Ký ức kinh hoàng của nữ diễn viên từng hẹn hò với tội phạm tình dục

Trong chương trình Dolsing Fourmen số mới nhất, diễn viên Park So Hyun đã chia sẻ nhiều điều chưa từng tiết lộ về đời tư. Khách mời Lee Sang Min cho biết Park So Hyun khi hẹn hò thường tham khảo ý kiến "hội đồng quản trị" gồm toàn sao nổi tiếng như Kim Sook, Park Na Rae, Song Eun Yi và Hwangbo. Lee Sang Min hỏi thẳng: "Em chẳng hiểu biết gì về đàn ông hay sao?".

Đáp lại, Park So Hyun thẳng thắn thừa nhận: "Em không chỉ có gu thẩm mỹ kém về đàn ông, mà khả năng đánh giá con người nói chung cũng kém". Nữ diễn viên tiết lộ câu chuyện cô từng hoài nghi về người đàn ông đang hẹn hò nên đã hỏi ý kiến bạn bè. Bạn bè đều thấy người này không hợp với Park So Hyun, nên nữ diễn viên quyết định chấm dứt.

Park So Hyun có hẳn "hội đồng quản trị" toàn các ngôi sao nổi tiếng

Câu chuyện chưa dừng lại tại đây. Park So Hyun tiết lộ sự thật kinh hoàng: "Khoảng 2 năm sau, em phát hiện ra anh ta bị kiện vì tội tấn công tình dục". Điều này khiến toàn bộ khách mời trường quay và khán giả đều hoảng hốt.

Vì trải nghiệm nguy hiểm như vậy nên Park So Hyun luôn cố gắng hỏi ý kiến "hội đồng quản trị" trước khi hẹn hò với ai đó. Lee Sang Min hỏi đùa rằng liệu bạn bè có ngăn cản Park So Hyun tìm kiếm tình yêu hay không, và cô vui vẻ trả lời rằng Kim Sook luôn cố gắng làm điều đó. Những suy nghĩ chân thực của Park So Hyun như lời nhắc nhở cay đắng về việc tin tưởng mù quáng vào mối quan hệ lãng mạn có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm.

Khán giả hốt hoảng khi Park So Hyun từng hẹn hò tội phạm tình dục

Park So Hyun sinh năm 1971, là diễn viên kiêm MC đình đám xứ Hàn. Tên tuổi cô gắn liền với chương trình phát thanh trò chuyện Love Game, phát sóng trên SBS Power FM từ năm 1999. Cô tham gia nhiều bộ phim như The Innocent Woman, My Husband Got A Family, Nữ Thần Hôn Nhân... và các chương trình Running Man, Battle Trip, We Go Married...

Park So Hyun đã hoạt động gần 3 thập kỷ

Nguồn: Koreaboo