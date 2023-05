Kỳ nghỉ 1/5 đông đúc nhất lịch sử Trung Quốc nhưng không dành cho môn nghệ thuật thứ 7: Nơi tưởng quá tải là chỗ tránh đám đông

Vạn Lý Trường Thành - một trong những cảnh điểm thu hút du khách nhất của Trung Quốc. Ảnh: CNBC

Theo trang tin Sixth Tone (Trung Quốc), trong kỳ nghỉ Lễ Quốc tế Lao động 1/5 kéo dài 5 ngày năm nay, các danh lam thắng cảnh trên khắp Trung Quốc chật cứng du khách, từ Bến Thượng Hải ở Thượng Hải đến Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Vé tàu cao tốc bán hết nhanh chóng, các khách sạn không đáp ứng đủ nhu cầu, và người dân thậm chí được yêu cầu ở nhà hoặc rời khỏi thành phố của họ để đón du khách.



Tuy nhiên, các rạp chiếu phim không đông như vậy.

"Bức tranh không phải là màu hồng"

"Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hầu hết các ghế đều trống", Wang Tingting - cư dân Thượng Hải, 29 tuổi, người đã đặt hai vé xem bộ phim "Godspeed" vào tối 2/5 – cho biết.

Theo trang tin Sixth Tone, "Godspeed" là một bộ phim hài Trung Quốc kể về gia đình bốn người vô tình dấn thân vào cuộc hành trình trên một chiếc xe tải. Được công chiếu đúng dịp nghỉ Lễ Quốc tế Lao động bắt đầu từ ngày 29/4, đây là một trong những bộ phim được xem nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc, thu về hơn 500 triệu nhân dân tệ (CNY, 72 triệu USD) tại phòng vé tính đến chiều 3/5.

Kỳ nghỉ Lễ Quốc tế Lao động là một khoảng thời gian quan trọng đối với ngành điện ảnh Trung Quốc vì đây là một trong những kỳ nghỉ dài ngày của nước này, bên cạnh Tết Nguyên đán kéo dài một tuần vào tháng Giêng hoặc tháng 2 và kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc (1/10) vào tháng 10.

Tuy nhiên, các nhà quản lý tại các rạp chiếu phim trên khắp Trung Quốc nói với truyền thông trong nước rằng, doanh thu bán vé trong kỳ nghỉ lễ 1/5 năm nay không đạt như mong đợi. Doanh thu bán vé trong khoảng thời gian này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các rạp trong vài tháng tới; và hiện tại, "bức tranh không phải là màu hồng".

Tổng cộng có 19 bộ phim được công chiếu tại Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ, nhiều hơn so với Tết Nguyên đán trước đó, bao gồm phim hành động, tội phạm, hài, lãng mạn và hoạt hình… như bộ phim hành động "Born to Fly" và phim hoạt hình "Cosmicrew: Storm Force".

Theo nền tảng bán vé Maoyan của Trung Quốc, các bộ phim mới đã mang về hơn 1,4 tỷ CNY (203 triệu USD) tính đến 4 giờ chiều ngày 3/5, thấp hơn đáng kể so với doanh thu phòng vé 6,76 tỷ CNY (980,2 triệu USD) trong dịp Tết Nguyên đán vào tháng Giêng.

Cũng theo Maoyan, doanh thu phòng vé hôm 29/4 đã vượt qua 300 triệu CNY (43,5 triệu USD). Trong khi đó, vào các năm 2019 và 2021, doanh thu phòng vé đều đạt 380 triệu CNY (50,1 triệu USD) vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Lao động.

Giá vé xem phim trung bình năm nay là 40,6 CNY (5,9 USD), cao nhất trong ba năm, trong khi đó, giá vé vào năm 2021 là 37,8 CNY (5,5 USD) và giá vé vào năm 2022 là 34,2 CNY (5 USD).

Mặc dù cả "Born to Fly" và "Godspeed" đều đã thu về hơn 500 triệu CNY (72,5 triệu USD), nhưng chúng vẫn thua xa "The First Slam Dunk" - bộ phim hoạt hình về chủ đề bóng rổ của Nhật Bản, được công chiếu hai tuần trước và đã phá vỡ kỷ lục đặt vé trước cho một phim hoạt hình không phải do Trung Quốc sản xuất.

Khán giả chụp ảnh trước một poster quảng cáo bộ phim "Born to Fly". Ảnh: Sixth Tone

Theo trang tin Sixth Tone, trên nền tảng tiểu blog Weibo của Trung Quốc, "Lễ Quốc tế Lao động đông đúc nhất trong lịch sử không làm nóng rạp chiếu phim" đã trở thành một chủ đề thịnh hành, được xem hơn 350 triệu lần. Đã có ý kiến cho rằng, số liệu phòng vé đáng thất vọng là do nhiều người đi du lịch; trong khi những cư dân mạng khác nói rằng, chất lượng của các bộ phim mới cũng đóng một vai trò nhất định.



"Mọi người không đến rạp chiếu phim vì một lý do đơn giản: phim không hay", một cư dân mạng viết.

"Doanh thu phòng vé không phải do ngày lễ mà do phim hay", một người khác nhận xét.

Trên Douban - trang web đánh giá hàng đầu của Trung Quốc, "The First Slam Dunk" được chấm 9,0 điểm, trong khi "Born to Fly" và "Godspeed" chỉ được đánh giá lần lượt là 6,8 và 6,6 điểm.

Trong hai ngày 2 và 3/5, biên tập viên Sixth Tone đã thử tìm kiếm trên một ứng dụng đặt vé phổ biến tại Trung Quốc và nhận thấy rằng, doanh thu của rạp ở trung tâm thành phố Thượng Hải không có triển vọng. Hầu hết các rạp đều chỉ kín chỗ khoảng 50%, một số rạp chỉ có vài suất đặt trước và thậm chí, nhiều suất chiếu buổi tối không bán được vé.

Theo Dengta - một nền tảng bán vé khác của Trung Quốc, ngành điện ảnh nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 trong ba năm qua. Từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022, gần 7.000 rạp chiếu phim đã đóng cửa trên khắp Trung Quốc.

Wang Tingting - người đã chọn ở lại Thượng Hải trong kỳ nghỉ để tránh các điểm du lịch đông đúc, rất vui về quyết định của mình. Cô lại đi xem một bộ phim khác với chồng vào ngày 3/5.

"Có vẻ như rạp chiếu phim là nơi lý tưởng để tránh đám đông", Wang nói.