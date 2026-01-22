HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Kỳ tích thông xe tuyến đường mỗi mét tốn 3,5 tỷ: 30 năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu nút thắt thủ đô

Bài và ảnh: Văn Đoan |

Từng là điểm nghẽn suốt gần 30 năm, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vừa chính thức thông xe kỹ thuật vào giữa tháng một. Sự kiện này không chỉ góp phần xóa bỏ nút thắt giao thông mà còn kích hoạt làn sóng tăng giá mới cho bất động sản

Kỳ tích thông xe đường Vành đai 1: 30 Năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu giao thông - Ảnh 1.

Sau gần 3 thập kỷ ngủ quên, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đã chính thức thông tuyến kỹ thuật giữa tháng một. Đây là mảnh ghép cuối cùng và khó khăn nhất để khép kín trục giao thông "xương sống" Vành đai một của nội đô Hà Nội.

Kỳ tích thông xe đường Vành đai 1: 30 Năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu giao thông - Ảnh 2.

Điểm nhấn lớn nhất của dự án nằm ở tốc độ thi công giai đoạn "về đích". Trái ngược với sự chậm trễ kéo dài nhiều năm trước đó, ngay sau khi nút thắt mặt bằng được tháo gỡ vào cuối năm 2025, các nhà thầu đã dồn tổng lực thi công. Chỉ trong hơn 30 ngày đêm thần tốc, khối lượng công việc khổng lồ đã được giải quyết, biến công trường ngổn ngang thành tuyến đường thẳng tắp.

Kỳ tích thông xe đường Vành đai 1: 30 Năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu giao thông - Ảnh 3.

Tuyến đường được mệnh danh là "đắt nhất hành tinh" với tổng mức đầu tư lên tới gần 7.800 tỷ đồng cho chiều dài vỏn vẹn 2.274 m. Con số khổng lồ này khiến dự án luôn là tâm điểm chú ý của dư luận và giới chuyên gia kinh tế trong suốt quá trình triển khai, phản ánh sự đắt đỏ của hạ tầng nội đô.

Kỳ tích thông xe đường Vành đai 1: 30 Năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu giao thông - Ảnh 4.

Tính trung bình, mỗi mét đường tại đây "ngốn" khoảng 3,5 tỷ đồng ngân sách. Để dễ hình dung, đoạn Kim Liên – Ô Chợ Dừa trước đó từng gây xôn xao với mức đầu tư 1,1 tỷ đồng/m, thì đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục nay đắt gấp hơn 3 lần, xác lập kỷ lục mới về suất đầu tư hạ tầng giao thông tại Hà Nội.

Kỳ tích thông xe đường Vành đai 1: 30 Năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu giao thông - Ảnh 5.

Nguyên nhân của mức giá kỷ lục này nằm ở chi phí giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng áp đảo. Khoảng 6.000 tỷ đồng (hơn 75% tổng vốn) đã được chi ra để di dời, tái định cư cho gần 2.000 hộ dân. Đây là khu vực có mật độ dân cư dày đặc bậc nhất quận Ba Đình và Đống Đa, khiến công tác đền bù trở thành bài toán nan giải.

Kỳ tích thông xe đường Vành đai 1: 30 Năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu giao thông - Ảnh 6.

Về quy mô kỹ thuật, đoạn tuyến có mặt cắt ngang 50m, bao gồm 6 làn xe cơ giới, vỉa hè rộng thoáng đồng bộ với hệ thống cây xanh, chiếu sáng hiện đại. Việc hình thành trục giao thông liên tục này giúp giải tỏa áp lực lớn cho các tuyến đường song song như Đê La Thành, Giảng Võ, vốn thường xuyên ách tắc vào giờ cao điểm.

Kỳ tích thông xe đường Vành đai 1: 30 Năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu giao thông - Ảnh 7.

Điểm nhấn quan trọng giúp giải quyết xung đột giao thông là việc xây dựng 2 cầu vượt thép tại các nút giao trọng điểm: Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai. Hệ thống này giúp dòng phương tiện lưu thông liên tục, xóa bỏ các điểm đen ùn tắc trước đây.

Kỳ tích thông xe đường Vành đai 1: 30 Năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu giao thông - Ảnh 8.

Hiệu ứng lột xác hạ tầng lập tức kích hoạt làn sóng tăng giá bất động sản hai bên đường. Hàng loạt căn nhà trong ngõ sâu, chật hẹp nay bỗng chốc trở thành nhà mặt phố đường rộng 50m. Hoạt động cải tạo, xây mới để kinh doanh hoặc cho thuê văn phòng đang diễn ra tấp nập.

Kỳ tích thông xe đường Vành đai 1: 30 Năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu giao thông - Ảnh 9.

Không chỉ nhà dân, các dự án bất động sản quy mô lớn dọc tuyến cũng hưởng lợi trực tiếp từ cú hích hạ tầng nghìn tỷ. Tiêu biểu như tổ hợp Vinhomes The Gallery (Giảng Võ), tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, hay chung cư Thành Công Tower. Khả năng kết nối thông thoáng khiến định giá và sức hấp dẫn của các dự án này gia tăng đáng kể.

Kỳ tích thông xe đường Vành đai 1: 30 Năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu giao thông - Ảnh 10.

Theo kế hoạch, các hạng mục hoàn thiện cảnh quan, vỉa hè sẽ tiếp tục được nhà thầu triển khai để bàn giao toàn bộ gói thầu vào ngày 30/12/2026.

Kỳ tích thông xe đường Vành đai 1: 30 Năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu giao thông - Ảnh 11.

Khi hoàn chỉnh, Hoàng Cầu - Voi Phục không chỉ là trục giao thông huyết mạch mà còn hứa hẹn trở thành tuyến phố thương mại sầm uất, khang trang bậc nhất khu vực nội đô lịch sử.

