Kỷ luật Đảng ủy 2 bệnh viện ở TP HCM và một số cán bộ liên quan vụ Việt Á

Cụ thể, UBKT Thành ủy TP HCM quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Bệnh viện quận Bình Tân; quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Bệnh viện TP Thủ Đức.

Đối với Đảng ủy Bệnh viện quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2020-2025 đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng và công tác kiểm tra, giám sát; thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để bệnh viện có những khuyết điểm, vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á .

Bệnh viên quận Bình Tân

Liên quan đến vi phạm này, UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Võ Tuấn Trường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Bệnh viện.

Đối với Đảng ủy Bệnh viên TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy này cũng có nhiều vi phạm, khuyết điểm. Cụ thể như: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc, không kịp thời phát hiện, góp ý để Bí thư Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc ban hành các thông báo phân công nhiệm vụ nhưng không qua tập thể Đảng ủy.

Ngoài ra, nội dung quy chế làm việc và thông báo phân công nhiệm vụ có sự mâu thuẫn, chồng chéo, dẫn đến một số Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ phân công, không thực hiện tốt nguyên tắc tự phê và phê bình trong sinh hoạt Đảng ủy; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để bệnh viện có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp.

Cùng với đó, để lãnh đạo và nhân viên bệnh viện vi phạm pháp luật và có tiêu cực trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế làm thiệt hại lớn về ngân sách của nhà nước và đơn vị, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an và Công an TP khởi tố vụ án, khởi tố bị can...

Liên quan đến vi phạm này, UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Minh Quân, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giám đốc bệnh viện; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Lan Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Bệnh viện và bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện. UBKT Thành ủy đồng thời kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Bệnh viện.