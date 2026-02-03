Kỷ lục: Quỹ bạc lớn nhất thế giới tung gần 3 tỷ USD bắt đáy

Theo cập nhật mới nhất từ muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) vừa bất ngờ tung gần 3 tỷ USD (khoảng hơn 500 tấn) để mua bạc trong ngày 2/2, xác lập kỷ lục về giá trị giao dịch trong ngày. Con số này thậm chí còn tương đương với tổng giá trị mà quỹ bán ra từ đầu năm.

SLV hiện nắm giữ tổng cộng hơn 16.500 tấn bạc, với quy mô gần 44 tỷ USD. Trước đó, quỹ từng có chuỗi bán ròng 7 ngày liên tiếp khi giá bạc leo dốc lên đỉnh trước khi tạm dừng bán ra phiên cuối tháng 1. Đáng chú ý, SLV dừng bán đúng vào phiên giá bạc rơi mạnh nhất trong hàng chục năm. Động thái bắt đáy mạnh tay diễn ra khi giá bạc có dấu hiệu tìm được điểm cân bằng.

Với việc cá mập vung tiền bắt đáy, giá bạc đang hồi phục trở lại trên vùng 80 USD/oz. Mức giá này vẫn còn thấp hơn nhiều so với đỉnh, có thời điểm vượt 120 USD vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, so với một năm trước, giá bạc vẫn cao hơn khoàng 150%.

Biến động dữ dội đến từ sau thông khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Kevin Warsh cho ghế Chủ tịch Fed. Warsh nổi tiếng là người có lập trường cứng rắn, ưu tiên kiểm soát lạm phát hơn là kích thích tăng trưởng. Thông tin này khiến giới đầu tư tin rằng Fed sẽ quay lại chính sách tiền tệ nghiêm ngặt, đối lập với mong muốn duy trì lãi suất thấp của ông Trump.

Trong một báo cáo gần đây, nhà phân tích Krishna Guha của công ty Evercore ISI nhận định thị trường đang phản ánh dự báo cho rằng ông Warsh sẽ có khuynh hướng cứng rắn trong chính sách tiền tệ. “Việc chọn ông Warsh sẽ giúp ổn định phần nào tỷ giá đồng USD và giảm bớt rủi ro giảm giá quá mức của đồng tiền này. Đó là lý do vì sao giá vàng và giá bạc giảm mạnh”, ông nhấn mạnh.

Ông Matt Maley của công ty Miller Tabak nhận định với hãng tin CNBC: "Đà bán tháo đang diễn ra điên cuồng. Hầu hết lệnh bán bây giờ có lẽ đều là bắt buộc phải bán. Kim loại quý là tài sản nóng nhất trong thời gian gần đây đối với các nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư lướt sóng. Đối với bạc, giao dịch sử dụng đòn bẩy là rất phổ biến. Khi giá giảm mạnh, lệnh ký quỹ dồn dập xuất hiện”.

Trong ngắn hạn, những thay đổi lớn trong chính sách tiền tệ của Mỹ có thể sẽ tác động mạnh đến trên thị trường kim loại quý nói chung và bạc nói riêng. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy bạc đang bước vào một chu kỳ tăng riêng biệt và thị trường bắt đầu định giá lại vai trò của bạc trong bối cảnh mới.

Ngoài yếu tố trú ẩn tương tự vàng, kim loại này còn được hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch năng lượng và công nghệ. Bạc là vật liệu không thể thiếu trong sản xuất pin mặt trời, linh kiện điện tử, xe điện và nhiều ứng dụng công nghệ cao. Sự phát triển bùng nổ của các lĩnh vực này đẩy nhu cầu bạc vật chất lên rất cao trong khi nguồn cung rất hạn chế.

Về giá, ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại BofA cho rằng, bạc có thể hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có được lợi nhuận cao hơn và lịch sử cho thấy giá bạc có thể đạt đỉnh ở mức từ 135 đến 309 USD. Ông Widmer lưu ý rằng tỷ lệ vàng/bạc dưới 60 cho thấy bạc vẫn có thể vượt trội hơn vàng.