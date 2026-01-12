Kyiv đang nhắm đến hàng loạt vũ khí Nga cung cấp cho Venezuela

Sau vụ bắt cóc Tổng thống Nicolás Maduro bởi lực lượng đặc nhiệm Mỹ, nhiều quốc gia đã nhắm đến các loại vũ khí và thiết giáp do Nga sản xuất đang có mặt tại Venezuela. Đặc biệt, Ukraine đang rất quan tâm đến việc mua những loại vũ khí này, vì họ đang rất cần bổ sung kho dự trữ của mình, theo trang tin trực tuyến Sohu của Trung Quốc.

Theo tác giả, hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch, với tầm bắn 90 km, đặc biệt phù hợp với Lực lượng vũ trang Ukraine, khi nó có thể tăng cường đáng kể khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Hơn nữa, Quân đội Ukraine đang thiếu xe tăng và muốn nhận được T-72B, vì những phương tiện này dễ vận hành, có độ tin cậy cao và tương thích với hệ thống bảo dưỡng của Ukraine.

Cần nhắc lại rằng, Nga đã chuyển giao 12 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Smerch cho Venezuela vào năm 2009. Về xe tăng, theo các nguồn tin công khai, Lực lượng vũ trang Venezuela hiện đang vận hành 92 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B.

Kyiv muốn có những vũ khí tối tân của Venezuela.

Trong khi đó, bài báo lưu ý rằng khả năng Kyiv có được những vũ khí này phụ thuộc vào việc Mỹ giành được quyền kiểm soát các nguồn lực quân sự của Venezuela.

Tuy nhiên, mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đã có những biện pháp cứng rắn, nhưng họ vẫn chưa phá hủy được cấu trúc chỉ huy quân sự của Venezuela, hoặc chiếm giữ các cơ sở trọng yếu.

"Chính quyền Maduro vẫn đang hoạt động, và mặc dù lực lượng vũ trang của họ đang chịu áp lực nặng nề, cơ cấu trên vẫn tồn tại. Do đó, ý tưởng của Kyiv rằng Washington có thể chuyển giao vũ khí cho họ gặp phải những trở ngại nghiêm trọng", tờ Sohu nhận định .

Nói cách khác, ngay cả khi Hoa Kỳ thực sự muốn mua kho vũ khí Nga của Venezuela, quá trình này sẽ rất phức tạp. Trước hết, chính phủ mới ở Caracas cần chính những vũ khí đó.

Thứ hai, nếu Washington muốn chuyển giao vũ khí cho Ukraine, họ sẽ phải thay thế bằng vũ khí của Mỹ trị giá hàng chục tỷ đô la. Như bài báo chỉ ra, đối với Washington "các cân nhắc về tài chính và vấn đề khó khăn liên quan đến cân bằng quan hệ với Nga và viện trợ cho Kyiv là hai vấn đề đan xen nhau".

Tờ báo Trung Quốc nhận định, cuộc chiến tiềm tàng giành vũ khí của Venezuela sẽ trở thành một cuộc đấu tranh địa chính trị thu nhỏ.

Ukraine đang rất cần những vũ khí này để tăng cường khả năng phòng thủ, trong khi Hoa Kỳ, bằng cách kiềm chế Nga - quốc gia đang tìm cách duy trì ảnh hưởng ở Mỹ Latinh - đang cố gắng thay đổi cán cân quyền lực khu vực. Liệu họ có thành công hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Tuy nhiên về lâu dài, sự phức tạp của địa chính trị và những rủi ro liên quan đến việc chuyển dịch quyền lực sẽ hạn chế đáng kể các lựa chọn chiến lược của Hoa Kỳ và Ukraine, bài báo kết luận.