Lá cờ siêu bền của Trung Quốc cắm trên Mặt Trăng có công nghệ gì đặc biệt?

Lá cờ này, được thiết kế để chịu được các môi trường cực đoan như sự dao động nhiệt độ cao, trung bình và thấp, điều kiện chân không cao và bức xạ tia cực tím mạnh, đã thu hút sự chú ý của người dân trên khắp thế giới khi nó trở thành lá cờ đầu tiên của bất kỳ quốc gia nào bay trên mặt tối của mặt trăng.



Sợi bazan được phát triển chung bởi Đại học Dệt may Vũ Hán và Tập đoàn Vũ trụ Sanjiang của Trung Quốc.

Xu Weilin, một học giả của Viện Kỹ sư Trung Quốc, cho biết nhóm của ông đã phát triển thành công lá cờ quốc gia bằng vải "phiên bản đá" chất lượng cao sau khi vượt qua những trở ngại lớn trong bốn năm qua, bao gồm khó khăn trong việc dệt sợi và đảm bảo rằng màu sắc không phai.

Theo Xu, hiện là chủ tịch của Đại học Dệt may Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc, sợi bazan có khả năng cách nhiệt và chống bức xạ xuất sắc, do đó có thể chịu được môi trường khắc nghiệt trên mặt trăng.

Các đặc điểm của sợi bazan, một loại sợi vô cơ, bao gồm bề mặt nhẵn, dễ vỡ và giòn, khiến việc kéo sợi và dệt trở nên khó khăn, Xu nói.

Lá cờ mà Chang'e 6 đã trưng bày trên mặt trăng có kích thước giống như lá cờ được đặt trong sứ mệnh Chang'e 5 trên mặt gần của mặt trăng - 30 centimet x 20 cm, tương đương kích thước của một tờ giấy A4.

Tuy nhiên, mật độ của sợi bazan được sử dụng trong lá cờ Chang'e 6 gần gấp đôi so với lá cờ Chang'e 5, điều này làm cho người ta có thể cho rằng lá cờ sợi bazan nặng hơn, ông nói.

Tuy nhiên, nhóm của Xu đã phát triển sợi bazan siêu mịn với đường kính khoảng một phần ba so với sợi tóc người, vì vậy lá cờ Chang'e 6 chỉ nặng 11,3 gram, nhẹ hơn 0,5 gram so với lá cờ Chang'e 5, Xu nói.

Với tư cách là một vật liệu bảo vệ nhẹ và linh hoạt, sợi bazan sẽ ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong ngành hàng không vũ trụ, chẳng hạn như cho các bộ đồ không gian, tàu vũ trụ và cơ sở trên mặt trăng, ông nói.

Xu cho biết nhóm của ông đã bắt đầu nghiên cứu về ứng dụng của sợi bazan trong các lĩnh vực như khả năng chịu nhiệt và chống cháy, bao gồm cả quần áo bảo hộ và túi xách, tận dụng tối đa khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường đặc biệt như nhiệt độ cao.

Cao Genyang, giáo sư trong nhóm của Xu và cũng tham gia phát triển lá cờ Chang'e 5, cho biết bộ đồ chống cháy làm từ sợi bazan không chỉ chống cháy và cách nhiệt tốt mà còn có giá thành hợp lý.

"Giá sợi bazan là 25.000 nhân dân tệ (3.450 đô la) mỗi tấn, thấp hơn nhiều so với sợi thạch anh và sợi carbon... và do đó triển vọng thị trường rất hứa hẹn," ông nói.

Theo Cao, các bộ đồ chữa cháy và dây thừng cứu hộ thông thường thường được làm từ các vật liệu hữu cơ, và chúng sẽ cháy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao 550 độ C.

Tuy nhiên, ông nói, "Điểm nóng chảy của quần áo làm từ sợi bazan là 1.600 độ C, vì vậy nó có thể được sử dụng trong thời gian ngắn ở nhiệt độ cao 1.200 độ C, và trong thời gian dài ở 800 độ C."

Ông cũng cho biết, các bộ đồ chữa cháy, chăn chữa cháy và các sản phẩm liên quan làm từ sợi bazan sẽ được sản xuất dần dần trong những năm tới.