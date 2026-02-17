Ký ức vỡ òa ngày mùng 1 Tết: Đêm Mỹ Đình rực đỏ và chiến thắng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Đã 4 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại đêm Mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2/2022), nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn còn nguyên cảm giác nâng nâng vui sướng.

Trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á - một chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn chất chứa niềm tự hào màu cờ sắc áo trong thời khắc thiêng liêng nhất năm.

Tuyển Việt Nam mang tới niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ trong ngày mùng 1 Tết năm ấy.

Trước trận đấu ấy, tuyển Việt Nam đã thua 7 trận liên tiếp tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu khắc nghiệt nhất châu lục, thầy trò HLV Park Hang-seo phải đối diện với thử thách lớn về khoảng cách trình độ.

Những trận thua trước Ả Rập Xê Út, Australia, Nhật Bản hay chính Trung Quốc ở lượt đi (thua 2-3 sau khi quả cảm gỡ hòa 2-2 ở phút 90) vừa cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận, vừa để lại nhiều tiếc nuối.

Cơ hội giành vé tới World Cup 2022 đã không còn, nhưng chính trong bối cảnh ấy, trận tái đấu với Trung Quốc ở Mỹ Đình lại mang ý nghĩa đặc biệt với tuyển Việt Nam. Không chỉ là điểm số, đó còn là một trận đấu vô cùng đặc biệt, khi nó diễn ra đúng vào đêm mùng 1 Tết, thời điểm hàng triệu gia đình Việt Nam cùng quây quần bên mâm cơm ngày đầu năm mới và cổ vũ đội nhà.

Ai ai cũng mong mỏi chiến thắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo, nhưng có lẽ không ai nghĩ tuyển Việt Nam lại nhập cuộc bùng nổ đến vậy!

Hồ Tấn Tài mở ra chiến thắng tưng bừng cho tuyển Việt Nam.

Phút thứ 9, từ quả tạt bên cánh phải của Đỗ Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài băng vào đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số 1-0. Sân Mỹ Đình bùng nổ trong sắc đỏ ngày đầu năm mới, dẫu cho vì dịch Covid-19 nên ban tổ chức chỉ có thể bán ra số lượng vé hạn chế. Đó là bàn thắng sân nhà đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, và nó đến đúng vào thời điểm người hâm mộ cần nhất một cú hích tinh thần nhất.

Chưa dừng lại ở đó, phút 16, Nguyễn Tiến Linh chớp thời cơ trong vòng cấm, dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng chỉ trong ít phút đầu hiệp một khiến đối thủ choáng váng, còn tuyển Việt Nam càng thi đấu càng tự tin.

Hiệp hai chứng kiến sức ép lớn hơn từ tuyển Trung Quốc, nhưng hàng thủ Việt Nam chơi tập trung và quả cảm. Phút 76, Phan Văn Đức tung cú sút chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0. Khoảnh khắc ấy gần như khép lại mọi hy vọng của đội khách.

Bàn rút ngắn tỷ số 1-3 của Trung Quốc ở phút bù giờ chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Việt Nam ôm chầm lấy nhau. Trên khán đài, nhiều người đã rơi nước mắt.

Tiến Linh và các đồng đội mang về niềm vui lớn cho người hâm mộ trong ngày đầu năm mới.

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam có những điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ ba. Nhưng ý nghĩa của nó vượt xa con số trên bảng điện tử.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có được thắng lợi trước Trung Quốc ở một trận đấu chính thức của cấp độ đội tuyển quốc gia. Đồng thời, đó cũng là chiến thắng đầu tiên của một đại diện Đông Nam Á ở vòng loại cuối World Cup.

Trong đêm đầu xuân, khi pháo hoa giao thừa còn như vương lại trong ký ức, bóng đá Việt Nam đã viết thêm một chương đáng nhớ. Tấm vé dự World Cup vẫn còn là một hành trình dài mới có thể chạm tới, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn chiến đấu đến cùng và mang về một món quà tinh thần đặc biệt cho người hâm mộ.

Và có lẽ trong rất nhiều năm sau nữa, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn sẽ luôn nhớ về chiến thắng lịch sử đêm mùng 1 Tết năm ấy!

