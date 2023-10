Lã Bố đơn đả độc đấu với Triệu Vân, ai mạnh hơn? Trương Phi chỉ nói 2 câu tiết lộ đáp án

Cuối thời Đông Hán và thời Tam Quốc, các võ tướng đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là trong các trận chiến giữa các thế lực chư hầu và sau này là ba tập đoàn Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô.

Trong dân gian thời Tam Quốc có lưu truyền một câu nói nổi tiếng là "Một Lã, hai Triệu, ba Điển Vi, bốn Quan, năm Mã, sáu Trương Phi". Câu nói này nhằm tôn vinh 6 võ tướng mạnh nhất Tam Quốc, lần lượt là Lã Bố, Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Mã Siêu và Trương Phi. Dựa theo xếp loại này, Lã Bố được coi là có võ nghệ vô địch trong thiên hạ. Người đứng ở vị trí thứ hai là Triệu Vân.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, với võ nghệ và bản lĩnh chiến đấu, Triệu Vân có thể mạnh hơn Lã Bố. Vậy, câu hỏi đặt ra là, so với Triệu Vân và Lã Bố, ai mạnh hơn?

Kỳ thực, về đáp án cho cuộc đơn đấu hấp dẫn này, chỉ cần nhìn vào đánh giá của Trương Phi là biết đáp án. Trương Phi từng nhiều lần đơn đấu với Lã Bố và cũng rất hiểu khả năng của Triệu Vân nên đáp án mà võ tướng này đưa ra được đánh giá là công bằng.

Nếu Lã Bố đơn đấu với Triệu Vân, kết quả sẽ ra sao?

Trương Phi đánh giá bất ngờ về Lã Bố

Trương Phi từng nhiều lần đơn đấu với Lã Bố và hiểu thực lực của Triệu Vân.

Theo Tam Quốc diễn nghĩa, Trương Phi rất coi thường Lã Bố. Mỗi lần gặp, Trương Phi đều quát mắng như thể mạnh hơn so với Lã Bố. Nhưng khi đối mặt trong các trận đơn đấu, bản thân Trương Phi cũng ngầm thừa nhận bản thân không đánh lại "chiến thần" họ Lã.

Theo đó, nếu phân tích chi tiết trận đơn đấu giữa Trương Phi và Lã Bố sẽ thấy được khoảng cách lớn giữa hai võ tướng tài giỏi này.

Năm 190, tại Hổ Lao Quan, khi liên minh 18 lộ chư hầu do Viên hiệu làm minh chủ tiến đánh Đổng Trác, Trương Phi lần đầu có dịp so tài với Lã Bố. Trong trận chiến này, Trương Phi tỏ ra bất bình với Lã Bố nên chủ động tấn công. Hai bên giao đấu bất phân thắng bại trong 50 hiệp. Sau đó, Quan Vũ lao tới đánh giúp khiến Lã Bố bị vây hãm giữa hai mãnh tướng.

Rõ ràng việc Quan Vũ đột ngột lao vào trận đơn đấu này cho thấy võ công của Trương Phi căn bản không bằng Lã Bố. Ngay cả khi hai huynh đệ liên thủ tấn công cũng không phải là đối thủ của Lã Bố. Bởi sau đó Lưu Bị cũng bất ngờ xông ra đánh giúp. Trận chiến kinh điển này được gọi là "Tam anh chiến Lã Bố".

Lã Bố có võ nghệ và khả năng chiến đấu hàng đầu trong Tam Quốc.

Sau đó, năm 195, đối mặt với sự tấn công lén lút của Lã Bố ở Từ Châu, Trương Phi liền cầm vũ khí lên ngựa định ra đánh nhưng do say rượu mất hết sức lực, bước đi lảo đảo, tinh thần hoang mang, nên sau đó đành chọn cách chạy trốn nơi đồng hoang. Trương Phi vội tháo chạy đến nỗi bỏ quên cả sự an toàn của vợ Lưu Bị. Lúc này, rõ ràng Trương Phi nhận ra ông không phải là đối thủ của Lã Bố.

Hơn nữa, Lã Bố còn có hai bảo bối hiếm có trên đời là ngựa Xích Thố và Phương Thiên Họa Kích. Nếu đơn đấu kéo dài, Trương Phi đương nhiên không phải là đối thủ của Lã Bố.

Võ nghệ của Trương Phi không thể so sánh với Lã Bố. Vậy, vì sao võ tướng này luôn khiêu khích Lã Bố. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Bởi vì mỗi lần Trương Phi khiêu khích Lã Bố đều có Lưu Bị và Quan Vũ ở bên cạnh. Hai người anh kết nghĩa này chính là chỗ dựa lớn nhất của Trương Phi. Trên thực tế, sau khi nhìn thấy sức mạnh của Lã Bố, dù Lưu Bị và Quan Vũ có ở bên cạnh, khi khiêu chiến, Trương Phi chỉ nói: "Ta sẽ đại chiến với Lã Bố 300 hiệp". Câu nói này cũng ngầm cho thấy Trương Phi không dễ gì có thể đánh bại Lã Bố. Trận chiến với Lã Bố chắc chắn có thể kéo dài tới hàng trăm hiệp.

Sở dĩ Lã Bố không dám làm gì trước sự khiêu khích của Trương Phi là do biết sau lưng Trương Phi có người chống lưng là Lưu Bị, Quan Vũ. Nếu cả ba người liên thủ thì Lã Bố dễ rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, với tư cách là người đứng đầu một thế lực, Lã Bố ý thức được đại cục và không hoàn toàn gây ra bất hòa với Lưu Bị hoặc chiến đấu đến chết với một võ tướng như Trương Phi.

Trương Phi đánh giá Triệu Vân thế nào?

Triệu Vân từng lập chiến công vang danh Tam Quốc nhưng lại không được Trương Phi đánh giá quá cao.

So với Lã Bố, Trương Phi đánh giá Triệu Vân thấp hơn nhiều. Trong trận Trường Bản năm 208, khi nghe My Phương, tướng dưới trướng Lưu Bị, nói rằng Triệu Vân đã đầu hàng Tào Tháo, Trương Phi rất tức giận và nói rằng nếu gặp chỉ đâm cho một nhát kích là xong đời. Lưu Bị lúc đó dù rất coi trọng lời nói của Trương Phi nhưng đã nhanh chóng khuyên ông không nên bốc đồng.

Trương Phi cho rằng Triệu Vân có võ nghệ giỏi nhưng không có gì đáng sợ. Dựa trên câu nói và thái độ của Trương Phi, có thể thấy rằng võ tướng này cho rằng bản thân mạnh hơn Triệu Vân. Vậy, quan điểm của Trương Phi liệu có phải là nóng nảy nhất thời hay còn có cơ sở nào khác?

Trên thực tế, Trương Phi không đột nhiên xem thường Triệu Vân. Bởi so sánh với Văn Xú, Triệu Vân quả thực không bằng Trương Phi. Theo Tam Quốc diễn nghĩa, trước khi phục vụ dưới trướng Lưu Bị, Triệu Vân theo Công Tôn Toản đánh Viên Thiệu. Theo đó, trong trận Bàn Hà, Triệu Vân đã cứu Công Tôn Toán và có trận đánh hơn 50 hiệp bất phân thắng bại với Văn Xú, danh tướng Hà Bắc của Viên Thiệu. Trong khi đó, sau này, Quan Vũ chỉ cần đánh 3 hiệp đã đánh bại Văn Xú. Điều này cho thấy rõ ràng Quan Vũ mạnh hơn Triệu Vân.

Mặt khác, võ nghệ của Trương Phi lại không hề thua kém Quan Vũ. Từ nhận định này, việc Trương Phi cho rằng bản thân mạnh hơn nhiều so với Triệu Vân là hoàn toàn có cơ sở.

Tóm lại, Trương Phi đánh giá Lã Bố là "300 hiệp đơn đấu", trong khi với Triệu Vân chỉ một nhát kích là xong đời. Rõ ràng, theo Trương Phi, Lã Bố mạnh hơn so với Triệu Vân. Do đó, nếu lịch sử cho phép hai người có trận đơn đấu để phân cao thấp thì người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là Lã Bố. Triệu Vân rất giỏi. Nhưng nếu trận đấu kéo dài quá 100 hiệp, Triệu Vân sẽ bị đánh bại bởi Lã Bố không chỉ giỏi võ nghệ, sức lực chiến đấu vô cùng dũng mãnh mà "chiến thần" còn có sự hỗ trợ đắc lực của Phương Thiên Họa Kích và ngựa Xích Thố.

Bài viết tham khảo nguồn: Sohu, Baidu, Zhihu