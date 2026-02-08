Ký sinh trùng ăn thịt người tái xuất gây báo động tại Mỹ

Một loại ký sinh trùng đáng sợ, thường gọi là giòi vít (New World Screwworm – NWS), đang lan từ Mexico sang Mỹ, buộc chính quyền bang Texas phải ban bố tình trạng thảm họa.

Loài ký sinh này đẻ hàng trăm trứng trong vết thương hở của động vật và con người, trứng nở chỉ sau vài giờ, tạo ra ấu trùng ăn mô sống, gây ra những vết thương sâu, đau đớn, dễ nhiễm trùng và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị.

Thống đốc Texas Greg Abbot đã ký tuyên bố thảm họa nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi bò thịt trị giá hàng tỷ USD của bang. Tuyên bố này cho phép lực lượng đặc nhiệm có thêm quyền hạn, nguồn lực và tốc độ ứng phó trước mối đe dọa ngày càng lớn.

Trong quá khứ, khi giòi vít từng hoành hành ở Mỹ, thiệt hại cho ngành chăn nuôi lên tới 200 triệu USD, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD hiện nay.

Ca nhiễm đầu tiên tại Florida và cảnh báo nguy cơ

Tuần trước, Florida ghi nhận ca nhiễm đầu tiên: một con ngựa nhập khẩu từ Argentina bị phát hiện có ấu trùng trong vết thương hở. Con ngựa đã được cách ly ngay lập tức.

Giới chức Florida nhấn mạnh: “Giòi vít đã bị loại trừ khỏi Mỹ hơn 4 thập kỷ trước. Sự trở lại của nó sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với gia súc, động vật hoang dã và thú nuôi, đặc biệt ở những bang có khí hậu ấm áp và quần thể động vật phong phú như Florida.”

Ủy viên Nông nghiệp Texas Sid Miller trấn an người dân Florida rằng phát hiện này không đồng nghĩa với một đợt bùng phát trong nước. Ông cho biết đây chỉ là trường hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ đối với ngựa nhập khẩu từ khu vực Nam Darien Gap.

Tuy nhiên, ông kêu gọi các hộ chăn nuôi và gia đình tại Texas cảnh giác, thường xuyên kiểm tra tất cả động vật máu nóng, từ gia súc, động vật hoang dã đến thú nuôi, và báo cáo ngay khi nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm ấu trùng.

Nguy cơ lan rộng và cảnh báo y tế

Theo Sở Công viên và Động vật hoang dã Texas, ruồi cái bị thu hút bởi mùi mô hở hoặc các lỗ tự nhiên trên cơ thể, kể cả vết cắn nhỏ của ve, đường mũi, mắt, rốn trẻ sơ sinh hay vùng sinh dục.

Mỗi con cái có thể đẻ từ 200 đến 300 trứng một lần, và tới 3.000 trứng trong suốt vòng đời. Ấu trùng nở ra sẽ chui sâu vào mô như những chiếc vít nhỏ, gây tổn thương nghiêm trọng.

Năm 2024, một bệnh nhân ở Maryland trở về từ El Salvador cũng từng bị nhiễm ký sinh trùng này. Trường hợp được báo cáo lên CDC nhưng giới chức y tế khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng là “rất thấp”.

Giòi vít từng bị loại trừ khỏi Mỹ từ năm 1966, song các ca lẻ tẻ vẫn xuất hiện do dịch bệnh tại Trung Mỹ.

Hiện nay, với việc ký sinh trùng tiến sát biên giới Texas và đã xuất hiện tại Florida, giới chức cảnh báo đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành chăn nuôi, động vật hoang dã và sức khỏe cộng đồng.

Các bang miền Nam đang tăng cường giám sát, phối hợp và chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp để ngăn chặn sự lan rộng của loài ký sinh ăn thịt nguy hiểm này.

Theo D