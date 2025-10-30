Là công tử gia tộc lừng lẫy miền Nam nhưng liên tiếp gặp biến cố, nam NSƯT U60 không vợ không con

Hữu Châu sinh năm 1966 trong một gia đình dòng dõi nghệ thuật. Gia đình anh có 3 cái nhất của cải lương miền Nam do khán giả, ký giả (nhà báo) và người trong nghề phong tặng.

Bà nội anh, bà bầu Nguyễn Thị Thơ được phong là đệ nhất bầu. Cô ruột anh, cố nghệ sĩ Thanh Nga là đệ nhất đào. Người chú thứ 6 của anh, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc được tôn đệ nhất danh hài.

Ngoài những nghệ sĩ nổi tiếng ấy, nhà anh là một trong số rất ít gia đình mà các thành viên đều làm về nghệ thuật hoặc các công việc liên quan đến nghệ thuật trải qua 4 thế hệ.

Ông nội anh, nghệ sĩ Năm Nghĩa có giọng ca rất hay và đàn cũng giỏi. Nghệ sĩ Năm Nghĩa là người có công cải biến Dạ cổ hoài lang thành nhịp 8, làm tiền đề để người ta chuyển thành bài vọng cổ như bây giờ cho ca dễ hơn.

NSƯT Hữu Châu.

Ông bà nội anh sinh được 9 người con, tất cả đều làm nghề trong chính đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga của gia đình. Ba anh, nghệ sĩ Hữu Thìn cũng đi hát nhưng ông nổi tiếng trong vai trò một ngoại vụ giỏi (người làm tiền trạm cho đoàn hát). Đặc biệt, nghệ sĩ Hữu Thìn còn giỏi các nhạc cụ tây, trống dù không chơi chuyên nghiệp.

Mẹ anh, nghệ sĩ Thanh Lệ cũng đi hát. Bà nổi tiếng với vở "Bọt biển" của soạn giả Nguyễn Phương. Theo lời kể của Hữu Châu trên báo Tri Thức Trẻ, chú út anh là nghệ sĩ Chí Tiên là người đi đầu trong việc làm mão, phục trang tuồng ngày xưa ở Sài Gòn.

Tới thế hệ thứ 3, theo nghề chỉ còn Hữu Châu, Hữu Lộc, Thanh Hải (vừa làm âm thanh vừa làm diễn viên múa), Hà Linh con nghệ sĩ Thanh Nga, Hồng Loan con nghệ sĩ Bảo Quốc. Tới thế hệ thứ 4 nổi lên có diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo.

Bản thân nam nghệ sĩ tốt nghiệp trường Nghệ thuật sân khấu 2 TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM), cùng thời với các nghệ sĩ Hữu Nghĩa, Hồng Đào, Quang Minh...

Gia đình anh liên tiếp gặp biến cố mất người thân.

Trong chương trình Khi ta 20, nghệ sĩ Hữu Châu tiết lộ từng là công tử gia đình danh tiếng Sài Gòn, ở nhà 5 tầng lầu mặt tiền trung tâm Quận 1. Nhưng khi gia tộc sụp đổ, Hữu Châu lâm vào cảnh túng quẫn.

Ông nói: "Thời gian tôi chạm đáy cuộc đời là năm sắp tốt nghiệp trường Sân khấu. Lúc đó, ba tôi mất khi tôi mới 20 tuổi và còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp. Tôi chênh vênh lắm! Trước đó, cô ruột tôi là nghệ sĩ Thanh Nga mất. Năm 1980, khi gia đình ra Hà Nội diễn người anh ruột tôi mất. 5 năm sau, ba tôi mất".

Cũng nói về biến cố này, trong chương trình Khách Sạn 5 Sao, Hữu Châu cho biết, cùng lúc mất đi chỗ dựa tinh thần và kinh tế, anh phải tự lo toan cuộc sống. Từ công tử nhà giàu, Hữu Châu phải làm nhiều công việc mưu sinh như bơm xe, đi cắt cây đường phố, tối đến đi tấu hài, mở một sạp báo nhỏ để nuôi mẹ và các em.

Dù cuộc đời dâu bể, thăng trầm nhưng Hữu Châu vẫn luôn nhiệt huyết với nghề và ghi dấu ấn trong nhiều vai diễn từ sân khấu tới màn ảnh. Theo đó có thể kể tới vai thầy bói trong vở kịch Hoàng tử và con gái lão chăn cừu; Nguyễn Trãi trong Bí mật vườn Lệ Chi, Võ Công trong Tiên Nga, Lỗ Quý trong Lôi vũ, hài kịch trẻ em Ngày xửa ngày xưa...

Hữu Châu là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim: Giấc mơ của mẹ, Cô gái xấu xí, Cá Rô, em yêu anh!, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cua lại vợ bầu, Chị trợ lý của anh...

Trong sự nghiệp của mình, ông giành nhiều giải thưởng như: Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 24 tuổi, giải Mai Vàng năm 2007 với hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói. Năm 2012, Hữu Châu được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2017, ông tiếp tục đoạt giải Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất.

Nam NSƯT tận hưởng cuộc sống an nhàn, thong dong dù không vợ không con ở tuổi U60.

Hiện tại, ở tuổi U60, nam NSƯT vẫn miệt mài đi diễn và gắn bó với công tác giảng dạy, đào tạo sinh viên tại các sân khấu và Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Về đời tư, NSƯT Hữu Châu chọn sống độc thân, không lập gia đình. Dù vậy, anh không thấy cô đơn mà vui với sự lựa chọn của mình. Trải qua những thăng trầm trong cuộc đời, Hữu Châu tìm được cho mình niềm an vui bên học trò, đồng nghiệp.

NSƯTHữu Châu cũng thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc trong cuộc sống. Những lúc rảnh rỗi, anh thường lui tới quán cà phê quen thuộc ngồi đọc kịch bản, đọc sách, hoặc gặp gỡ, trò chuyện với những người thân quen và dành thời gian đi du lịch tâm linh.