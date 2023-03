Kỷ luật buộc thôi việc ông Nguyễn Văn Trịnh

Quyết định kỷ luật hành chính do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng ngày 9/3. Thời gian thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Trịnh nguyên trợ lý Phó Thủ tướng được tính từ ngày 21/12/2022.

Lý do ông Nguyễn Văn Trịnh bị kỷ luật là do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, tháng 12/2022, Ban Bí thư kết luận ông Nguyễn Văn Trịnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội. Do đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng với ông Nguyễn Văn Trịnh.

Ngày 30/11/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Trịnh đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định pháp luật; giúp Công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.