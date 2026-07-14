Ký ức World Cup: Ngày tuyển Pháp đè bẹp Tây Ban Nha và bước ngoặt tạo nên đế chế tiki taka lẫy lừng

Trước màn tái ngộ ở bán kết World Cup 2026, ký ức về đêm Hannover 2006 lại ùa về, nơi Zidane và tuyển Pháp đã viết nên một trong những chương cuối đẹp nhất của thế hệ vàng.

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ đêm hè ở Hannover, khi những Zidane, Vieira hay Thuram của tuyển Pháp bước vào sân với ánh nhìn của những người bị nghi ngờ đã hết thời, còn phía đối diện là một Tây Ban Nha trẻ trung đang được xem như tương lai của bóng đá châu Âu.

Giờ đây, khi hai đội chuẩn bị gặp lại nhau ở bán kết World Cup 2026, ký ức ấy bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Đó là một trận đấu mà nhiều người đều nghĩ Tây Ban Nha sẽ giành vé vào tứ kết World Cup 2006. Nhưng người Pháp đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng!

KHI CẢ THẾ GIỚI TIN RẰNG THẾ HỆ VÀNG TUYỂN PHÁP ĐÃ GIÀ

World Cup 2006 khởi đầu như một cơn ác mộng với tuyển Pháp. Đội bóng của HLV Raymond Domenech hòa Thụy Sĩ, hòa Hàn Quốc rồi nhọc nhằn thắng Togo để lách qua khe cửa hẹp vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng.

Zinedine Zidane đã 34 tuổi. Lilian Thuram bước sang tuổi 34. Claude Makelele cũng đã 33 tuổi. Patrick Vieira không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Báo chí Pháp gọi họ là "những ông già". Nhiều người tin rằng thế hệ vô địch World Cup 1998 đã đi đến điểm cuối của hành trình.

Trong khi đó, Tây Ban Nha xuất hiện như một cơn gió mới đầy tươi trẻ. Đội bóng của Luis Aragones toàn thắng vòng bảng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới đúng 1 lần. Họ đè bẹp Ukraine 4-0, thắng Tunisia 3-1 và đánh bại Saudi Arabia 1-0 bằng đội hình dự bị.

Đó là tập thể sở hữu một David Villa đang bùng nổ, Fernando Torres mới 22 tuổi, cùng những gương mặt trẻ như Cesc Fabregas, Xabi Alonso, Sergio Ramos hay Andres Iniesta. Người Tây Ban Nha tin rằng thời của họ đã tới.

Nhưng Zidane lại không nghĩ vậy!

ĐÊM BÙNG NỔ CỦA TUYỂN PHÁP

Ngày 27/6/2006 tại Hannover, Tây Ban Nha khởi đầu hoàn hảo. Phút 28, Pablo Ibanez bị Lilian Thuram phạm lỗi trong vòng cấm và David Villa thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số.

Khi ấy, rất nhiều người nghĩ rằng câu chuyện của tuyển Pháp đã kết thúc. Nhưng hóa ra đó chỉ là khoảnh khắc đánh thức những nhà vô địch thế giới năm 1998.

Phút 41, Franck Ribery thực hiện pha phối hợp đẹp mắt với Vieira trước khi băng xuống vượt qua thủ môn Iker Casillas để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đó là bàn thắng đầu tiên của Ribery tại World Cup và cũng là khoảnh khắc đánh dấu sự ra đời của một ngôi sao lớn của bóng đá Pháp.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về Les Bleus. Phút 83, Patrick Vieira bật cao đánh đầu từ quả đá phạt của Zidane, đưa Pháp vượt lên dẫn 2-1. Điều thú vị là chính Vieira ít phút trước đó còn phải nhờ đội ngũ y tế chăm sóc vì chấn thương.

Rồi đến phút bù giờ thứ hai, sân Hannover chứng kiến khoảnh khắc đã trở thành biểu tượng. Zidane nhận bóng bên cánh trái, thực hiện động tác ngoặt bóng quen thuộc khiến Carlos Puyol lỡ đà trước khi tung cú sút chéo góc đánh bại Casillas.

3-1 cho tuyển Pháp. Zidane dang rộng hai tay chạy về phía góc sân trong tiếng gầm vang của hàng vạn khán giả. Đó không chỉ là bàn thắng kết liễu tuyển Tây Ban Nha. Đó còn là lời tuyên bố rằng thiên tài người Pháp chưa hề già đi.

BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ

Pháp tiếp tục hành trình kỳ diệu của mình bằng chiến thắng trước Brazil của Ronaldinho ở tứ kết, rồi vượt qua Bồ Đào Nha để vào chung kết.

Dù thất bại trước Italia sau cú húc đầu nổi tiếng của Zidane ở Berlin, World Cup 2006 vẫn được xem là lời chia tay đẹp đẽ của thế hệ vàng tuyển Pháp.

Còn với tuyển Tây Ban Nha, thất bại ấy trở thành bài học cần thiết. HLV Luis Aragones giữ lại bộ khung trẻ trung của mình, tiếp tục xây dựng lối chơi kiểm soát bóng và kiên nhẫn chờ đợi sự trưởng thành của Xavi, Iniesta, Fabregas, Ramos hay Villa.

Hai năm sau, Tây Ban Nha vô địch EURO 2008. Bốn năm sau đêm Hannover, họ đăng quang tại World Cup 2010. Rồi thêm hai năm nữa, La Roja hoàn tất cú hat-trick danh hiệu lớn với chức vô địch EURO 2012.

Có thể nói, thất bại trước Pháp năm 2006 chính là cú ngã đầu tiên trên con đường đưa Tây Ban Nha trở thành đế chế vĩ đại nhất của bóng đá thế giới giai đoạn đầu thế kỷ XXI.

Và giờ đây, đúng 20 năm sau, hai đội lại đứng trước nhau ở bán kết World Cup.

Zidane, Vieira, Villa hay Torres đều đã trở thành ký ức. Nhưng mỗi khi Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, người ta vẫn nhớ về đêm Hannover năm ấy.

Đêm nay, hai đội sẽ có lần thứ hai chạm trán tại World Cup. Và đó hứa hẹn sẽ lại là một cuộc đấu vô cùng gay cấn!