Là hãng smartphone lớn nhất thế giới nhưng thị phần Samsung vừa chạm ngưỡng 0% tại Trung Quốc

"Chúng tôi đang triển khai nhiều nỗ lực, bao gồm việc thành lập một nhóm đổi mới tại Trung Quốc", Roh Tae-moon, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành mảng Kinh doanh Trải nghiệm Di động (MX) của Samsung Electronics tuyên bố tại một cuộc họp báo vào tháng 7 năm ngoái.

Vào ngày 22/4, Samsung, thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, đã ra mắt chiếc điện thoại đầu tiên được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc sau 7 năm - dòng Galaxy C, nhằm mục đích giành lại thị phần smartphone tại đây. Chữ "C" trong "Galaxy C" là viết tắt của China (Trung Quốc).

Theo báo cáo của Counterpoint Research vào ngày 24/4, Samsung Electronics chỉ chiếm 0% thị phần tại Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm nay. Liệu dòng Galaxy C có thể giúp Samsung đảo ngược tình thế suy thoái tại Trung Quốc hay không vẫn là một câu hỏi. Hiện tại, thị trường này do các hãng Vivo (17.4%), Honor (16.1%), Apple (15.7%), Huawei (15.5%), Oppo (15.3%) và Xiaomi (14.6%) thống trị.

Cho đến năm 2013, Samsung nắm giữ 20-30% thị phần smartphone Trung Quốc, cùng với Apple và LG Electronics. Tuy nhiên, thị phần của hãng đã giảm mạnh vào năm 2014 khi các công ty Trung Quốc như Huawei, Oppo và Vivo bắt đầu tung ra các mẫu smartphone. Việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã tạo nên làn sóng bài trừ các sản phẩm Hàn Quốc, cùng với các chính sách của chính phủ Trung Quốc ưu ái các nhà sản xuất nội địa, đã đẩy thị phần của Samsung xuống dưới 10% vào năm 2015 và duy trì ở mức gần 0% kể từ năm 2018.

Sự phát triển của các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc là một yếu tố quan trọng trong những khó khăn của Samsung. Chia sẻ với trang tin Chosun Daily, một chuyên gia trong ngành cho biết: "Các công ty Trung Quốc đang nhanh chóng áp dụng các công nghệ mới nhất để phục vụ 1.4 tỷ dân nước này. Khả năng duy trì sức cạnh tranh về chi phí nhờ chi phí lao động thấp hơn và hành vi tiêu dùng yêu nước khiến các công ty nước ngoài khó có thể cạnh tranh."

Samsung ban đầu ra mắt dòng smartphone giá rẻ Galaxy C Series vào năm 2016, hướng đến thị trường Trung Quốc. Dòng sản phẩm này, bao gồm các mẫu như Galaxy C5, C7 và C9, cung cấp hiệu năng ngang hoặc hơi tốt hơn so với dòng Galaxy A tầm trung nhưng với mức giá thấp hơn. Galaxy C8 được giới thiệu vào năm 2017, nhưng không dẫn đến sự phục hồi đáng kể về thị phần, và kể từ đó không có thêm mẫu mới nào thuộc dòng C được phát hành.

Các phương tiện truyền thông công nghệ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc Samsung tập trung trở lại vào thị trường Trung Quốc. Gizmochina nhận xét, "Samsung đang nhắm mục tiêu đến thị trường Trung Quốc một lần nữa với Galaxy C55", trong khi GSMArena bình luận, "Samsung đã giới thiệu một dòng Galaxy C mới và hiệu năng của nó khá ấn tượng."

Galaxy C55, mẫu máy đánh dấu sự trở lại của Samsung tại thị trường Trung Quốc

Galaxy C55, một smartphone 5G, có hiệu năng tương đương với Galaxy M55 được bán ở Ấn Độ nhưng được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Mặt lưng da màu cam và đen nhằm đáp ứng sở thích của người dùng địa phương.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra nghi ngờ. Với việc iPhone từ vị trí đầu tiên xuống thứ ba trong năm nay do xu hướng ưa chuộng hàng nội địa của người Trung Quốc, thách thức của Samsung trong việc giành lại thị phần là rất khó khăn.

Nikkei Asia cho biết, "Người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng thích các sản phẩm nội địa và ngay cả khi họ chọn các sản phẩm nước ngoài, họ vẫn tin rằng các lựa chọn trong nước luôn có thể thay thế. Việc Samsung tái gia nhập thị trường Galaxy là một động thái quan trọng nhưng không chắc sẽ mang lại kết quả đáng kể."