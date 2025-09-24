'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô

Ông Võ Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND xã An Lương (tỉnh Gia Lai) cho biết, nguyên nhân chính của việc cây chết ở khu vực tập trung được xác định là do một đám cháy xảy ra vào năm 2024, diện tích ước tính khoảng 1,5ha. Đối với một số cây chết ở khu vực lân cận, nguyên nhân chưa xác định. Chính quyền đang tìm hiểu nguyên nhân, họp bàn tìm giải pháp khắc phục.