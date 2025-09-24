HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô

Trương Định |

Những cánh rừng dương (phi lao) xanh ngút ngàn ven biển, đoạn thuộc xã An Lương tỉnh Gia Lai đang dần biến thành mảng xám xịt khi hàng loạt cây khô héo, chết đứng. “Lá chắn” tự nhiên từng che chở làng quê trước gió biển và cát bay nay đối diện nguy cơ suy kiệt, khiến người dân lo lắng.

Rừng dương chết khô. Clip: Trương Định

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 1.

Thời gian gần đây, dọc tuyến đường tỉnh lộ 639﻿ thuộc xã An Lương (tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), nhiều cánh rừng dương đang chết khô hàng loạt.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 3.

Từ trên cao nhìn xuống, cả một vùng rừng bạt ngàn chuyển màu xám xịt, xen lẫn là một ít những mảng xanh.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 4.

Theo người dân địa phương, tình trạng dương chết đã xảy ra khoảng hơn 1 năm nay. Trong đó một phần diện tích do bị cháy từ mùa khô năm 2024, một phần cây chết không rõ nguyên nhân.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 7.

Qua quan sát, có những cây chết chưa lâu vẫn còn nguyên lá khô, cũng có những cây đã chết từ lâu, chỉ còn trơ trụi vài cành khẳng khiu. Tình trạng này chưa dừng lại khi hàng loạt cây dương đang có dấu hiệu tiếp tục chết dần.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 8.

Với người dân phía biển, rừng dương như một lá chắn﻿ ngăn gió bão, chắn cát cho khu dân cư. Trước tình trạng rừng dương đang chết dần chết mòn﻿, người dân hết sức lo lắng.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 9.

Ông Võ Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND xã An Lương (tỉnh Gia Lai) cho biết, nguyên nhân chính của việc cây chết ở khu vực tập trung được xác định là do một đám cháy xảy ra vào năm 2024, diện tích ước tính khoảng 1,5ha. Đối với một số cây chết ở khu vực lân cận, nguyên nhân chưa xác định. Chính quyền đang tìm hiểu nguyên nhân, họp bàn tìm giải pháp khắc phục.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 10.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 11.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 13.

Những cây dương chết khô bị cưa ngang thân

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 14.

"Lá chắn” tự nhiên từng che chở làng quê﻿ trước gió biển và cát bay nay đối diện nguy cơ suy kiệt.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 15.

Hàng loạt cây dương 5-10 năm tuổi trong khu rừng ven biển xã An Lương bị chết khô.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 16.

Trước kia, diện tích rừng dương tại đây vốn là rừng phòng hộ﻿, sau được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng khi giao cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản titan﻿.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 17.

"Sau khi các doanh nghiệp khai thác titan rời đi, rừng﻿ được trồng phục hồi nên mấy năm nay người dân không phải chịu nạn cát bay. Bây giờ rừng dương chết nên bà con lo lắng nên mong muốn chính quyền địa phương sớm trồng bổ sung diện tích dương bị chết”, ông Võ Hồng Phúc (66 tuổi, thôn Hưng Lạc, xã An Lương) chia sẻ.

'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô- Ảnh 18.

Liên quan việc này, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Quốc Vinh - Bí thư Đảng ủy xã An Lương cho biết địa phương đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định rõ nguyên, để bố trí trồng thay thế diện tích cây dương mới tại đây .

