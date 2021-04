Kỳ quái "thị trấn ma" luôn bốc cháy âm ỉ suốt 6 thập kỷ

Centralia được mệnh danh là một trong những thị trấn ẩn chứa nhiều bí mật ở Mỹ. Đây từng là nơi sinh sống của số lượng cư dân đông đảo. Vào những năm 1800, rất nhiều đường hầm ngoằn ngoèo được đào ở Centralia để khai thác các mỏ than được xếp vào hàng lớn nhất thế giới.

Từng là nguồn năng lượng chính tiếp sức cho cuộc cách mạng công nghiệp nhưng đến giữa những năm 1900, hầu hết các mỏ than kể trên bị bỏ hoang. Cư dân ở đây cũng ngày càng thưa thớt. Đến nay, dân số tại khu vực chỉ còn khoảng chưa đến 10 người. Thậm chí, dịch vụ Bưu chính Mỹ đã thu hồi mã zip của Centralia vào năm 2002.



Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là bởi sự kiện xảy ra vào năm 1962. Centralia, hay nói đúng hơn là các mỏ than bên dưới Centralia, bắt đầu bốc cháy.

Năm 1982, một cư dân địa phương đã chứng minh sự khắc nghiệt của ngọn lửa dưới lòng đất bằng cách thử nấu chín quả trứng trong chảo.

Không ai biết rõ ngọn lửa bắt đầu như thế nào nhưng nó không hề tắt trong nhiều thập kỷ qua. Theo giả thuyết được tin tưởng nhiều nhất, người dân đã đốt rác ở một bãi đất, vô tình châm ngòi than đá bên dưới một khu mỏ.

Than đá được hình thành qua hàng triệu năm từ vật liệu hữu cơ bị chôn vùi bên dưới các đầm lầy…, với carbon chiếm từ 40%-90%. Khi tiếp xúc với ôxy, carbon trong than sẽ cháy mà không cần châm lửa. Chính các đường hầm được đào trước kia dẫn khí ôxy vào các mỏ than và “nuôi” ngọn lửa lấn dần xuống lòng đất.

Than đá cháy chậm và ổn định nên miễn là có đủ nhiệt độ, nhiên liệu và ôxy, chúng có thể cháy liên tục hàng thế kỷ. Thậm chí theo các chuyên gia ngọn lửa bên dưới Centralia có thể cháy trong ít nhất 100 năm nữa.

Khói vẫn không ngừng bốc lên qua các vết nứt trên đường.

Ban đầu, cư dân sống ở Centralia chỉ cho rằng đây là chút bất tiện, cho đến khi chứng kiến khói chứa lưu huỳnh và khí CO rỉ ra từ các hầm mỏ khiến không khí lúc nào cũng nóng bức, ngột ngạt. Vỉa hè, đường sá thì nứt nẻ và tạo ra những cái hố ở khắp mọi nơi.

Mỗi vết nứt hay hố sâu đều là địa điểm cho khói và khí độc thoát ra, biến đường phố thị trấn thành một nhà máy thải độc. Năm 1981, một đứa bé 12 tuổi từng suýt mất mạng sau khi rơi trúng hố sâu nóng dưới mặt đất.

Mọi nỗ lực dập tắt ngọn lửa đều thất bại dù họ đã khoan lỗ vào các khu hầm mỏ và đổ cát ướt để cắt nguồn cung cấp không khí. Đến những năm 1980, chính phủ Mỹ quyết định sơ tán người dân khỏi thị trấn. Hiện nay chỉ còn hơn chục người vẫn bám trụ ở nơi đây.

Những tấm biển cảnh báo về sự nguy hiểm trong "thị trấn ma".

Trước khi đi vào địa phận Centralia, gần đường cao tốc, bạn sẽ thấy những tấm biển sẽ cảnh báo nguy hiểm trong khu vực. Những con đường hoang vắng trong thị trấn giờ biến thành địa điểm để các họa sĩ graffiti sáng tạo nghệ thuật. Nơi đây cũng thu hút nhiều khách du lịch ưa khám phá và còn trở thành nguồn cảm hứng cho ra đời bộ phim kinh dị Silent Hill năm 2006.