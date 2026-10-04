Kỷ lục 670 ngân hàng bị đóng cửa: Chuyện gì đang xảy ra ở nước láng giềng Việt Nam?

Fitch cho rằng các tổ chức tổ chức nhỏ vẫn là điểm yếu nhất của ngành ngân hàng Trung Quốc.

Theo số liệu chính thức từ Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia, Trung Quốc đã đóng 670 tổ chức ngân hàng năm 2025 – mức cao kỷ lục. Hầu hết các ngân hàng đóng cửa này đều tập trung ở khu vực nông thôn.

Theo báo cáo của Fitch dựa trên dữ liệu của NFRA, việc đóng cửa dẫn đến số lượng các ngân hàng tại Trung Quốc đã giảm xuống còn 3.139, giảm 23% trong 4 năm tính đến năm 2025.

Lãi suất thấp và tình trạng giảm phát ở Trung Quốc cũng gây áp lực lên lợi nhuận của các ngân hàng trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái kéo dài. Việc hợp nhất ngân hàng nhằm mục đích "đơn giản hóa quy định" và "loại bỏ nguy cơ xảy ra thiếu thanh khoản ở các ngân hàng nhỏ", theo Jason Bedford, một nhà nghiên cứu thỉnh giảng cao cấp tại Viện Đông Á, Đại học Quốc gia Singapore.

Fitch cho biết các ngân hàng nhỏ ở Trung Quốc, chủ yếu ở cấp nông thôn và thành phố cấp tỉnh, "vẫn là bộ phận yếu nhất của hệ thống, với chất lượng tài sản kém, vốn hóa thấp và những thiếu sót về quản trị, đặc biệt là ở các vùng kém phát triển".

Các ngân hàng cấp nông thôn và thành phố trực thuộc tỉnh chiếm hơn 1/4 tổng tài sản ngân hàng của Trung Quốc. Trong khi các ngân hàng nông thôn chiếm gần như toàn bộ các vụ đóng cửa ngân hàng gần đây, các ngân hàng cấp tỉnh cũng đang bị giám sát chặt chẽ.

Vào tháng 7, chính quyền thành phố Vũ Hán đã tiếp quản ngân hàng Z-Bank đang gặp khó khăn. Đây là vụ tiếp quản đầu tiên kể từ vụ tiếp quản ngân hàng Baoshang ở Nội Mông năm 2019. Ngân hàng Z-Bank, với tổng tài sản đạt 124 tỷ nhân dân tệ tính đến cuối năm 2024 theo đánh giá của Moody's, đã bị ngân hàng Hankou Bank, một ngân hàng khác cũng có trụ sở tại Vũ Hán, sáp nhập.

Moody's cho biết động thái này "cho thấy những thách thức mà các tổ chức ngân hàng yếu hơn đang phải đối mặt". Cơ quan xếp hạng tín nhiệm này cũng dự báo quá trình hợp nhất ngân hàng tại Trung Quốc sẽ tiếp tục diễn ra khi các cơ quan quản lý "tìm cách giải quyết rủi ro tại các tổ chức nhỏ và yếu hơn".

Biên lãi ròng – chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay – tại các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đã chịu áp lực trong những năm gần đây. Vào tháng 9, chính quyền đã công bố kế hoạch tăng vốn 54 tỷ USD cho các công ty bảo hiểm cũng như ICBC và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Đây là 2 trong số những ngân hàng lớn nhất nước này. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc bơm gần 70 tỷ USD vào 4 ngân hàng quốc doanh lớn nhất nước này thông qua việc bán cổ phần.

Karen Wu, một nhà phân tích tại công ty tư vấn tín dụng CreditSights, thuộc tập đoàn Fitch, bày tỏ lạc quan về triển vọng của các ngân hàng lớn của Trung Quốc nhưng cho rằng các ngân hàng nhỏ hơn dễ bị tổn thương hơn do biên lãi ròng yếu hơn.

Theo FT