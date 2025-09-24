Rừng dương chết khô. Clip: Trương Định
'Lá chắn xanh' bên tuyến đường biển ở Gia Lai đang chết khô
Trương Định |
Những cánh rừng dương (phi lao) xanh ngút ngàn ven biển, đoạn thuộc xã An Lương tỉnh Gia Lai đang dần biến thành mảng xám xịt khi hàng loạt cây khô héo, chết đứng. “Lá chắn” tự nhiên từng che chở làng quê trước gió biển và cát bay nay đối diện nguy cơ suy kiệt, khiến người dân lo lắng.
