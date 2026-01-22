Kỳ tích thông xe tuyến đường mỗi mét tốn 3,5 tỷ: 30 năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu nút thắt thủ đô

Điểm nhấn lớn nhất của dự án nằm ở tốc độ thi công giai đoạn "về đích". Trái ngược với sự chậm trễ kéo dài nhiều năm trước đó, ngay sau khi nút thắt mặt bằng được tháo gỡ vào cuối năm 2025, các nhà thầu đã dồn tổng lực thi công. Chỉ trong hơn 30 ngày đêm thần tốc, khối lượng công việc khổng lồ đã được giải quyết, biến công trường ngổn ngang thành tuyến đường thẳng tắp.