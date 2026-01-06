Jensen Huang, giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất chip khổng lồ Nvidia, cam kết sẽ tạo ra một loại chất bán dẫn mạnh mẽ hơn bất kỳ đối thủ nào. Công ty dự tính bắt đầu xuất xưởng một con chip AI mới vào cuối năm nay, có khả năng thực hiện nhiều phép tính hơn với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn so với các thế hệ chip trước. Được gọi là Vera Rubin, chip này đã được phát triển trong ba năm và được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu AI nhanh hơn và tiết kiệm.

Tại CES, hội nghị công nghệ thường niên ở Las Vegas, ông Huang cũng đã thảo luận về tham vọng đáng kinh ngạc của Nvidia liên quan đến xe tự lái. Năm nay, Mercedes-Benz bắt đầu xuất xưởng những chiếc xe được trang bị công nghệ tự lái của Nvidia, tương đương với Autopilot của Tesla.

Các chip Rubin mới của Nvidia đang được sản xuất và sẽ được giao đến tay khách hàng, bao gồm Microsoft và Amazon, trong nửa cuối năm nay, thực hiện lời hứa mà ông Huang đã đưa ra hồi tháng 3 năm ngoái khi ông lần đầu tiên mô tả về con chip này tại hội nghị thường niên của công ty ở San Jose, California.

Các công ty sẽ có thể huấn luyện các mô hình AI với số lượng chip Rubin ít hơn 1/4 so với thế hệ tiền nhiệm, Blackwell. Ngoài ra, nó có thể cung cấp thông tin cho chatbot và các sản phẩm AI khác với chi phí chỉ bằng 1/10.

Nếu những con chip mới này đáp ứng kỳ vọng, chúng có thể cho phép các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo với chi phí thấp hơn và ít nhất, là bắt đầu đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu đang được xây dựng trên toàn thế giới.

Ông Huang cho biết: “Đây là cách chúng ta sẽ đưa mọi người đến với bước tiến tiếp theo và thúc đẩy trí tuệ nhân tạo lên một tầm cao mới, đồng thời xây dựng các trung tâm dữ liệu này một cách tiết kiệm năng lượng và chi phí”.

Các chip Rubin được đặt tên theo nhà thiên văn học Vera Rubin, người đã thực hiện nghiên cứu đột phá về vật chất tối. Con chip mới này rất quan trọng để duy trì sự thống trị của Nvidia trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Chip AI của Nvidia, chiếm hơn 90% thị trường, được các doanh nghiệp và chính phủ trên toàn thế giới săn đón. Họ bán chúng với giá khoảng 30.000 đô la mỗi chiếc, với gần ¾ là lợi nhuận thuần túy.

Hiện tại, công ty đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất chip và thậm chí cả một số khách hàng đang rất muốn giành lấy một phần thị trường béo bở của ngành công nghiệp AI. Năm ngoái, Advanced Micro Devices, hay còn gọi là AMD, và Google, công ty mua chip của Nvidia nhưng tự sản xuất chip riêng, đã ký kết các thỏa thuận cung cấp công nghệ cho OpenAI - một trong những công ty sử dụng chip AI lớn nhất thế giới.

Mối đe dọa ngày càng gia tăng đã góp phần thúc đẩy Nvidia sớm đạt thoả thuận để cấp phép công nghệ từ công ty khởi nghiệp sản xuất chip Groq. Thỏa thuận này dự kiến sẽ giúp Nvidia phát triển các chip cho phép trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện các yêu cầu hiệu quả hơn thông qua một quy trình được gọi là suy luận.

Daniel Newman, giám đốc điều hành của Futurum Group, một công ty nghiên cứu công nghệ, cho biết: “Vì ngày càng nhiều người sử dụng AI, các nhà sản xuất chip đang cố gắng giảm chi phí và mức tiêu thụ năng lượng khi sản xuất chip này. Đó là điều tất yếu bởi vì việc ứng dụng AI vẫn còn ở giai đoạn rất sớm”.

Những thách thức cạnh tranh đã đè nặng lên Nvidia cùng với một loạt những rắc rối về địa chính trị. Ông Huang đã dành phần lớn năm ngoái để thuyết phục ông Donald Trump cho phép Nvidia bán chip AI của mình cho Trung Quốc. Đồng thời, ông cũng đang cố gắng chống lại những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm ngăn cản các công ty Trung Quốc mua chip của Nvidia vì những lo ngại về an ninh.

Vào tháng 12, Tổng thống Trump đã phép công ty này bán con chip mạnh thứ hai của mình cho Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh vẫn chưa quyết định liệu họ có cho phép các công ty của mình mua sản phẩm của Nvidia hay không.

Nhu cầu về chip của Nvidia đã biến ông Huang, 62 tuổi, thành nhà ngoại giao đi khắp thế giới. Ông đã tháp tùng Tổng thống Trump đến Trung Đông và Anh, thể hiện vai trò quan trọng trong các thỏa thuận công nghệ giữa các quốc gia.

Hoạt động kinh doanh của Nvidia đã phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) ba năm qua. Vào tháng 11, công ty ghi nhận lợi nhuận quý đạt 31,9 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước và 245% so với năm trước nữa. Công ty dự kiến doanh thu sẽ đạt khoảng 500 tỷ đô la vào cuối năm nay.

Tuy vậy, ông Huang vẫn luôn mong muốn đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Nvidia và mở rộng danh sách khách hàng. Ông đã thúc đẩy công ty trở thành một đối thủ lớn trong lĩnh vực robot và xe tự hành.

Được biết, Nvidia đã phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo mới cho phép các khách hàng như Uber và Lucid phát triển những chiếc xe tự lái trên đường. Họ sẽ chia sẻ hệ thống này, có tên là Alpamayo, để mở rộng tầm ảnh hưởng và sức hấp dẫn của công nghệ chip Nvidia.

Từ năm 2020, Nvidia đã hợp tác với Mercedes-Benz để phát triển một dòng xe tự lái. Họ sẽ bắt đầu xuất xưởng chiếc xe đầu tiên thuộc dự án này khi dòng xe Mercedes CLA được bán ra tại châu Âu và Mỹ trong những tháng tới.

Ông Huang cho biết công ty đã bắt đầu nghiên cứu công nghệ xe tự lái từ tám năm trước. Hiện công ty có hơn một nghìn người đang làm việc trong dự án này.“Tầm nhìn của chúng tôi là một ngày nào đó, mọi chiếc ô tô, mọi chiếc xe tải đều sẽ tự lái”, ông Huang cho biết.

Theo: The NY TImes, Reuters