tom Cruise dự định theo học ngành thời trang tại New York và đang chuẩn bị hồ sơ để nộp đơn vào nhiều trường. Dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, Suri đã tích lũy cho bản thân một số kinh nghiệm trong ngành giải trí. Cô bé hát ca khúc Blue Moon trong phần mở đầu của bộ phim của mẹ mang tên Alone Together (2022). Cô cũng góp giọng trong Rare Objects (2023) do Katie Holmes đạo diễn.

Quá trình trưởng thành của Suri Cruise hoàn toàn vắng bóng vai trò người cha

Người hâm mộ đã nóng lòng chờ đợi liệu Tom Cruise có xuất hiện trong sinh nhật tuổi 18 trọng đại của con gái hay không. Câu trả lời cuối cùng là "Không". Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ con Katie Holmes - Suri Cruise khi đã từ rất lâu rồi, Tom Cruise hoàn toàn vắng bóng trong cuộc sống của họ.



Nguồn tin thân cận thậm chí còn tiết lộ rằng rất có thể cả đời này cha con họ sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Trong Scientology, số một là giáo phái, ưu tiên dành cho gia đình giảm dần theo mức độ kết nối với tổ chức. Chừng nào Suri còn ở bên mẹ, cha sẽ không liên lạc với cô. 1 trường hợp khác để cha con Cruise trở về bên nhau là nam diễn viên Top Gun từ bỏ Scientology. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn bất khả thi bởi tài tử sẵn sàng từ bỏ 2 người vợ là Nicole Kidman và Katie Holmes cùng con gái ruột duy nhất để trung thành với giáo phái.