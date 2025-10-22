Theo ông Vadim Badekha - Giám đốc điều hành Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC), sản lượng của họ đã tăng 50% so với năm ngoái, chủ yếu nhờ máy bay chiến đấu. Điều này có nghĩa là các nhà máy của Nga đã chế tạo trên 101 phi cơ, nhiều hơn so với năm 2014, phá sâu kỷ lục.

Máy bay chiến đấu đa năng Su-35S và máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 là động lực chính cho sự tăng trưởng hiện tại. Tuy nhiên việc chuyển giao phi cơ mới, bao gồm cả Su-57 thường được giữ bí mật do yêu cầu an ninh trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra.

Kỷ lục này có được nhờ vào quá trình hiện đại hóa doanh nghiệp trên quy mô lớn: mở rộng xưởng, mua sắm thiết bị và tuyển dụng nhân sự. Kể từ năm 2021, sản lượng máy bay chiến đấu đã tăng gấp nhiều lần.

Các chuyên gia lưu ý rằng việc tăng cường sản xuất thiết bị quân sự đã trở thành ưu tiên trong hoạt động mua sắm quốc phòng của nhà nước, tạm thời hạn chế sự phát triển đối với khu vực dân sự.

Theo một số nguồn tin nước ngoài, Nga hiện đứng thứ hai thế giới về số lượng máy bay quân sự, với 4.292 chiếc. Hoa Kỳ dẫn đầu (hơn 13.000 chiếc), Trung Quốc đứng thứ ba và Ấn Độ đứng thứ tư.

Ngành chế tạo máy bay quân sự Nga có bước phát triển thần tốc.

Sự tăng trưởng trong sản xuất quốc phòng không chỉ được giải thích bởi nhu cầu mà còn bởi khả năng phục hồi của ngành công nghiệp quân sự trước các lệnh trừng phạt.

Khác biệt với hàng không dân dụng, các chương trình chiến đấu ban đầu ít phụ thuộc vào những thành phần nước ngoài hơn. Hiện tại mặc dù nhiều dự án dân sự bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng không hoàn toàn phải dừng lại: khoảng 160 máy bay và trực thăng đã được chế tạo vào năm 2024.

Một bước đột phá trong khu vực dân sự cũng được kỳ vọng sớm nhất là vào năm 2026, với việc bắt đầu giao hàng loạt máy bay chở khách MS-21, Superjet và Il-114-300.

Hơn nữa, tiêm kích đa năng hạng nhẹ Su-75 đầy triển vọng đã được phát hiện đang trong quá trình thử nghiệm và quá trình sản xuất hàng loạt có thể bắt đầu sớm nhất là vào năm sau.