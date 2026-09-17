Kỹ năng điều khiển và kiểm tra ô tô khi qua vùng ngập nước

Việc kiểm soát tốc độ khi lội nước và các thao tác kiểm tra tức thì sau khi thoát khỏi điểm ngập giúp người lái tránh được nguy cơ xe chết máy hoặc hỏng động cơ.

Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên diện rộng, đặt người điều khiển ô tô vào tình huống phải đối mặt trực tiếp với các điểm ngập úng. Việc phán đoán sai mức nước hoặc thao tác sai kỹ thuật khi lội nước và ngay khi vừa thoát ra khỏi vùng ngập là nguyên nhân chính dẫn đến các hư hỏng cơ khí nghiêm trọng.

Nguyên tắc vận hành khi đi vào vùng ngập

Trước khi đưa xe vào điểm ngập, người lái cần chủ động quan sát các phương tiện đi trước hoặc các mốc cố định ven đường để ước lượng độ sâu. Ngưỡng an toàn chung cho xe con là mực nước không vượt quá nửa tâm bánh xe. Cần tắt hoàn toàn hệ thống điều hòa nhiệt độ để quạt gió khoang động cơ ngừng quay, tránh hiện tượng quạt chém nước hất mạnh vào cổ hút gió hoặc gãy cánh quạt làm rách két nước làm mát.

Người lái cần tắt điều hòa và duy trì tốc độ chậm, đều ga khi điều khiển xe qua các đoạn đường ngập úng.

Khi di chuyển qua vùng ngập, tài xế phải chuyển cần số về số thấp (D1, L hoặc chế độ số tay M1) và giữ đều chân ga ở dải vòng tua máy ổn định, tuyệt đối không tăng ga đột ngột hay phanh gấp. Tăng ga mạnh sẽ khiến đầu xe chúc xuống và tạo sóng nước dâng ngược tràn vào nắp capo, trong khi nhả ga đột ngột có thể tạo áp suất chân không hút ngược nước vào đường ống xả nếu xe giảm tốc độ quá nhanh.

Ngoài ra, cần giữ khoảng cách đủ xa với các dòng xe tải, xe buýt chạy ngược chiều để tránh những cột sóng nước lớn tràn qua nắp capo.

Xử lý tức thì ngay khi vừa thoát khỏi điểm ngập

Ngay khi bánh xe vừa tiếp cận bề mặt đường khô ráo, thao tác quan trọng hàng đầu là rà nhẹ chân phanh liên tục trên một quãng đường ngắn. Nước và bùn đất bám vào đĩa phanh và má phanh làm mất ma sát tạm thời, khiến hệ thống phanh mất hiệu lực hoặc giảm quãng đường dừng xe, việc rà phanh nhẹ nhàng sẽ tạo ma sát sinh nhiệt, sấy khô cụm đĩa phanh và đưa lực phanh trở lại trạng thái làm việc tiêu chuẩn.

Tuyệt đối không tăng ga đột ngột để tránh tạo sóng nước tràn ngược vào khoang hút gió của động cơ.

Tiếp đó, tài xế nên tìm khu vực cao ráo, đưa cần số về P, kéo phanh tay nhưng vẫn để động cơ hoạt động ở chế độ không tải trong vài phút. Bước này giúp nhiệt lượng từ khoang máy làm bốc hơi lượng nước còn đọng lại trên dây curoa máy phát, các giắc cắm cảm biến và bề mặt động cơ.

Đồng thời, người lái cần kiểm tra nhanh khoang máy để xác định cụm lọc gió có bị ẩm ướt hay không, gạt bỏ rác thải, túi nilon cuốn vào nan tản nhiệt phía trước cản xe nhằm đảm bảo khả năng làm mát.

Trường hợp không may xe bị lịm máy ngay giữa vùng ngập, nguyên tắc bất di bất dịch là giữ nguyên chìa khóa ở vị trí tắt, tuyệt đối không được nhấn nút đề nổ khởi động lại. Cố gắng khởi động khi buồng đốt đã lọt nước sẽ dẫn đến hiện tượng thủy kích phá hủy tay biên và lốc máy. Người lái cần chuyển số về N, đẩy xe lên chỗ cao nếu có thể và liên hệ ngay lực lượng cứu hộ chuyên dùng để vận chuyển xe về xưởng kiểm tra.