Kỳ thủ Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử ở World Cup, sáng cửa tiến vào chung kết thế giới

Kỳ thủ số một Việt Nam, Lê Quang Liêm tiếp tục hành trình thăng hoa tại World Cup cờ vua 2025 khi đánh bại Karthik Venkataraman (Ấn Độ), qua đó lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt ở vòng 5 của giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Ở ván lượt về vòng 4 diễn ra hôm qua (12/11), Quang Liêm (Elo 2.729) cầm quân đen, chọn khai cuộc Phòng thủ Nimzo-Indian quen thuộc. Trận đấu khởi đầu cân bằng, nhưng kỳ thủ Ấn Độ (Elo 2.576) lại đi vài nước thiếu chính xác, tạo cơ hội để Quang Liêm tạo ra “tốt thông” bên cánh a.

Trong nỗ lực bắt tốt, Venkataraman buộc phải đổi xe lấy tượng – một quyết định khiến thế trận nghiêng hẳn về phía đại diện Việt Nam. Với bản lĩnh và sự chính xác trong tàn cuộc, Quang Liêm từng bước chuyển hóa lợi thế thành chiến thắng.

Lê Quang Liêm xuất sắc đánh bại Venkataraman dù phải cầm quân đen (đi sau, bất lợi hơn).

Do hòa ở lượt đi, thắng lợi này giúp Quang Liêm đi tiếp mà không cần đấu tie-break. Đáng nói, cả ba trận đã qua của anh tại World Cup năm nay đều kết thúc ngay ở cờ tiêu chuẩn, minh chứng cho phong độ ổn định và khả năng tận dụng thời cơ rất cao.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Lê Quang Liêm lọt vào vòng 5 của World Cup. Trước đó, anh từng hai lần dừng bước ở vòng 4 (năm 2013 và 2019), khi lần lượt thất thủ trước những cao thủ hàng đầu như Peter Svidler và Levon Aronian. Năm nay, quy mô giải mở rộng, nên vòng 5 mới tương đương vòng 1/8.

Đối thủ tiếp theo của Quang Liêm là kỳ thủ người Đức Alexander Donchenko (Elo 2.641) – hạt giống số 61 của giải. Donchenko gây bất ngờ khi loại đồng hương đang có phong độ cao Matthias Bluebaum (Elo 2.680). Dù vậy, đây vẫn được xem là cặp đấu “vừa tầm” với Quang Liêm, khi anh nắm ưu thế cả về Elo lẫn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Đáng chú ý, nhánh đấu của Quang Liêm lúc này đã rộng mở hơn bao giờ hết. Một loạt kỳ thủ hàng đầu như Gukesh Dommaraju, Shakhriyar Mamedyarov, Nodirbek Abdusattorov hay Anish Giri đều bị loại sớm, giúp cơ hội tiến sâu vào chung kết của kỳ thủ Việt Nam càng sáng rõ.

Lê Quang Liêm có cơ hội lớn để vào chung kết World Cup.

Theo thể thức của giải, để giành quyền dự Candidates 2026 – nơi quy tụ 8 kỳ thủ tranh suất thách đấu, Lê Quang Liêm cần lọt vào Top 3 World Cup. Đây được xem là thời cơ lớn nhất trong sự nghiệp của anh để lần đầu bước vào sân khấu danh giá bậc nhất làng cờ vua thế giới.

Sau khi kết thúc vòng 4, Quang Liêm và Donchenko sẽ có một ngày nghỉ trước khi bước vào trận lượt đi vòng 1/8 diễn ra vào thứ Sáu, ngày 14/11.