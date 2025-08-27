Kỳ tuyển sinh đại học 2025: Hàng loạt chuyện lạ khó tin khiến thí sinh sốc nặng

2025 là năm đặc biệt với ngành giáo dục , khi kỳ thi tốt nghiệp THPT lần đầu tiên áp dụng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây cũng là năm có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng tăng cao so với các năm trước. Toàn bộ phương thức xét tuyển được thực hiện trong một đợt duy nhất, thay vì có xét tuyển sớm như trước đây.

Tuy nhiên, trước những thay đổi mang tính bước ngoặt ấy, hàng nghìn thí sinh lại rơi vào trạng thái hoang mang tột độ khi gặp phải không ít tình huống phát sinh khó lường, thậm chí sốc nặng trước kết quả xét tuyển .

Thừa điểm vẫn trượt đại học

Truy cập hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT, Nguyễn Thu Hà (TP.HCM) hốt hoảng khi thấy mình trượt cả 6 nguyện vọng đăng ký. Thu Hà đạt 25,75 điểm thi tốt nghiệp THPT ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Nữ sinh này đặt nguyện vọng 1 vào trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Điểm chuẩn của trường là 26,05, đồng nghĩa với việc Hà trượt nguyện vọng 1.

Điểm của nữ sinh đủ để trúng tuyển vào các nguyện vọng dưới tại Đại học Đồng Tháp (điểm chuẩn 24,37), Học viện Cán bộ TP.HCM (điểm chuẩn 22,5) và Đại học Trà Vinh (điểm chuẩn 18). Tuy nhiên hệ thống của Bộ GD&ĐT lại thông báo Thu Hà trượt tất cả các nguyện vọng.

Thu Hà lập tức liên hệ với trường Đại học Đồng Tháp thì nhận được câu trả lời rằng em đã trúng tuyển trường Đại học Sư phạm TP.HCM nên bị đánh trượt nguyện vọng tại đây. Tiếp tục liên hệ với trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nữ sinh nhận câu trả lời em không trúng tuyển, đồng thời được hướng dẫn quay lại làm việc với trường Đại học Đồng Tháp.

Không riêng Thu Hà, hàng loạt thí sinh cho biết đã đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học Sư phạm TP.HCM và bị báo trượt do không đủ điểm. Tuy nhiên tất cả các nguyện vọng kế sau đều bị đánh trượt với lý do đã đỗ nguyện vọng 1.

Trước sự việc này, trường Đại học Sư phạm TP.HCM có công văn gửi lên Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT và các trường liên quan. Trường cho rằng, đây là lỗi do thao tác kỹ thuật. Nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh, trường Đại học Sư phạm TP.HCM đề xuất Bộ tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo.

Nhầm tổ hợp xét tuyển, trường sửa tiêu chí phụ, hệ thống lỗi khiến thí sinh đỗ thành trượt... những điều tưởng vô lý và khó tin đang xảy ra tại kỳ tuyển sinh 2025. (Ảnh minh hoạ)

Đỗ ở trường, trượt ở Bộ

Thí sinh Nguyễn Quang Vinh (Khánh Hoà) hốt hoảng khi thấy mình không còn đỗ nguyện vọng 1, thay vào đó là nguyện vọng 5.

Trước đó, khi tra cứu trên hệ thống của trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, Quang Vinh nhận thông báo đã trúng tuyển nguyện vọng 1, kèm hướng dẫn cách thanh toán học phí nhập học. Tuy nhiên đến khi tra trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nam sinh lại được ghi nhận trúng tuyển nguyện vọng 5 vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

“Em rất hoang mang, không hiểu vì sao có sự thay đổi này. Trên các hội nhóm tân sinh viên, em thấy khá nhiều bạn rơi vào tình huống tương tự, em sẽ trực tiếp đến trường để hỏi rõ” , Quang Vinh nói.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Đại diện trường cho biết thí sinh có thể liên hệ với số điện thoại nóng của nhà trường để cán bộ tuyển sinh hướng dẫn và xác nhận lại thông tin của thí sinh. Sau rà soát, nếu xác định thí sinh đạt mọi tiêu chí trúng tuyển vào trường, trường sẽ hỗ trợ tối đa để tiếp nhận.

Đột ngột thay đổi tiêu chí phụ sau công bố điểm chuẩn

K.L - một thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025, sử dụng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) xét tuyển vào trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cho biết, trước khi đăng ký nguyện vọng đã tham khảo kỹ các tiêu chí, đề án mà nhà trường đưa ra, trong đó có phần: Các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên (theo thang điểm 10, đối với các phương thức khác, điểm môn Toán và Văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng).

Sau khi đọc kỹ đề án tuyển sinh của trường, K.L chọn ngành Luật kinh tế theo nguyện vọng bản thân. Tuy nhiên đến ngày 24/8, em nhận được thông tin tiêu chí trên được sửa đổi, trường đưa ra yêu cầu với nhóm ngành Luật là thí sinh phải có điểm hai môn Toán và Ngữ văn đạt tối thiểu từ 6 trở lên theo thang điểm 10.

Biết tin, nữ sinh "tuyệt vọng", liền tìm lại các thông báo tuyển sinh trước đó. K.L cho rằng trường "đã âm thầm thay đổi điều kiện xét tuyển với nhóm ngành Luật".

Lên các hội nhóm, K.L thấy nhiều thí sinh cùng hoàn cảnh, khi điểm thi cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của trường nhưng vẫn từ đỗ thành trượt, do trường thay đổi tiêu chí phụ ở môn Toán, Ngữ văn. Trên trang facebook chính thức, bài đăng của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM nhận chục nghìn lượt phẫn nộ và hàng trăm bình luận từ phụ huynh, thí sinh về những bất cập trong tuyển sinh.

Sau khi nhận "bão phẫn nộ" từ thí sinh, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã khôi phục tiêu chí phụ được công bố trong đề án trước đó, theo hướng có lợi cho thí sinh.

Trường nhầm tổ hợp xét tuyển

Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, một nhầm lẫn trong việc xác định môn của tổ hợp D66 (thay vì Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thì lại tính thành Giáo dục công dân) khiến hàng trăm thí sinh mừng hụt khi tưởng đã trúng tuyển nhưng thực tế lại trượt. Chỉ sau khi phụ huynh và học sinh lên phản ánh gay gắt, nhà trường mới thừa nhận sai sót và đưa ra hướng giải quyết.

Theo đó, những thí sinh đủ điểm chuẩn theo tổ hợp phù hợp với chương trình học sẽ được xét trúng tuyển trở lại. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng khẳng định, nếu dẫn tới tình huống tuyển vượt chỉ tiêu, nhà trường sẵn sàng chịu phạt để bảo vệ quyền lợi cho thí sinh.

Bất ngờ tăng điểm chuẩn sau khi công bố

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội công bố điểm chuẩn vào sáng 23/8 nhưng đến chiều tối cùng ngày lại đưa ra thông báo mới, tăng 0,75 điểm ở 10 ngành xét tuyển tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), khiến nhiều thí sinh hoang mang vì từ đỗ thành trượt.

Theo lý giải của nhà trường, ngày 23/7, đơn vị ban hành thông báo công khai quy định về độ lệch điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp xét tuyển khác khi sử dụng điểm thi THPT. Cụ thể, các tổ hợp khác tổ hợp C00 được cộng 0,75 điểm theo thang điểm 30. Nhà trường khẳng định lại thông tin về độ lệch điểm của tổ hợp C00 đã được công khai rõ ràng và minh bạch, đúng quy định, đúng thời gian.

Tuy nhiên, việc chia thành 2 thông báo đã dẫn tới sự hiểu lầm trong thí sinh và phụ huynh, khiến dư luận cho rằng điểm chuẩn khối C00 tăng bất thường. Trường thừa nhận việc xác định công bố điểm trúng tuyển thành 2 thông báo với mục đích ban đầu là rõ ràng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tra cứu thông tin. Tuy nhiên kỹ thuật phát hành văn bản không liền mạch gây ra hiểu lầm đối với thí sinh, phụ huynh từ đó tạo dư luận xã hội không tốt.

Đại diện nhà trường cho biết đã phê bình nghiêm khắc các cá nhân phụ trách và nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác tuyển sinh và truyền thông.