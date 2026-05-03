Lạ đời phim Việt có dàn diễn viên thi nhau nhập viện: Không tai nạn, đánh nhau thì cũng lăn đùng ra ngất

Bộ phim Bước Chân Vào Đời đang bước vào giai đoạn cao trào khi Trang (Ngọc Quỳnh) nảy sinh tranh cãi và đánh Mai Ly, vợ cũ của sếp Dũng khiến cô này phải vào bệnh viện khâu 8 mũi. Mai Ly yêu cầu chị em Thương (Quỳnh Kool) phải bồi thường 300 triệu mới đồng ý không truy cứu sự việc.

Số tiền quá lớn, Thương xoay sở đủ đường, bà ngoại muốn bán căn nhà dưới quê để lấy tiền trả nợ nhưng Thương không đồng ý vì đây là căn nhà ông bà tổ tiên để lại.

Trở lại thành phố, Thương nghe theo lời Bằng tới vay nặng lãi nhưng trước số tiền lãi quá lớn, gần 3 triệu một ngày, cô quyết định từ bỏ con đường này. Thế nhưng, không vay nặng lãi thì Thương không thể kiếm đâu ra số tiền 270 triệu để bồi thường cho Mai Ly. Trước áp lực quá lớn, Thương suy nghĩ tới mức kiệt sức và ngã trên sân trường. Sau đó, cô được đưa vào viện để chăm sóc.

Tuy nhiên, phân cảnh Thương phải nằm viện lại gây ra những ý kiến trái chiều từ khán giả. Có người thương cảm cho số phận sóng gió của Thương. Cô là chị cả, phải gồng gánh nuôi các em ăn học, còn phải vất vả dọn dẹp hậu quả cho những rắc rối mà các em gây ra.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng Thương quá yếu ớt, kể cả về mặt tâm lý lẫn sức khỏe. Trước đó trong gần 30 tập phim, Thương liên tục khóc vì phải chia tay Quân hay vì tủi nhục bị mẹ người yêu mỉa mai, cũng có khi là vì em gái không nghe lời, hãm hại Quân. Giờ đây, cô tiếp tục thể hiện sự yếu đuối khi nhanh chóng gục ngã khi khó khăn ập tới.

Mặt khác, khán giả cũng nhận thấy bộ phim Bước Chân Vào Đời cũng có quá nhiều nhân vật phải nằm viện, hầu hết các vai diễn đều từng phải tới bệnh viện vì các lý do khác nhau như Lâm, Giang bạn của Thương bị ngất tại nhà, bà Dung mẹ của Quân suy sụp tinh thần khi con trai bỏ đi, bà ngoại tức giận vì bị bà Dung tìm tới tận nhà mỉa mai, vợ cũ của Dũng là Mai Ly khi đánh nhau với Trang và giờ là Thương. Có thể nói lý do phải nhập viện của các nhân vật muôn hình vạn trạng, nhưng do tình tiết nằm viện quá nhiều dẫn tới khán giả chê cười các vai diễn trong bộ phim này đều rất yếu đuối. Người xem cũng nhận ra đây là một hình thức cài cắm quảng cáo của phim, cho rằng phim đã lạm dụng tình tiết nhập viện.

Khán giả chê cười vì các nhân vật thi nhau nhập viện:

- Lại vào viện, lần lượt ai cũng "bước chân vào viện"!

- Tập này Thương không khóc mà khán giả chảy nước mắt

- Hở cái là vào viện, 3 mấy tập mà vào viện khoảng 2 chục tập

- Lại thêm 1 người nữa nhập viện.

- Film này chắc 1 nửa là quay ở viện này

- Đến hết phim thì ai cũng phải vào viện thôi, đạo diễn bảo ai cũng có phân cảnh ở viện mà.

- Phim Bước chân vào viện chứ không phải vào đời nữa. Hơn nửa diễn viên nhập viện

- Phim cảnh vào viện nhiều nhất là đây

- Lại là Thương vào viện, Trang vào nốt đi cho đúng đủ các nhân vật.